Рашисты ночью атаковали "шахедами" энергообъекты в двух регионах
В ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали два объекта энергетики в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах. В результате атаки никто не пострадал.
В НЭК "Укрэнерго" добавили: из-за ночного обстрела потребители не обесточивались. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Напомним, утром начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что враг атаковал энергообъект в одном из районов Полтавщины.
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gr1959
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