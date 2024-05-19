Росіяни атакують південь України "Шахедами", - Повітряні сили
Повітряні Сили зафіксували декілька ударних БпЛА на півдні України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Декілька груп ударних БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний", - йдеться в повідомленні.
Також ще декілька груп ударних ворожих БпЛА зафіксовано в Херсонській області. Вони тримають курс на північний-західний.
Раніше повідомлялось, що в ніч проти 19 травня Сили оборони знищили всі 37 російських ударних безпілотників типу Shahed-131/136.
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