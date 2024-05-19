Количество погибших в результате удара РФ по базе отдыха на Харьковщине возросло до шести, 28 раненых, - прокуратура. ФОТО

Количесво погибших в результате российского удара по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области возросло до шести человек. Известно о, по меньшей мере, 28 раненых.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас, известно о, по меньшей мере, 27 раненых. Среди них - уже двое сотрудников полиции. Погибли шесть человек", - говорится в заметке прокуратуры.

По данным прокуратуры, шестому погибшему было 68 лет. Он умер в больнице.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что пока остается неизвестной судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой сегодня российская армия нанесла ракетные удары. Установлено, что во время ракетного удара оккупантов он находился около водоема, где ловил рыбу.

Ракетный удар РФ по базе отдыха в пригороде Харькова по базе отдыха в пригороде Харькова

В воскресенье, 19 мая, российские захватчики совершили очередное военное преступление - они атаковали базу отдыхав с. Черкасская Лозовая в пригороде Харькова, по предварительным данным, двумя ракетами "Искандер-М".

В результате атаки 6 человек погибли. Среди погибших - беременная женщина. По меньшей мере, 28 человек ранены.

В Харьковской облпрокуратуре отметили, что удары нанесли двумя ракетами типа "Искандер-М" с территории Белгородской области.