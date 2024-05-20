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Новости Война
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На Днепропетровщине силы ПВО сбили российскую ракету

ппо

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в Криворожском районе Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В Криворожском районе подразделение ЧвК "Схід" сбило вражескую ракету", - говорится в сообщении.

Также читайте: ПВО уничтожила все "шахеды", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ПВО (2726) Днепропетровская область (3920)


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