Ночью в Полтаве раздавались взрывы
В ночь на 17 мая российские захватчики атаковали беспилотниками Полтавщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Полтавской ОГА Филиппа Пронина.
"Враг атакует Полтавскую область! До отбоя находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
По информации местных Теlegram-каналов, в областном центре прогремело несколько взрывов, работала ПВО.
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