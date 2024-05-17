Вночі у Полтаві лунали вибухи
У ніч на 17 травня російські загарбники атакували безпілотниками Полтавщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
"Ворог атакує Полтавщину! До відбою перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
За інформації місцевих Теlegram-каналів, в обласному центрі пролунало декілька вибухів, працювала ППО.
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