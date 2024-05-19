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В Киеве и в большинстве областей объявляли воздушную тревогу (обновлено)

тривога

Утром 19 мая 2024 года в Киеве и ряде регионов объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Опасность продолжалась 42 минуты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога с восточного направления!", - говорится в сообщении

По данным Воздушных сил, фиксировалась скоростная цель в направлении Белой Церкви и в направлении Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения ПВО ночью уничтожили все 37 "Шахедов", - Воздушные силы

Также в телеграм-каналах сообщали о взрывах в Харькове.

Спустя 47 минут прозвучал сигнал отбоя.

Автор: 

Воздушные силы (2266) воздушная тревога (782)


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Киів! - в укриття! - з Полтавськоі обл теж ракета на Киів
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19.05.2024 11:36 Ответить
 
 