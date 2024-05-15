Россияне нанесли удар по Полтавщине: обломки ракеты упали на частный двор, пострадавших нет, - ОВА
Российские оккупанты в среду нанесли удар по Полтавской области двумя ракетами. Как следствие, обломки ракеты упали на частное домовладение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
"В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на территорию частного домохозяйства", - написал Пронин.
Глава ОВА добавил, что никто из людей не пострадал.
Напомним, ночью 8 мая россияне атаковали Полтавскую область "шахедами". Зафиксировано попадание в энергообъект.
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anton korsiner
показать весь комментарий16.05.2024 08:02 Ответить Мне нравится 0
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