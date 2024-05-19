20 мая - день траура на Харьковщине
В Харьковской области 20 мая - день траура по погибшим в результате ракетных ударов РФ по Купянской и Малоданиловской громадам.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Завтра, 20 мая, в Харьковской области День траура.
"Оккупанты в результате обстрелов сел Ковшаривка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады забрали жизни 11 человек. Среди погибших - беременная женщина", - рассказал Синегубов.
Российские обстрелы Харьковщины 19 мая
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Малоданиловской громады Харьковского района погибли 5 человек, 8 - получили ранения.
Днем, 19 мая, россияне ударили из РСЗО по Купянщине. 5 человек погибли и 10 получили ранения.
Топ комментарии
+5 gr1959
показать весь комментарий19.05.2024 21:06
+3 Sergey Rafalovych
показать весь комментарий19.05.2024 21:58
+2 gr1959
показать весь комментарий19.05.2024 21:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зараз ВСЯ країна перетворилась в сплошні кладовища, бо комусь здалась гарною речовка, завченою макакою і прогундосена під наркотою.
Поржати хоть встигли?
Сиди, прищава шмаркля на своєму дівані і не відсвічуй, бо від таких, як ти - тхне ЗЄрмачньою на кілометри! Ви, шмари, відпрацьовуєте методички з Банкової, а самі дупля не ріжете в тому, про що вас примушують писати, піз*ьониші безмозгові.