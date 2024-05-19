В Харькове российские войска обстреляли детскую железную дорогу. ФОТО
В воскресенье, 19 мая, из-за очередного обстрела российских оккупантов в Харькове была повреждена детская железная дорога.
Об этом сообщила "Укрзалізниця" в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, снова есть попадание в гражданскую железнодорожную инфраструктуру - в детскую железную дорогу. Поврежден подвижной состав и здания", - говорится в сообщении "Укрзалізниця".
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
В "Укрзалізниця" добавили, что, из соображений безопасности, в этом году детскую железную дорогу не запускали.
"Обязательно отремонтируем все поврежденное и возобновим обучение детей!", - добавили в "Укрзалізниці".
Напомним, что в воскресенье, 19 мая, войска РФ нанесли ракетный удар по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая, что на Харьковщине. Известно о 6 погибших и 27 раненых.
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Співпадіння…
Катав я внука на тій залізниці...
Чудова вузькоколійка...
по мацковській площі трьох вокзалів..
Ще малорос президент і пісець країні це теж слова синоніми.