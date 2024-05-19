У Харкові російські війська обстріляли дитячу залізницю. ФОТО
У неділю, 19 травня, через черговий обстріл російських окупантів у Харкові було пошкоджено дитячу залізницю.
Про це повідомила "Укрзалізниця" у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, знову є влучання в цивільну залізничну інфраструктуру - у дитячу залізницю. Пошкоджено рухомий склад і будівлі", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Зазначається, що обійшлося без постраждалих.
В "Укрзалізниці" додали, що з міркувань безпеки цьогоріч дитячу залізницю не запускали.
"Обовʼязково відремонтуємо все пошкоджене та відновимо навчання дітей!", - додали в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що у неділю, 19 травня, війська РФ нанесли ракетний удар по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова, що на Харківщині. Відомо про 6 загиблих та 27 поранених.
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Співпадіння…
Катав я внука на тій залізниці...
Чудова вузькоколійка...
по мацковській площі трьох вокзалів..
Ще малорос президент і пісець країні це теж слова синоніми.