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Вночі у Полтаві лунали вибухи

шахеди

У ніч на 17 травня російські загарбники атакували безпілотниками Полтавщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Ворог атакує Полтавщину! До відбою перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

За інформації місцевих Теlegram-каналів, в обласному центрі пролунало декілька вибухів, працювала ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив кілька груп "шахедів", фіксується рух на Дніпропетровщину та Полтавщину, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4101) Полтава (554)


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