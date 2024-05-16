УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11404 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 258 0

Рашисти атакували Полтавщину: Вибух пролунав у Миргородському районі (оновлено)

У Миргороді пролунав вибух

Під час повітряної тривоги у Миргороді на Полтавщині пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Місцеві повідомили про вибух у Миргородській громаді.

Повітряні сили заявили про рух ракети у бік Миргорода.

Згодом глава ОВА Пронін повідомив: "Ворог знову атакував Полтавщину. У Миргородському районі чули звук вибуху. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не зафіксовано".

Читайте: Росіяни завдали удару по Полтавщині: уламки ракети впали на приватне подвір’я, постраждалих немає, - ОВА

Автор: 

Миргород (60) обстріл (28212) Полтавська область (1099)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 