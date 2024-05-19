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Новости Война
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20 мая - день траура на Харьковщине

На Харківщині оголошено день жалоби після ракетних ударів РФ

В Харьковской области 20 мая - день траура по погибшим в результате ракетных ударов РФ по Купянской и Малоданиловской громадам.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Завтра, 20 мая, в Харьковской области День траура.

"Оккупанты в результате обстрелов сел Ковшаривка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады забрали жизни 11 человек. Среди погибших - беременная женщина", - рассказал Синегубов.

Российские обстрелы Харьковщины 19 мая

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Малоданиловской громады Харьковского района погибли 5 человек, 8 - получили ранения.

Днем, 19 мая, россияне ударили из РСЗО по Купянщине. 5 человек погибли и 10 получили ранения.

Читайте: В Харькове российские войска обстреляли детскую железную дорогу. ФОТО

Автор: 

траур (224) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+5
Харків, всім серцем з тобою. Сумую, і бажаю вам щасливої долі. Без Боневтіка.
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19.05.2024 21:06
+3
треба робити щоб в кацапських областях день жалоби були без перестанку
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19.05.2024 21:58
+2
20 травня треба всією країною ЖАЛУВАТИСЬ. На того прИзидЄнта, який обіцяв збудувати країну мрій. На стадіоні. І таки збудував ... на своїх рахунках аж 597 мільйонів баксів ПІД ЧАС ВІЙНИ ! Якщо до мене, гарна була у нього мрія ... на стадіоні. А як вам здається ?
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19.05.2024 21:03
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20 травня треба всією країною ЖАЛУВАТИСЬ. На того прИзидЄнта, який обіцяв збудувати країну мрій. На стадіоні. І таки збудував ... на своїх рахунках аж 597 мільйонів баксів ПІД ЧАС ВІЙНИ ! Якщо до мене, гарна була у нього мрія ... на стадіоні. А як вам здається ?
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19.05.2024 21:03 Ответить
Ви почали, як свідомий громадянин, а закічили оцим "Якщо до мене, гарна була у нього мрія ... на стадіоні" - як адепт з тих 73%. От зараз ВСЯ країна і відхаркує кров'ю те, що вам сподобалась його "прастиє рішення". А зараз як - подобається? Необучаємі, блдь! У бомжа мрія стати мільйонером має більше шансів на втілення, ніж у цього маланця хотєлки на стадіоні.
Зараз ВСЯ країна перетворилась в сплошні кладовища, бо комусь здалась гарною речовка, завченою макакою і прогундосена під наркотою.
Поржати хоть встигли?
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19.05.2024 21:25 Ответить
Не думав, що ти не вмієш читати. Саркастичні опуси. Зроблю висновок для себе : писати з роз'ясненнями позиції. Ти й справді вважаєш, що я можу пишатись тою наволоччю, яка на трупах у Бучі зробила 597 мільйонів баксів ? Чи на розстріляних на позиції Зеніт в Авдіївці ? Поганої ти про мене думки. зеленську сволоту можн ненавидіти, а любити то за ЩО ?
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19.05.2024 21:38 Ответить
То не треба було б добавляти оту другу частину, як свою думку - не було б ніяких непорозумінь.
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19.05.2024 22:19 Ответить
А ти, провокатор, строчиш з окопу...мабуть? З-під Харкова чи Авдіївки?
Сиди, прищава шмаркля на своєму дівані і не відсвічуй, бо від таких, як ти - тхне ЗЄрмачньою на кілометри! Ви, шмари, відпрацьовуєте методички з Банкової, а самі дупля не ріжете в тому, про що вас примушують писати, піз*ьониші безмозгові.
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19.05.2024 22:16 Ответить
Харків, всім серцем з тобою. Сумую, і бажаю вам щасливої долі. Без Боневтіка.
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19.05.2024 21:06 Ответить
Дяку! У нас тут пздц 24/7!
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19.05.2024 21:35 Ответить
Тримайтесь, рідні !
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19.05.2024 21:39 Ответить
Где же были трауры в марте, апреле, мае и далее в 22г---когда в 12 и 16 -этажках сквозные дыры пробивали ракеты в 5--8 метров в диаметре? десятки домов в ряд стоят с ними по сей день. Целые микрорайоны сквозняком видно. Как не было. Но дома остались. А люди где? Северо-востока области практически нет. Инфраструктура, мосты, церкви, аграрная индустрия, фермеры, фермы, школы, и жильё конечно. Почти всё уравняли скоты. Вернутся при всём желании просто некуда. Тут и деньги не помогут.
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19.05.2024 21:56 Ответить
треба робити щоб в кацапських областях день жалоби були без перестанку
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19.05.2024 21:58 Ответить
Жаль людей, але усю харківську челядь треба стерти разом з нащадками...
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19.05.2024 23:52 Ответить
Хто це - харківська челядь?
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20.05.2024 00:26 Ответить
 
 