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У Києві та в більшості областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

тривога

Зранку 19 травня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Небезпека тривала 42 хвилини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога зі східного напрямку!", - ідеться в повідомленні

За даними Повітряних сил, фіксувалася швидкісна ціль у напрямку Білої Церкви та в напрямку Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи ППО вночі знищили усі 37 "Шахедів", - Повітряні сили

Також в телеграм-каналах повідомляють про вибухи у Харкові.

Через 47 хвилин прозвучав сигнал відбою.

Автор: 

Повітряні сили (2605) повітряна тривога (908)


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Киів! - в укриття! - з Полтавськоі обл теж ракета на Киів
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19.05.2024 11:36 Відповісти
 
 