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Новости
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Рашисты ночью атаковали "шахедами" энергообъекты в двух регионах

шахеди

В ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали два объекта энергетики в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах. В результате атаки никто не пострадал.

В НЭК "Укрэнерго" добавили: из-за ночного обстрела потребители не обесточивались. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Напомним, утром начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что враг атаковал энергообъект в одном из районов Полтавщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВО уничтожила 13 "шахедов", - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3546) энергетика (2552) Укрэнерго (658)


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Трясця, три четверті Петріотів ще не підвезли цьому зєлєнському. Для його виборчої компанії на вічного прИзИдЄнта.
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18.05.2024 10:02 Ответить
Ти хочеш Петріотами шахедів збивати?
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18.05.2024 10:07 Ответить
Чукча (gr1959) нє чітатєль. Чукча пісатєль.
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18.05.2024 10:12 Ответить
Кацапня безборонно добиває енергетику. ЗЄля, де ППО?!!
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18.05.2024 10:16 Ответить
Так усі ж шахеди були збиті! То, мабуть, уламками атакували...
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18.05.2024 10:57 Ответить
 
 