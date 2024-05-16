Рашисти атакували Полтавщину: Вибух пролунав у Миргородському районі (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Миргороді на Полтавщині пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Місцеві повідомили про вибух у Миргородській громаді.
Повітряні сили заявили про рух ракети у бік Миргорода.
Згодом глава ОВА Пронін повідомив: "Ворог знову атакував Полтавщину. У Миргородському районі чули звук вибуху. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не зафіксовано".
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