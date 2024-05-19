Россияне атакуют юг Украины "шахедами", - Воздушные силы

Воздушные Силы зафиксировали несколько ударных БПЛА на юге Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.

"Несколько групп ударных БПЛА в южной части Николаевской области, курс - северо-западный", - говорится в сообщении.

Также еще несколько групп ударных вражеских БПЛА зафиксировано в Херсонской области. Они держат курс на северо-запад.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая Силы обороны уничтожили все 37 российских ударных беспилотников типа Shahed-131/136.

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