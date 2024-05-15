Россияне нанесли удар по Полтавщине: обломки ракеты упали на частный двор, пострадавших нет, - ОВА

Российские оккупанты в среду нанесли удар по Полтавской области двумя ракетами. Как следствие, обломки ракеты упали на частное домовладение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

"В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на территорию частного домохозяйства", - написал Пронин.

Глава ОВА добавил, что никто из людей не пострадал.

Также читайте: Идентифицированы российские военные преступники, которые обстреливают Украину крылатыми ракетами, - ГУР. СПИСОК. ФОТОрепортаж

Напомним, ночью 8 мая россияне атаковали Полтавскую область "шахедами". Зафиксировано попадание в энергообъект.