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Ночью над Полтавщиной ПВО уничтожила три вражеских БПЛА

ппо

Ночью силы ПВО работала в Полтавской области: уничтожено три беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"Вчера над Полтавщиной наши Силы обороны уничтожили три вражеских БпЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. Разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью в Полтаве раздавались взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью в Полтаве раздавались взрывы

Автор: 

беспилотник (3541) Тахтаулове (763) Полтавская область (1144)


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