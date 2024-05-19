РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11689 посетителей онлайн
Новости Фото
6 677 12

В Харькове российские войска обстреляли детскую железную дорогу. ФОТО

В воскресенье, 19 мая, из-за очередного обстрела российских оккупантов в Харькове была повреждена детская железная дорога.

Об этом сообщила "Укрзалізниця" в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, снова есть попадание в гражданскую железнодорожную инфраструктуру - в детскую железную дорогу. Поврежден подвижной состав и здания", - говорится в сообщении "Укрзалізниця".

У Харкові російські війська обстріляли дитячу залізницю

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

В "Укрзалізниця" добавили, что, из соображений безопасности, в этом году детскую железную дорогу не запускали.

"Обязательно отремонтируем все поврежденное и возобновим обучение детей!", - добавили в "Укрзалізниці".

Напомним, что в воскресенье, 19 мая, войска РФ нанесли ракетный удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая, что на Харьковщине. Известно о 6 погибших и 27 раненых.

Автор: 

обстрел (27129) Укрзализныця (2747) Харьков (7479) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
розїбіть вже белгород нарешті
показать весь комментарий
19.05.2024 19:39
+4
варвари.
Катав я внука на тій залізниці...
Чудова вузькоколійка...
показать весь комментарий
19.05.2024 19:40
+2
Та секретна залізниця підвозила натівські снаряди.
показать весь комментарий
19.05.2024 20:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може москальні привидівся бронепотяг ?
показать весь комментарий
19.05.2024 19:26 Ответить
Мабуть ЖДУНИ, так і гадять…
Співпадіння…
показать весь комментарий
19.05.2024 19:34 Ответить
сокольники
показать весь комментарий
19.05.2024 19:35 Ответить
розїбіть вже белгород нарешті
показать весь комментарий
19.05.2024 19:39 Ответить
варвари.
Катав я внука на тій залізниці...
Чудова вузькоколійка...
показать весь комментарий
19.05.2024 19:40 Ответить
Та секретна залізниця підвозила натівські снаряди.
показать весь комментарий
19.05.2024 20:07 Ответить
Нічого дивного. Погань кацапська у своєму репертуарі.
показать весь комментарий
19.05.2024 20:25 Ответить
Сьогодні харків'янам звісно не до жартів ... але , може справді кацапи сплутали дитячю залізницю зі справжньою ☺
показать весь комментарий
19.05.2024 20:46 Ответить
Ох и популярное было развлечение у детей в 50-60-70гг и позже конечно в городе. Поколения сменялись, своих детей, внуков туда сводить проехаться! Дети в форме на перроне, с флажками дежурные по станции---зависть вызывали! В Лесопарке это. маленькие но удобные вагоны, скрость не большая, лес, рядом город. Целая эпоха. Добралось тварьё и туда. Кстати с белгорода тоже с детьми приезжали туда и массово.
показать весь комментарий
19.05.2024 21:32 Ответить
тож треба дати відповідь
по мацковській площі трьох вокзалів..
показать весь комментарий
19.05.2024 21:38 Ответить
Очередной военный объект, да, орки? Не удивляйтесь потом, когда к вам прилетит.
показать весь комментарий
20.05.2024 00:52 Ответить
Кацап і кончена людина це слова синоніми.
Ще малорос президент і пісець країні це теж слова синоніми.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:43 Ответить
 
 