Рашисти атакували Полтавщину: Вибух пролунав у Миргородському районі (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Миргороді на Полтавщині пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Місцеві повідомили про вибух у Миргородській громаді.

Повітряні сили заявили про рух ракети у бік Миргорода.

Згодом глава ОВА Пронін повідомив: "Ворог знову атакував Полтавщину. У Миргородському районі чули звук вибуху. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не зафіксовано".

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