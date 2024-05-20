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ПВО уничтожила все "шахеды", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Ночью 20 мая оккупанты атаковали Харьковскую область баллистической ракетой "Искандер-М", а также применили 29 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Запускали из районов Приморско-Ахтарска и Курска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

"В результате противовоздушного боя все 29 "шахедов" сбиты в Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областях", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину в несколько волн и с разных направлений.

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ППО знищила 29 шахедів

Автор: 

беспилотник (3559) ПВО (2726) Воздушные силы (2270)


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єлабузькі студенти *****.
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20.05.2024 08:13 Ответить
Слава нашим ППО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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20.05.2024 08:15 Ответить
Втрати ворога - 29 шахедів і один вертоліт із президентом
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20.05.2024 08:29 Ответить
і один фьюрі.
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20.05.2024 08:55 Ответить
То вчора вранці мали додавати
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20.05.2024 09:04 Ответить
 
 