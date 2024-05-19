У Києві та в більшості областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Зранку 19 травня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Небезпека тривала 42 хвилини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога зі східного напрямку!", - ідеться в повідомленні

За даними Повітряних сил, фіксувалася швидкісна ціль у напрямку Білої Церкви та в напрямку Києва.

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Також в телеграм-каналах повідомляють про вибухи у Харкові.

Через 47 хвилин прозвучав сигнал відбою.