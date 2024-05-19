В Харькове российские войска обстреляли детскую железную дорогу. ФОТО

В воскресенье, 19 мая, из-за очередного обстрела российских оккупантов в Харькове была повреждена детская железная дорога.

Об этом сообщила "Укрзалізниця" в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, снова есть попадание в гражданскую железнодорожную инфраструктуру - в детскую железную дорогу. Поврежден подвижной состав и здания", - говорится в сообщении "Укрзалізниця".

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

В "Укрзалізниця" добавили, что, из соображений безопасности, в этом году детскую железную дорогу не запускали.

"Обязательно отремонтируем все поврежденное и возобновим обучение детей!", - добавили в "Укрзалізниці".

Напомним, что в воскресенье, 19 мая, войска РФ нанесли ракетный удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая, что на Харьковщине. Известно о 6 погибших и 27 раненых.