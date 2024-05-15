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Росіяни завдали удару по Полтавщині: уламки ракети впали на приватне подвір’я, постраждалих немає, - ОВА

філіп,пронін

Російські окупанти в середу завдали удару по Полтавській області двома ракетами. Як наслідок, уламки ракети впали на приватне домоволодіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на територію приватного домогосподарства", - написав Пронін.

Очільник ОВА додав, що з людей ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, уночі 8 травня росіяни атакували Полтавську область "шахедами". Зафіксовано влучання в енергооб’єкт.

Автор: 

крилаті ракети (1070) обстріл (28183) Пронін Філіп (19) Полтавська область (1099)


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Кацапія взяла за мету повне захоплення і знищення України як держави і знищення українців як народу. І в такій ситуації Україні та українцям не залишається вибору та виходу. Вони повинні або погодитися на знищення, або чинити опір,
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16.05.2024 08:02 Відповісти
 
 