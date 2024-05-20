Массированная атака "шахедов": во Львовской области дважды за ночь работала ПВО

Этой ночью российские захватчики в несколько волн атаковали территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Сначала российская армия запустила несколько групп "шахедов" с южного направления. Несколько групп беспилотников, перелетели Николаевскую область и двигались дальше на северо-запад - для атаки на западные области Украины. Также несколько беспилотников двигались на Николаев.

Позже стало известно, что новая группа "шахедов" атаковала Одесскую область, там была слышна работа ПВО. Перед этим в Воздушных силах сообщали о группе беспилотников, которая двигалась в направлении Залива южнее Одессы.

Также россияне пустили еще одну группу "шахедов" из Черного моря в направлении Николаевской области, а те "шахеды", что были запущены ранее, в это время уже долетели до запада Украины и двигались из воздушного пространства Винницкой области в сторону Хмельницкой области.

Впоследствии к "шахедам", ранее запущенным российской армией с южного направления, добавились группы, летевшие с севера.

Мониторинговые каналы сообщают о группах "шахедов", летевших с севера через Сумскую область на Полтавскую.

Кроме того, угрозу "шахедов" и воздушную тревогу объявляли в Харьковской области.

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