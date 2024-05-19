20 мая - день траура на Харьковщине

В Харьковской области 20 мая - день траура по погибшим в результате ракетных ударов РФ по Купянской и Малоданиловской громадам.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Завтра, 20 мая, в Харьковской области День траура.

"Оккупанты в результате обстрелов сел Ковшаривка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады забрали жизни 11 человек. Среди погибших - беременная женщина", - рассказал Синегубов.

Российские обстрелы Харьковщины 19 мая

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Малоданиловской громады Харьковского района погибли 5 человек, 8 - получили ранения.

Днем, 19 мая, россияне ударили из РСЗО по Купянщине. 5 человек погибли и 10 получили ранения.

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