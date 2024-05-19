В Киеве и в большинстве областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)
Утром 19 мая 2024 года в Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Опасность продолжалась 42 минуты
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога с восточного направления!", - говорится в сообщении
По данным Воздушных сил, фиксировалась скоростная цель в направлении Белой Церкви и в направлении Киева.
Также в телеграм-каналах сообщали о взрывах в Харькове.
Спустя 47 минут прозвучал сигнал отбоя.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий19.05.2024 11:36 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль