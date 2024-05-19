В Киеве и в большинстве областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Утром 19 мая 2024 года в Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Опасность продолжалась 42 минуты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога с восточного направления!", - говорится в сообщении

По данным Воздушных сил, фиксировалась скоростная цель в направлении Белой Церкви и в направлении Киева.

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Также в телеграм-каналах сообщали о взрывах в Харькове.

Спустя 47 минут прозвучал сигнал отбоя.