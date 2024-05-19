Росіяни атакують південь України "Шахедами", - Повітряні сили

Повітряні Сили зафіксували декілька ударних БпЛА на півдні України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Декілька груп ударних БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний", - йдеться в повідомленні.

Також ще декілька груп ударних ворожих БпЛА зафіксовано в Херсонській області. Вони тримають курс на північний-західний.

Раніше повідомлялось, що в ніч проти 19 травня Сили оборони знищили всі 37 російських ударних безпілотників типу Shahed-131/136.

Також читайте: Рашисти вночі атакували "шахедами" енергооб’єкти у двох регіонах