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Новини Війна
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20 травня оголошено днем жалоби на Харківщині

На Харківщині оголошено день жалоби після ракетних ударів РФ

В Харківській області 20 травня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ по Куп’янській та Малоданилівській громадах.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Завтра, 20 травня, у Харківській області День жалоби.

"Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих - вагітна жінка", - розповів Синєгубов.

Російські обстріли Харківщини 19 травня

Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу Малоданилівської громади Харківського району загинуло 5 людей, 8 - дістали поранення.

Вдень 19 травня росіяни вдарили з РСЗВ по Куп’янщині внаслідок цього 5 людей загинуло і 10 зазнали поранень.

Читайте: У Харкові російські війська обстріляли дитячу залізницю. ФОТО

Автор: 

жалоба (160) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+5
Харків, всім серцем з тобою. Сумую, і бажаю вам щасливої долі. Без Боневтіка.
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19.05.2024 21:06
+3
треба робити щоб в кацапських областях день жалоби були без перестанку
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19.05.2024 21:58
+2
20 травня треба всією країною ЖАЛУВАТИСЬ. На того прИзидЄнта, який обіцяв збудувати країну мрій. На стадіоні. І таки збудував ... на своїх рахунках аж 597 мільйонів баксів ПІД ЧАС ВІЙНИ ! Якщо до мене, гарна була у нього мрія ... на стадіоні. А як вам здається ?
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19.05.2024 21:03
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20 травня треба всією країною ЖАЛУВАТИСЬ. На того прИзидЄнта, який обіцяв збудувати країну мрій. На стадіоні. І таки збудував ... на своїх рахунках аж 597 мільйонів баксів ПІД ЧАС ВІЙНИ ! Якщо до мене, гарна була у нього мрія ... на стадіоні. А як вам здається ?
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19.05.2024 21:03 Відповісти
Ви почали, як свідомий громадянин, а закічили оцим "Якщо до мене, гарна була у нього мрія ... на стадіоні" - як адепт з тих 73%. От зараз ВСЯ країна і відхаркує кров'ю те, що вам сподобалась його "прастиє рішення". А зараз як - подобається? Необучаємі, блдь! У бомжа мрія стати мільйонером має більше шансів на втілення, ніж у цього маланця хотєлки на стадіоні.
Зараз ВСЯ країна перетворилась в сплошні кладовища, бо комусь здалась гарною речовка, завченою макакою і прогундосена під наркотою.
Поржати хоть встигли?
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19.05.2024 21:25 Відповісти
Не думав, що ти не вмієш читати. Саркастичні опуси. Зроблю висновок для себе : писати з роз'ясненнями позиції. Ти й справді вважаєш, що я можу пишатись тою наволоччю, яка на трупах у Бучі зробила 597 мільйонів баксів ? Чи на розстріляних на позиції Зеніт в Авдіївці ? Поганої ти про мене думки. зеленську сволоту можн ненавидіти, а любити то за ЩО ?
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19.05.2024 21:38 Відповісти
То не треба було б добавляти оту другу частину, як свою думку - не було б ніяких непорозумінь.
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19.05.2024 22:19 Відповісти
А ти, провокатор, строчиш з окопу...мабуть? З-під Харкова чи Авдіївки?
Сиди, прищава шмаркля на своєму дівані і не відсвічуй, бо від таких, як ти - тхне ЗЄрмачньою на кілометри! Ви, шмари, відпрацьовуєте методички з Банкової, а самі дупля не ріжете в тому, про що вас примушують писати, піз*ьониші безмозгові.
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19.05.2024 22:16 Відповісти
Харків, всім серцем з тобою. Сумую, і бажаю вам щасливої долі. Без Боневтіка.
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19.05.2024 21:06 Відповісти
Дяку! У нас тут пздц 24/7!
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19.05.2024 21:35 Відповісти
Тримайтесь, рідні !
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19.05.2024 21:39 Відповісти
Где же были трауры в марте, апреле, мае и далее в 22г---когда в 12 и 16 -этажках сквозные дыры пробивали ракеты в 5--8 метров в диаметре? десятки домов в ряд стоят с ними по сей день. Целые микрорайоны сквозняком видно. Как не было. Но дома остались. А люди где? Северо-востока области практически нет. Инфраструктура, мосты, церкви, аграрная индустрия, фермеры, фермы, школы, и жильё конечно. Почти всё уравняли скоты. Вернутся при всём желании просто некуда. Тут и деньги не помогут.
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19.05.2024 21:56 Відповісти
треба робити щоб в кацапських областях день жалоби були без перестанку
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19.05.2024 21:58 Відповісти
Жаль людей, але усю харківську челядь треба стерти разом з нащадками...
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19.05.2024 23:52 Відповісти
Хто це - харківська челядь?
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20.05.2024 00:26 Відповісти
 
 