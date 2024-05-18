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Ночью вражеские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине

шахеди

На Полтавщине в результате ночной атаки дронов повреждена энергетическая инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"Россияне продолжают атаковать Полтавщину. Ночью вражеские БпЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью уничтожили все "шахеды".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью над Полтавщиной ПВО уничтожила три вражеских БПЛА

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беспилотник (3544) обстрел (26942) Полтавская область (1145)


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Знищили усі шахеди, які пошкодили енергетичну інфраструктуру.
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18.05.2024 09:20 Ответить
Потрібно на всіх важливих енергооб'єктах прикувати цепами нардепів від сн та опзж, кацапи по своїх стріляти не будуть. А зелю-мальчішаплохіша в Вовчанськ, відступ кацапні гарантовано.
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18.05.2024 09:30 Ответить
Всі мопеди були знищенні,але 23 тис.населення сидять без світла..Зелені підари брешуть на всіх рівнях і посадах...

4
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18.05.2024 09:32 Ответить
Зелена підарасня бреше завжди. Перетворили Україну на болото брехні.
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18.05.2024 11:50 Ответить
То вони пишуть що 13 із 13 шахедів знищені...то е два влучання в енергетичні структури...Нащо людям брехати?
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18.05.2024 09:33 Ответить
Все, як у рашці
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18.05.2024 09:37 Ответить
Пишуть то-так, то-етак.., все різниться..
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18.05.2024 09:39 Ответить
Трясця, а там хто ..... Лєщенко чи Найєм купол будували ? Ну шоп ! Захистити.
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18.05.2024 09:40 Ответить
 
 