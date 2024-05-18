Ночью вражеские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине

На Полтавщине в результате ночной атаки дронов повреждена энергетическая инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"Россияне продолжают атаковать Полтавщину. Ночью вражеские БпЛА повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью уничтожили все "шахеды".

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