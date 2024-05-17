Ночью над Полтавщиной ПВО уничтожила три вражеских БПЛА
Ночью силы ПВО работала в Полтавской области: уничтожено три беспилотника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.
"Вчера над Полтавщиной наши Силы обороны уничтожили три вражеских БпЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. Разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью в Полтаве раздавались взрывы.
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