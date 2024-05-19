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У Харкові російські війська обстріляли дитячу залізницю. ФОТО

У неділю, 19 травня, через черговий обстріл російських окупантів у Харкові було пошкоджено дитячу залізницю.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, знову є влучання в цивільну залізничну інфраструктуру - у дитячу залізницю. Пошкоджено рухомий склад і будівлі", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

У Харкові російські війська обстріляли дитячу залізницю

Зазначається, що обійшлося без постраждалих. 

В "Укрзалізниці" додали, що з міркувань безпеки цьогоріч дитячу залізницю не запускали. 

"Обовʼязково відремонтуємо все пошкоджене та відновимо навчання дітей!", - додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що у неділю, 19 травня, війська РФ нанесли ракетний удар по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова, що на Харківщині. Відомо про 6 загиблих та 27 поранених.

Автор: 

обстріл (28449) Укрзалізниця (6843) Харків (5594) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+4
розїбіть вже белгород нарешті
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19.05.2024 19:39
+4
варвари.
Катав я внука на тій залізниці...
Чудова вузькоколійка...
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19.05.2024 19:40
+2
Та секретна залізниця підвозила натівські снаряди.
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19.05.2024 20:07
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Може москальні привидівся бронепотяг ?
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19.05.2024 19:26 Відповісти
Мабуть ЖДУНИ, так і гадять…
Співпадіння…
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19.05.2024 19:34 Відповісти
сокольники
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19.05.2024 19:35 Відповісти
розїбіть вже белгород нарешті
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19.05.2024 19:39 Відповісти
варвари.
Катав я внука на тій залізниці...
Чудова вузькоколійка...
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19.05.2024 19:40 Відповісти
Та секретна залізниця підвозила натівські снаряди.
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19.05.2024 20:07 Відповісти
Нічого дивного. Погань кацапська у своєму репертуарі.
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19.05.2024 20:25 Відповісти
Сьогодні харків'янам звісно не до жартів ... але , може справді кацапи сплутали дитячю залізницю зі справжньою ☺
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19.05.2024 20:46 Відповісти
Ох и популярное было развлечение у детей в 50-60-70гг и позже конечно в городе. Поколения сменялись, своих детей, внуков туда сводить проехаться! Дети в форме на перроне, с флажками дежурные по станции---зависть вызывали! В Лесопарке это. маленькие но удобные вагоны, скрость не большая, лес, рядом город. Целая эпоха. Добралось тварьё и туда. Кстати с белгорода тоже с детьми приезжали туда и массово.
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19.05.2024 21:32 Відповісти
тож треба дати відповідь
по мацковській площі трьох вокзалів..
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19.05.2024 21:38 Відповісти
Очередной военный объект, да, орки? Не удивляйтесь потом, когда к вам прилетит.
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20.05.2024 00:52 Відповісти
Кацап і кончена людина це слова синоніми.
Ще малорос президент і пісець країні це теж слова синоніми.
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20.05.2024 22:43 Відповісти
 
 