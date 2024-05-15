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Россияне нанесли удар по Полтавщине: обломки ракеты упали на частный двор, пострадавших нет, - ОВА

філіп,пронін

Российские оккупанты в среду нанесли удар по Полтавской области двумя ракетами. Как следствие, обломки ракеты упали на частное домовладение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

"В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на территорию частного домохозяйства", - написал Пронин.

Глава ОВА добавил, что никто из людей не пострадал.

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Напомним, ночью 8 мая россияне атаковали Полтавскую область "шахедами". Зафиксировано попадание в энергообъект.

Автор: 

крылатые ракеты (878) обстрел (26862) Пронин Филипп (17) Полтавская область (1144)


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Кацапія взяла за мету повне захоплення і знищення України як держави і знищення українців як народу. І в такій ситуації Україні та українцям не залишається вибору та виходу. Вони повинні або погодитися на знищення, або чинити опір,
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16.05.2024 08:02 Ответить
 
 