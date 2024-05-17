Ночью в Полтаве раздавались взрывы

В ночь на 17 мая российские захватчики атаковали беспилотниками Полтавщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Полтавской ОГА Филиппа Пронина.

"Враг атакует Полтавскую область! До отбоя находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

По информации местных Теlegram-каналов, в областном центре прогремело несколько взрывов, работала ПВО.

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