У Харкові російські війська обстріляли дитячу залізницю. ФОТО

У неділю, 19 травня, через черговий обстріл російських окупантів у Харкові було пошкоджено дитячу залізницю.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, знову є влучання в цивільну залізничну інфраструктуру - у дитячу залізницю. Пошкоджено рухомий склад і будівлі", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

В "Укрзалізниці" додали, що з міркувань безпеки цьогоріч дитячу залізницю не запускали.

"Обовʼязково відремонтуємо все пошкоджене та відновимо навчання дітей!", - додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що у неділю, 19 травня, війська РФ нанесли ракетний удар по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова, що на Харківщині. Відомо про 6 загиблих та 27 поранених.