ПВО уничтожила все "шахеды", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Ночью 20 мая оккупанты атаковали Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М", а также применили 29 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Запускали из районов Приморско-Ахтарска и Курска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
"В результате противовоздушного боя все 29 "шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях", - говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Напомним, ночью россияне атаковали Украину в несколько волн и с разных направлений.
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