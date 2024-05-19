Кількість загиблих внаслідок удару РФ по базі відпочинку на Харківщині зросла до шести, 28 поранених, - прокуратура (оновлено)

Кількість загиблих внаслідок російського удару по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова, що на Харківщині, зросла до шести осіб. Відомо про щонайменше 28 поранених.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз відомо про щонайменше 27 поранених. Серед них уже двоє працівників поліції. Загинули шестеро людей", - йдеться у дописі прокуратури.

Пізніше у прокуратурі повідомили, що кількість поранених зросла до 28 людей.

За даними прокуратури, шостому загиблому було 68 років. Він помер у лікарні.

Крім цього, у відомстві додали, що наразі залишається невідомою доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія нанесла ракетні удари. Встановлено, що під час ракетного удару окупантів, він перебував поблизу водойми, де ловив рибу.

Ракетний удар РФ по базі відпочинку у передмісті Харкова

У неділю, 19 травня, російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин - вони атакували базу відпочинкуу с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова, за попередніми даними, двома ракетами "Іскандер-М".

Внаслідок атаки 6 людей загинули. Серед загиблих - вагітна жінка. Щонайменше 27 осіб поранені.

У Харківській облпрокуратурі зазначили, що ударів завдали двома ракетами типу "Іскандер-М" з території Бєлгородської області.