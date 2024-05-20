Никопольщина подверглась почти 30 российским атакам дронами и артиллерией в течение дня. Пострадал один человек, - ОВА. ФОТОрепортаж
Россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами и артиллерией 27 раз.
Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Целый день под вражеским ударом - Никопольщина. 23 применения дронов, 4 артиллерийских обстрела. Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады", - сообщил Лысак.
По его словам, из-за обстрелов пострадал 42-летний мужчина. Он получил осколочное ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Кроме того:
- повреждены многоквартирный и 18 частных домов. 5 хозяйственных построек, гараж. Побиты десяток авто, среди них - и служебный транспорт газовиков;
- разбиты медучреждение, инфраструктурный объект, продуктовый магазин. Загорелось здание, которое не эксплуатируется. Огонь спасатели потушили;
- задело газопроводы, линии электропередач и 17 солнечных панелей.
Также в Криворожском районе из-за падения обломков сбитой ракеты возник пожар сухой травы. Его оперативно потушили.
Как информировал Цензор.НЕТ, днем 20 мая российские захватчики обстреляли прифронтовые территории Запорожской области, погиб человек.
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