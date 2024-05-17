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Уночі над Полтавщиною сили ППО знищили 3 ворожі БпЛА

ппо

Вночі сили ППО працювали у Полтавській області: знищено три безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Учора над Полтавщиною наші Сили оборони знищили три ворожі БпЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі у Полтаві лунали вибухи.

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безпілотник (4102) Полтава (554) Полтавська область (1099)


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