20 травня оголошено днем жалоби на Харківщині

В Харківській області 20 травня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ по Куп’янській та Малоданилівській громадах.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Завтра, 20 травня, у Харківській області День жалоби.

"Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих - вагітна жінка", - розповів Синєгубов.

Російські обстріли Харківщини 19 травня

Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу Малоданилівської громади Харківського району загинуло 5 людей, 8 - дістали поранення.

Вдень 19 травня росіяни вдарили з РСЗВ по Куп’янщині внаслідок цього 5 людей загинуло і 10 зазнали поранень.

Читайте: У Харкові російські війська обстріляли дитячу залізницю. ФОТО