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Новини
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Рашисти вночі атакували "шахедами" енергооб’єкти у двох регіонах

шахеди

У ніч проти 18 травня російські окупанти атакували два об’єкти енергетики в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в НЕК "Укренерго".

Зазначається, що були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

В НЕК "Укренерго" додали: через нічний обстріл споживачі не знеструмлювалися. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, зранку начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що ворог атакував енергооб'єкт в одному з районів Полтавщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 13 "шахедів", - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4107) енергетика (2578) Укренерго (2684)


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Трясця, три четверті Петріотів ще не підвезли цьому зєлєнському. Для його виборчої компанії на вічного прИзИдЄнта.
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18.05.2024 10:02 Відповісти
Ти хочеш Петріотами шахедів збивати?
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18.05.2024 10:07 Відповісти
Чукча (gr1959) нє чітатєль. Чукча пісатєль.
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18.05.2024 10:12 Відповісти
Кацапня безборонно добиває енергетику. ЗЄля, де ППО?!!
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18.05.2024 10:16 Відповісти
Так усі ж шахеди були збиті! То, мабуть, уламками атакували...
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18.05.2024 10:57 Відповісти
 
 