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Количество погибших в результате удара РФ по базе отдыха на Харьковщине возросло до шести, 28 раненых, - прокуратура. ФОТО

Количесво погибших в результате российского удара по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области возросло до шести человек. Известно о, по меньшей мере, 28 раненых.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас, известно о, по меньшей мере, 27 раненых. Среди них - уже двое сотрудников полиции. Погибли шесть человек", - говорится в заметке прокуратуры.

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по базі відпочинку на Харківщині зросла до шести, 27 поранених, - прокуратура

По данным прокуратуры, шестому погибшему было 68 лет. Он умер в больнице.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что пока остается неизвестной судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой сегодня российская армия нанесла ракетные удары. Установлено, что во время ракетного удара оккупантов он находился около водоема, где ловил рыбу.

Ракетный удар РФ по базе отдыха в пригороде Харькова по базе отдыха в пригороде Харькова

В воскресенье, 19 мая, российские захватчики совершили очередное военное преступление - они атаковали базу отдыхав с. Черкасская Лозовая в пригороде Харькова, по предварительным данным, двумя ракетами "Искандер-М".

В результате атаки 6 человек погибли. Среди погибших - беременная женщина. По меньшей мере, 28 человек ранены.

В Харьковской облпрокуратуре отметили, что удары нанесли двумя ракетами типа "Искандер-М" с территории Белгородской области.

Автор: 

обстрел (26975) прокуратура (5006) Харьковщина (5577) жертвы (2064)


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Топ комментарии
+13
И как ты там в Германии москалей стримуеш?
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19.05.2024 18:42
+8
Ось так рашиська орда воює з мирним населенням ,завтра злочинна фашиська росія збирає рад. без ООН що до "незаконого" постачання зброї в Україну ,тобто кати українського народу хочуть що б Україна капітулювала ,а де позиція українського МЗС про що я ,де позиція ОП чи ви не українські інтереси захищаєте ,а лише оплески "найвеличнішому " ?
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19.05.2024 18:32
+7
Та ладна. Ти свій флаг бачив?
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19.05.2024 18:44
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ООН ЧУЄ? УДАР ПО БАЗІ ВІДПОЧИНКУ!!!
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19.05.2024 18:27 Ответить
ООНо думає щоб таке сказати щоб не було ескалації, і при цьому зберегти ''хорошу міну'',
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19.05.2024 18:33 Ответить
але не може бути хорошої міни коли один використовує іскандер по базі відпочинку мирних мешканців а другим (противнику) не дозволяють бити по об"єктах які забеспечують пальним та енергією тих хто пускає ці ракети.
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19.05.2024 21:03 Ответить
Ось так рашиська орда воює з мирним населенням ,завтра злочинна фашиська росія збирає рад. без ООН що до "незаконого" постачання зброї в Україну ,тобто кати українського народу хочуть що б Україна капітулювала ,а де позиція українського МЗС про що я ,де позиція ОП чи ви не українські інтереси захищаєте ,а лише оплески "найвеличнішому " ?
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19.05.2024 18:32 Ответить
От на Радбезі і почуєш позицію, чи саме для тебе всі установи прямо зараз повинні довести позицію України? Чого верещиш та зраду розганяєш?
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19.05.2024 18:59 Ответить
Сьогодні неділя, вихідний в МЗС. Завтра понеділок, день важкий, у вівторок.
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19.05.2024 19:22 Ответить
Чому хлопці з умовного Закарпаття мають стримувати москаля, а https://www.google.com/search?sca_esv=345267d81bec8f30&sca_upv=1&rlz=1C1CHBD_ruDE1040DE1040&q=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj53q2IgpqGAxUa8wIHHU_QDNYQBSgAegQIChAB харків'яни у той час відпочивають и смажать шашлики?
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19.05.2024 18:37 Ответить
И как ты там в Германии москалей стримуеш?
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19.05.2024 18:42 Ответить
пердить на дивані та очікує соціала чувирло
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19.05.2024 19:42 Ответить
найбільше мобілізованих з Дніпропетровщини. найбільше ухилянтів з західних областей. це факти.
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19.05.2024 18:49 Ответить
Тролі, із вас хвости ведмедчука сильно стичать. Тщатєльнєй надо .
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19.05.2024 18:54 Ответить
По кількості населення Дніпропетровщина як кілька західних областей. В процентному відношенні до кількості населення треба дивитися.
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19.05.2024 19:15 Ответить
і в процентному і по кількості.
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19.05.2024 19:22 Ответить
І де ви продажні тролі народились ? Кацапська брехня.
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19.05.2024 22:57 Ответить
Не надо выдумывать. У нас в полку пацаны с Лисичанска и Тернополя,Донецка и Львова,Житомира и Мариуполя,с Бердянска и ровно. Даже японец есть. Так что не надо делить тут на таких и не таких украинцев.
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19.05.2024 19:31 Ответить
а ти звідки, "чєловєчєк"? З умовного Закарпаття чи Харківщини? Чи може десь північніше? швидше за все так і є...
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19.05.2024 19:43 Ответить
Невже, ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, дорозвідку зробили для орків??
Не виключено…
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19.05.2024 18:38 Ответить
При всій повазі, Вас послати є бажання.
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19.05.2024 18:40 Ответить
У далекому 1974 під час військових зборів після закінчення універу, нам видали "справжні" топографічні карти для занять з тактики. Був вражений великою кількістю груп будівель з приміткою "база отд." та "пионерлаг." і поставив відповідне питання викладачеві (базувались ми на танковому полігоні). Так позначаються як реальні цівільні об'єкти, так і військові, здебільшого це склади та розташування невеликих підрозділів - пояснив викладач.
Ці совкові топографічні "традиції" у поєднанні з доповіддю агентури про регулярну доставку до такого об'єкту людей та продовольства і могли призвести до трагедії.
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19.05.2024 18:58 Ответить
Та ладна. Ти свій флаг бачив?
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19.05.2024 18:44 Ответить
Він кацап ...
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19.05.2024 18:50 Ответить
Я тому й написала - флаг))
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19.05.2024 19:08 Ответить
Штепа у Слов'янську, теж вишиванку вдягала, до захоплення міста Гиркіним… але це їй, аж ніяк заважало, криваво ГАДИТИ Україні, аж до ГУМАННОГО суду… Місцеві Українці, це ОСОБИСТО на собі відчули, сидячи на «ямах», під охороною вчорашніхсусідів…
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19.05.2024 18:54 Ответить
Найуха мені це пишете? Це я переживаю світлові відключення, преза підора (якого обирала не я), а не Ви. Сидіть собі мовчки.
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19.05.2024 19:07 Ответить
Нехвилюйтеся! Займіться корисними справами з сусідами-Українцями для користі ЗСУ !! Україна переможе! Укораїнці терплячі, але до відсічі - ГАРЯЧІ! Слава Україні! Після темної ночі, ви ж знаєте, приходить РАНОК!
Тримаймося та допомагаймо, Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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19.05.2024 19:29 Ответить
Я спокійна. Мовчки доню й переживаю авіанальоти.
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19.05.2024 19:38 Ответить
Може там дрони збирали.
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19.05.2024 19:22 Ответить
Мозги там тебе собирали,чтоб в Чехию отправить.Да цапы убили людей.Так и будешь ты теперь безмозглая,до конца своих дней..
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19.05.2024 19:27 Ответить
Для тупих: влада своїми тупими діями виставляє у відкритий доступ дані про воєнне виробництво і туди прилітає.
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19.05.2024 19:51 Ответить
На базах відпочинку в Україні вже більше 2 років розміщують тимчасово переміщених осіб (біженців).
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19.05.2024 19:36 Ответить
Вибачте, поясню. З 2012 ще, я по роботі їздила Україною. Відрядження. Яка файна у нас країна..

Тупо, о 3-4 ранку..їхати..як гарно..поля, річки..
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19.05.2024 20:43 Ответить
Це звісно трагедія. Але не можу зрозуміти, який відпочинок може бути на базі, коли ворог вже під Харковом?
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19.05.2024 18:59 Ответить
Люди, які втратили домівки може там жили..
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19.05.2024 19:09 Ответить
Це просто назва. А по-факту - це просто житло, де розміщують тимчасово переміщених осіб
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19.05.2024 19:39 Ответить
приїжджай на місце і розберися, аналітик!
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19.05.2024 20:24 Ответить
Моя мама так і сказала одразу після цієї новини, що скоріше за все там перебували евакуйовані з півночі області люди.😢
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19.05.2024 19:22 Ответить
пару днів тому вдарили ракетою по гуртожитку із біженцями із Вовчанська!
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19.05.2024 20:26 Ответить
Точно - давайте бить Атакамсами не по кацапским самолетам, а по Воронежу, чтобы больше их нам никогда не дали. Ты или идиот, или кацап.
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19.05.2024 19:38 Ответить
Ты либо абсолютно не знаешь, что такое рашисты, либо сам рашист и продолжаешь втирать нам тут дичь.
Рашистам абсолютно побоку на разрушенные дома, на жертвы среди мирного населения - для них это только повод "сплотиться" - это будет для их пропаганды просто подарок, если мы Атакамсами целенаправленно ударим по мирным городам. А населения у них гораздо больше, чем самолетов и население для них гораздо менее ценно, чем самолеты.
И да, после этого мы можем забыть, чтобы нам Америка еще поставила Атакамсы, если мы ими ударим по российским городам.
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19.05.2024 21:02 Ответить
Жалкая попытка, кацап. Ты прекрасно знаешь, что для кацапов это абсолютно недейственная мера. Твой путин к власти пришел, взрывая дома с кацапами - это помогло ему с античеченской пропагандой. Теперь ты предлагаешь украинцам взять американское оружие и в нарушение запрета американцев сделать то, что путин сам бы сделал для антиукраинской пропаганды.
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19.05.2024 21:53 Ответить
Ты предлагаешь вариант, как помочь путину с мобилизацией.
Я тебе уже привел пример, что путин специально взрывал дома с мирными жителями, чтобы распалить ненависть к чеченцам. Если мы поступим так - твой путин нам просто будет аплодировать, а вот американцы прекратят поставки Атакмсов. Так что то, что ты предлагаешь - может привести только к поражению Украины. И ты это прекрасно знаешь...ну или ты идиот.
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19.05.2024 23:06 Ответить
"Ты не понимаешь психологии гопника, которым является *****. Пока ты будешь НЕ отвечать, а только утираться, т**я будет продолжать терроризировать. А если, образно говоря, ты ему заедешь кастетом по **..у"

Это ты не понимаешь психологии *****. Ибо кастетом нужно заехать лично ему, а не по каким-то там домам в каком-то там российском городе. ***** абсолютно наплевать хоть на миллион погибших россиян. Угроза не ему лично для него вообще не угроза. Он сам запросто может взорвать сотню-другую-третью россиян, если посчитает, что ему это выгодно.
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19.05.2024 23:23 Ответить
И тогда они взвоют и побегут в военкоматы мстить, этот вой ***** постарается донести до каждого кацапа, до ООН и через свою агентуру влияния распространит по США - мол смотрите - вы даете украинцам оружие, а украинцы - такие же как и россияне - и также бьют по мирным, да еще и вашим же оружием.
Еще раз повторюсь - ты либо кацапский тролль, либо ты абсолютно не знаешь психологию кацапов.
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20.05.2024 00:43 Ответить
Очевидно, что ты понятия не имеешь о менталитете кацапов и *****, или, опять-таки, являешься троллем на зарплате у *****.
Я напомню в 3й раз о том, что делал ***** для того, чтобы кацапы побежали галопом против Чечни - он именно что начал взрывать дома с кацапами и сваливать это на чеченцев. А ты предлагаешь, чтобы ему и сваливать не нужно было.
Вон ***** даже теракт недавний хотел на Украину навесить, хотя там явно ноги ИГИЛа торчали изо всех сторон, а ты предлагаешь сделать ***** такой подарок. Да ему пофигу хоть на миллион погибших цивильных кацапов - он это только использует для пропаганды.
Кроме того, повторяюсь, если мы ударим атакмсами по Воронежу - США нам больше Атакмсов не дадут никогда.
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20.05.2024 03:03 Ответить
Ты просто дурачек, который то ли не читает, что ему пишет, либо не способен этого понять.
Или просто кремлевский бот под прокси.

1. Для этого твой ***** взорвал несколько домов с твоими братьями-кацапами. И никто не захотел ничего прекращать - наоборот - все были за месть.
2. А США с тобой не согласны. Они предупреждали твой ФСБ заранее про ИГИЛ.
3. Не прозреют. Это же кацапы, а не цивилизованные люди. Максимум - будут требовать мести и крови. Кацапы отличаются от нормалных людей тем, что для них нет такого понятия, как "недопустимый уровень потерь".
4. Идиет. Это легко доказывается - остаются части от ракеты, неразорвавшиеся суббоеприпасы и тд.
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20.05.2024 17:26 Ответить
Все с точностью до наоборот - я доказал, что ты идиот и ************, ибо ты предлагаешь сделать то, что твое ***** сам делал - взрывать дома с кацапами. Да еще и таким образом, чтобы США лишили нас помощи.

1. Ты сам себе противоречишь. Рабы и возмущаться не будут. Кацапам не жалко жизни - ни своего народа, ни чужого. Кацапы, в отличие от людей, жизнь не ценят.
2. Точно - США будут прикрывать ФСБ, ага. Реально ты дебил.
3. То есть - мести и крови они требовать не будут, тк рабы, а прекратить войну требовать будут, тк...?? Ты сам ввиду своей умственной отсталости не видишь противоречия в своем бреде.
4. Все доказывается сразу. Части Атакмсов публикуют на следующий день после ударов по кацапским аэродромам в Крыму. И по Боингу тоже все уже доказано давно - вы, кацапы, его сбили.

PS смешно, когда *****вская подстилка под американским ВПН обвиняет жителя Украины, что он якобы под ВПН - типичный кацап - - вы всегад обвиняете других в том, чем занимаетесь сами. И сленг кацапский тут же прорезался "западло" и тд.
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20.05.2024 19:22 Ответить
Точно - раз я не ведусь на предложения кацапа "как потерять американскую помощь и помочь кремлевской пропаганде" - значит я "рашистская", ага. Как обычно - кацап обвиняет других в том, что делает сам.

1. Гражданское население не может быть законной целью для ударов, особенно в глазах западных стран. И ты это прекрасно знаешь, кацапа.
2. Точно - ЦРУ вместе с ФСБ вместе провели теракт, ИГИЛ взял на себя ответственность, ЦРУ обвинили ИГИЛ, ФСБ обвинили Украину и США. Логика у дебила потрясающая.
3. Не поумнеют, дурачек. Мы не можем кинуть бомбу на голову каждого из них - а на жизни других кацапов им наплевать.
4. Нидерланды уже давно все доказали, кацапа.
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20.05.2024 20:18 Ответить
Зря стараешься, кацап. Никто на твою лажу не поведется и твоему ***** подарков делать не будет.
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21.05.2024 00:21 Ответить
 
 