Росіяни завдали удару по Полтавщині: уламки ракети впали на приватне подвір’я, постраждалих немає, - ОВА
Російські окупанти в середу завдали удару по Полтавській області двома ракетами. Як наслідок, уламки ракети впали на приватне домоволодіння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
"У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на територію приватного домогосподарства", - написав Пронін.
Очільник ОВА додав, що з людей ніхто не постраждав.
Нагадаємо, уночі 8 травня росіяни атакували Полтавську область "шахедами". Зафіксовано влучання в енергооб’єкт.
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anton korsiner
показати весь коментар16.05.2024 08:02 Відповісти Мені подобається 0
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