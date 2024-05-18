Рашисти вночі атакували "шахедами" енергооб’єкти у двох регіонах
У ніч проти 18 травня російські окупанти атакували два об’єкти енергетики в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в НЕК "Укренерго".
Зазначається, що були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
В НЕК "Укренерго" додали: через нічний обстріл споживачі не знеструмлювалися. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Нагадаємо, зранку начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що ворог атакував енергооб'єкт в одному з районів Полтавщини.
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gr1959
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