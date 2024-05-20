Масована атака "шахедів": на Львівщині двічі за ніч працювала ППО

Цієї ночі російські загарбники в декілька хвиль атакували територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

Спочатку російська армія запустила кілька груп "шахедів" із південного напрямку. Кілька груп безпілотників, перелетіли Миколаївську область та рухалися далі на північний захід - для атаки на західні області України. Також декілька безпілотників рухалися на Миколаїв.

Пізніше стало відомо, що нова група "шахедів" атакувала Одеську область, там було чутно роботу ППО. Перед цим у Повітряних силах повідомляли про групу безпілотників, яка рухалася в напрямку Затоки південніше Одеси.

Також росіяни пустили ще одну групу "шахедів" із Чорного моря в напрямку Миколаївської області, а ті "шахеди", що були запущені раніше, в цей час вже долетіли до заходу України та рухалися з повітряного простору Вінницької області в бік Хмельницької області.

Згодом до "шахедів", раніше запущених російською армією з південного напрямку, додалися групи, що летіли із півночі.

Моніторингові канали повідомляють про групи "шахедів", що летіли із півночі через Сумську область на Полтавську.

Крім того, загрозу "шахедів" і повітряну тривогу оголошували в Харківській області.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицькій двічі за ніч повідомляв про роботу сил ППО в регіоні.

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