Ночью вражеские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине
На Полтавщине в результате ночной атаки дронов повреждена энергетическая инфраструктура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.
"Россияне продолжают атаковать Полтавщину. Ночью вражеские БпЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Напомним, утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью уничтожили все "шахеды".
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