У Києві та в більшості областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Зранку 19 травня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Небезпека тривала 42 хвилини
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога зі східного напрямку!", - ідеться в повідомленні
За даними Повітряних сил, фіксувалася швидкісна ціль у напрямку Білої Церкви та в напрямку Києва.
Також в телеграм-каналах повідомляють про вибухи у Харкові.
Через 47 хвилин прозвучав сигнал відбою.
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Валентин Коваль #587289
показати весь коментар19.05.2024 11:36 Відповісти Мені подобається 0
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