Кількість загиблих внаслідок удару РФ по базі відпочинку на Харківщині зросла до шести, 28 поранених, - прокуратура (оновлено)
Кількість загиблих внаслідок російського удару по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова, що на Харківщині, зросла до шести осіб. Відомо про щонайменше 28 поранених.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз відомо про щонайменше 27 поранених. Серед них уже двоє працівників поліції. Загинули шестеро людей", - йдеться у дописі прокуратури.
Пізніше у прокуратурі повідомили, що кількість поранених зросла до 28 людей.
За даними прокуратури, шостому загиблому було 68 років. Він помер у лікарні.
Крім цього, у відомстві додали, що наразі залишається невідомою доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія нанесла ракетні удари. Встановлено, що під час ракетного удару окупантів, він перебував поблизу водойми, де ловив рибу.
Ракетний удар РФ по базі відпочинку у передмісті Харкова
У неділю, 19 травня, російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин - вони атакували базу відпочинкуу с. Черкаська Лозова у передмісті Харкова, за попередніми даними, двома ракетами "Іскандер-М".
Внаслідок атаки 6 людей загинули. Серед загиблих - вагітна жінка. Щонайменше 27 осіб поранені.
У Харківській облпрокуратурі зазначили, що ударів завдали двома ракетами типу "Іскандер-М" з території Бєлгородської області.
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Не виключено…
Ці совкові топографічні "традиції" у поєднанні з доповіддю агентури про регулярну доставку до такого об'єкту людей та продовольства і могли призвести до трагедії.
Тримаймося та допомагаймо, Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
Тупо, о 3-4 ранку..їхати..як гарно..поля, річки..
Рашистам абсолютно побоку на разрушенные дома, на жертвы среди мирного населения - для них это только повод "сплотиться" - это будет для их пропаганды просто подарок, если мы Атакамсами целенаправленно ударим по мирным городам. А населения у них гораздо больше, чем самолетов и население для них гораздо менее ценно, чем самолеты.
И да, после этого мы можем забыть, чтобы нам Америка еще поставила Атакамсы, если мы ими ударим по российским городам.
Я тебе уже привел пример, что путин специально взрывал дома с мирными жителями, чтобы распалить ненависть к чеченцам. Если мы поступим так - твой путин нам просто будет аплодировать, а вот американцы прекратят поставки Атакмсов. Так что то, что ты предлагаешь - может привести только к поражению Украины. И ты это прекрасно знаешь...ну или ты идиот.
Это ты не понимаешь психологии *****. Ибо кастетом нужно заехать лично ему, а не по каким-то там домам в каком-то там российском городе. ***** абсолютно наплевать хоть на миллион погибших россиян. Угроза не ему лично для него вообще не угроза. Он сам запросто может взорвать сотню-другую-третью россиян, если посчитает, что ему это выгодно.
Еще раз повторюсь - ты либо кацапский тролль, либо ты абсолютно не знаешь психологию кацапов.
Я напомню в 3й раз о том, что делал ***** для того, чтобы кацапы побежали галопом против Чечни - он именно что начал взрывать дома с кацапами и сваливать это на чеченцев. А ты предлагаешь, чтобы ему и сваливать не нужно было.
Вон ***** даже теракт недавний хотел на Украину навесить, хотя там явно ноги ИГИЛа торчали изо всех сторон, а ты предлагаешь сделать ***** такой подарок. Да ему пофигу хоть на миллион погибших цивильных кацапов - он это только использует для пропаганды.
Кроме того, повторяюсь, если мы ударим атакмсами по Воронежу - США нам больше Атакмсов не дадут никогда.
Или просто кремлевский бот под прокси.
1. Для этого твой ***** взорвал несколько домов с твоими братьями-кацапами. И никто не захотел ничего прекращать - наоборот - все были за месть.
2. А США с тобой не согласны. Они предупреждали твой ФСБ заранее про ИГИЛ.
3. Не прозреют. Это же кацапы, а не цивилизованные люди. Максимум - будут требовать мести и крови. Кацапы отличаются от нормалных людей тем, что для них нет такого понятия, как "недопустимый уровень потерь".
4. Идиет. Это легко доказывается - остаются части от ракеты, неразорвавшиеся суббоеприпасы и тд.
1. Ты сам себе противоречишь. Рабы и возмущаться не будут. Кацапам не жалко жизни - ни своего народа, ни чужого. Кацапы, в отличие от людей, жизнь не ценят.
2. Точно - США будут прикрывать ФСБ, ага. Реально ты дебил.
3. То есть - мести и крови они требовать не будут, тк рабы, а прекратить войну требовать будут, тк...?? Ты сам ввиду своей умственной отсталости не видишь противоречия в своем бреде.
4. Все доказывается сразу. Части Атакмсов публикуют на следующий день после ударов по кацапским аэродромам в Крыму. И по Боингу тоже все уже доказано давно - вы, кацапы, его сбили.
PS смешно, когда *****вская подстилка под американским ВПН обвиняет жителя Украины, что он якобы под ВПН - типичный кацап - - вы всегад обвиняете других в том, чем занимаетесь сами. И сленг кацапский тут же прорезался "западло" и тд.
1. Гражданское население не может быть законной целью для ударов, особенно в глазах западных стран. И ты это прекрасно знаешь, кацапа.
2. Точно - ЦРУ вместе с ФСБ вместе провели теракт, ИГИЛ взял на себя ответственность, ЦРУ обвинили ИГИЛ, ФСБ обвинили Украину и США. Логика у дебила потрясающая.
3. Не поумнеют, дурачек. Мы не можем кинуть бомбу на голову каждого из них - а на жизни других кацапов им наплевать.
4. Нидерланды уже давно все доказали, кацапа.