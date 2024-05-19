20 травня оголошено днем жалоби на Харківщині
В Харківській області 20 травня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ по Куп’янській та Малоданилівській громадах.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Завтра, 20 травня, у Харківській області День жалоби.
"Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих - вагітна жінка", - розповів Синєгубов.
Російські обстріли Харківщини 19 травня
Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу Малоданилівської громади Харківського району загинуло 5 людей, 8 - дістали поранення.
Вдень 19 травня росіяни вдарили з РСЗВ по Куп’янщині внаслідок цього 5 людей загинуло і 10 зазнали поранень.
Топ коментарі
+5 gr1959
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+3 Sergey Rafalovych
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+2 gr1959
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Зараз ВСЯ країна перетворилась в сплошні кладовища, бо комусь здалась гарною речовка, завченою макакою і прогундосена під наркотою.
Поржати хоть встигли?
Сиди, прищава шмаркля на своєму дівані і не відсвічуй, бо від таких, як ти - тхне ЗЄрмачньою на кілометри! Ви, шмари, відпрацьовуєте методички з Банкової, а самі дупля не ріжете в тому, про що вас примушують писати, піз*ьониші безмозгові.