Ідентифіковано російських воєнних злочинців, які обстрілюють Україну крилатими ракетами, - ГУР. СПИСОК. ФОТОрепортаж

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ, який причетний до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Що відомо про російських воєнних злочинців?

Як зазначається, йдеться про льтчиків в/ч 06987, аеродром базування "Енґельс", Саратовська область РФ.

За даними ГУР, до складу 22 вбад входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:

121 вбап - в/ч 85927, аеродром базування "Енґельс" саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

52 вбап - в/ч 33310, аеродром базування "Шайковка" калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

"Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160)", - йдеться у повідомленні.

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У ГУР наголошують, що саме ці льотчики відповідальні за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок ракетних ударів РФ по Україні.

Список воєнних злочинців

1. АЗАРЕНКОВ Олександр Юрійович

(рос. Азаренков Александр Юрьевич), старший офіцер, 22 вбад кда впс пкс зс рф (на 09.2023).

26.09.1980 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 2402 № 605068.

ІПН: 644919379909. "СНИЛС": 193-702-569 87.

Одружений.

2. АЛУЄВ Олександр Миколайович

(рос. Алуев Александр Николаевич), ймовірно займає командну посаду управління кадрів 22 вбад кда впс пкс зс рф.

Станом на 2012 р. обіймав посаду заступника начальника по роботі з кадрами 16 загону федеральної протипожежної служби по охороні м. Кінешма та Кінешемського району центру управління силами федеральної протипожежної служби по Івановській області.

10.04.1975 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 2402 № 624976.

ІПН: 370306405600.

Одружений, має синів 2002 р.н. та 2007 р.н.

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3. БАРАНОВ Олег Юрійович

(рос. Баранов Олег Юрьевич), старший штурман 22 вбад кда впс пкс зс рф, полковник (станом на 20.03.2024 р.).

23.05.1967 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6311 № 765564, виданий 21.06.2012 відділом уфмс росії по Саратовській області в м. Енгельс.

ІПН: 644913139788. "СНИЛС": 193-258-654 01.

Посвідчення водія: 99 08 850420.

Одружений, має дві доньки 1998 р.н.

4. БУРДАКОВ Павло Володимирович

(рос. Бурдаков Павел Владимирович), командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф підполковник (станом на 2018 р.).

05.02.1975 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6319 № 681643.

ІПН: 531501567109. "СНИЛС": 193-508-506 84.

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5. БЄЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Костянтин Петрович

(рос. Белокобыльский Константин Петрович).

02.06.1977 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 7503 № 061013.

ІПН: 745006068425. "СНИЛС": 147-728-216 87.

Одружений.

6. АРПАХОВИЧ Микола Миколайович

(рос. Варпахович Николай Николаевич), командир 22 вбад кда впс пкс зс рф, полковник.

29.05.1970 р.н., уродженець м. Караганда, Казахстан.

Закінчив Тамбовське вище військове авіаційне училище льотчиків (1992), Військово-повітряну академію ім. Ю.Гагаріна (2007).

Класна кваліфікація – "Військовий льотчик-снайпер" (загальний наліт складає понад 2500 год.).

Паспорт громадянина рф: серія 6114 № 904712, виданий 15.06.2015 відділенням № 4 відділу уфмс росії по Рязанській області в м. Рязань.

ІПН: 282401037054. "СНИЛС": 157-129-182 70.

Одружений, має синів 1990 та 2002 р.н. та доньку 2009 р.н.

7. ГОВОРОВ Владислав Сергійович

(рос. Говоров Владислав Сергеевич), ймовірно начальник служби захисту державної таємниці, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф , капітан (станом на 2020 р.).

13.04.1988 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 0308 № 912623, виданий 06.08.2008 відділенням уфмс рф по Краснодарському краю в Брюховецькому районі.

ІПН: 644934663382. "СНИЛС": 194-786-898 63.

Одружений.

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8. ГОЛОВАНОВ В’ячеслав Георгійович

(рос. Голованов Вячеслав Георгиевич).

01.10.1972 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6317 № 427552, виданий відділом уфмс рф по Саратовській області.

ІПН: 644925496304. "СНИЛС": 135-853-359 80.

Одружений, має сина 1995 р.н. та доньку 1998 р.н.

9. ГОРЛОВ Володимир Олександрович

(рос. Горлов Владимир Александрович), старший офіцер 22 вбад кда впс пкс зс рф, майор (станом на 2014 р.).

23.04.1968 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6313 № 884686.

ІПН: 644919381908. "СНИЛС": 183-709-602 91.

10. ДОЛГУШИН Сергій Володимирович

(рос. Долгушин Сергей Владимирович), старший офіцер 22 вбад кда впс пкс зс рф (станом на 2014 р.).

01.06.1973 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6303 № 409599.

ІПН: 644912914032. "СНИЛС": 188-253-667 13.

Одружений, має доньку та сина.

11. ЗИКОВ Віталій Євгенович

(рос. Зыков Виталий Евгеньевич), начальник інженерної служби 22 вбад кда впс пкс зс рф, підполковник (станом на 2024 р.).

14.03.1968 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6313 № 883757.

ІПН: 644912673838. "СНИЛС": 163-895-838 27.

Одружений.

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12. КАПША Трофим Олександрович

(рос. Капша Трофим Александрович), заступник командира 22 вбад кда впс пкс зс рф, полковник (станом на 26.02.2024).

22.02.1978 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6803 № 906870.

ІПН: 282403216154.

Одружений.

13. КАШЛЄВ Олександр Сергійович

(рос. Кашлев Александр Сергеевич), старший офіцер, 22 вбад кда впс пкс зс рф, підполковник (станом на 10.2022 р.).

14.12.1983 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 0305 № 316059.

ІПН: 203603641975. "СНИЛС": 062-809-105 53.

14. КОРЯКІН Ілля Володимирович

(рос. Корякин Илья Владимирович), начальник штабу 22 вбад кда впс пкс зс рф, полковник (станом на 04.2023 р.).

26.08.1977 р.н.

З 2015 р. по щонайменше 11.2022 р. – начальник штабу 52 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф.

Паспорт громадянина рф: серія 2921 № 071877.

Одружений, має сина 2002 р.н.

15. МАЛІНІН Владислав Вікторович

(рос. МАЛИНИН Владислав Викторович), старший штурман 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф, підполковник (станом на 22.03.2024 р.).

12.07.1978 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6802 № 616854.

ІПН: 644922317500. "СНИЛС": 191-403-659 60.

Одружений, має доньку 2002 р.н. та сина 2008 р.н.

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16. МАЛЮКОВ Андрій Іванович

(рос. Малюков Андрей Иванович), ймовірно начальник метеорологічної служби 22 вбад кда впс пкс зс рф .

У 2009 р. проходив військову службу у 52 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф (авіабаза Шайковка).

20.10.1969 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6314 № 103943.

ІПН: 644919366515.

Одружений.

17. МАРТИНОВ Андрій Павлович

(рос. Мартынов Андрей Павлович), помічник штурмана авіаційної ескадрильї, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф (станом на 09.2019 р.).

13.08.1976 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6321 № 842418.

ІПН: 644933810676. "СНИЛС": 156-783-270 03.

Одружений має синів 1997 р.н., 2001 р.н. та 2008 р.н.

18. МІХАЙЛІШИН Олег Володимирович

(рос. Михайлишин Олег Владимирович), заступник командира по роботі з особовим складом 22 вбад кда впс пкс зс рф, полковник (станом на 03.2024).

17.11.1970 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6315 № 231975.

ІПН: 644919001017. "СНИЛС": 137-018-200 24.

19. АПІКЯН Микола Лукашевич

(рос. Папикян Николай Лукашевич), заступник начальника штабу 22 вбад кда впс пкс зс рф по зв’язку та радіотехнічному забезпеченню, підполковник (станом на 03.2021 р.).

22.08.1974 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6319 № 629784.

ІПН: 644918386540. "СНИЛС": 195-916-877 42.

20. ПЕЧКАРЬОВ Олексій Геннадійович

(рос. Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф (станом на 05.2016 р.).

30.11.1973 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6318 № 558133, виданий 12.12.2018 гу мвс рф по Саратовської області.

ІПН: 644913279249. "СНИЛС": 143-573-189 66.

Одружений, має сина 1998 р.н. та доньку 2003 р.н.

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21. ПОКАТІСОВ Олександр Сергійович

(рос. Покатисов Александр Сергеевич). Підполковник (04.2024).

29.08.1985 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6104 № 290374.

ІПН: 753100100020. "СНИЛС": 090-480-667 72.

22. СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович

(рос. Скитский Олег Игоревич), командир 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф, полковник (станом на 04.2024 р.).

24.07.1980 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6805 № 254349.

ІПН: 644922239676. "СНИЛС": 189-921-026 12.

Одружений, має сина 2007 р.н.

23. СМІРНОВ Максим Владиславович

(рос. Смирнов Максим Владиславович), старший офіцер, 22 вбад кда впс пкс зс рф, підполковник (станом на 01.2024 р.).

24.04.1977 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 4703 № 680306.

ІПН: 510803348998. "СНИЛС": 166-493-944 17.

24. СОЛОВЙОВ Руслан Арсланович

(рос. Соловьёв Руслан Арсланович), старший офіцер, 22 вбад кда впс пкс зс рф (на 02.2023 р.).

Станом на 2019 р. старший офіцер 326 вбад кда впс пкс зс рф, майор, особистий номер "Ф-799388".

18.07.1980 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 5700 № 256137.

ІПН: 282402105204. "СНИЛС": 136-818-837 96.

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25. СТЕПАНЕНКО Дмитро Вікторович

(рос. Степаненко Дмитрий Викторович), заступник начальника штабу 22 вбад кда впс пкс зс рф по службі військ і безпеці військової служби, підполковник (на 04.2022 р.).

23.05.1975 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6320 № 716839, виданий 06.07.2020, гу мвс росії по Саратовській обл.

ІПН: 263108631385. "СНИЛС": 193-361-413 70.

Одружений, має сина 2001 р.н.

26. ТАТУР Володимир Бронеславович

(рос. Татур Владимир Брониславович).

26.10.1971 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6316 № 326084.

ІПН: 282400316023. "СНИЛС": 163-548-377 89.

Одружений, має доньку та сина.

27. ТЕТЄРЄВ Сергій Вікторович

(рос. Тетерев Сергей Викторович), старший офіцер, 22 вбад кда впс пкс зс рф, майор (станом на 2019 р.).

10.07.1973 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6118 № 073013.

ІПН: 622710170634. "СНИЛС": 198-273-448 22.

28. ХОХРЯКОВ Денис Петрович

(рос. Хохряков Денис Петрович), старший офіцер, 52 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф (станом на 2020 р.).

26.06.1987 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 4914 № 082259.

ІПН: 182202232900. "СНИЛС": 169-657-216 21.

Одружений.

29. ЦИБІЗОВ Олексій Сергійович

(рос. Цибизов Алексей Сергеевич), старший офіцер, 121 вбап 22 вбад кда впс пкс зс рф.

09.07.1973 р.н.

Паспорт громадянина рф: серія 6304 № 164234.

ІПН: 644911696825. "СНИЛС": 188-231-032 67

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Також ГУР нагадує, що 19 квітня було знищено ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зі складу 22-ї вбад кда впс пкс ЗС РФ.

Тоді вдалося ліквідувати двох воєнних злочинці ЗС РФ:

Кононов Андрій Юрійович

(рос. Кононов Андрей Юрьевич), помічник командира літака Ту-22М3 (станом на 11.2022), капітан.

02.10.1989 р.н.

Станом на 11.2015 р. помічник командира літака 2 авіаційної ескадрильї (в/ч 06987-А, Шайковка, Калузька область) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії Дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил рф, лейтенант (наказ від 20.10.2012 р. № 0120).

Паспорт громадянина рф: серія 0109 № 417603.

ІПН: 226602367929.

Грушанін Андрій Олександрович

(рос. Грушанин Андрей Александрович), штурман-оператор авіаційного загону (станом на 04.2024).

18.06.1999 р.н.

Військова освіта: Челябинське вище воєнне авіаційне училище штурманів.

Паспорт громадянина рф: серія 7519 № 363544.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України встановили імена 29 військовослужбовців РФ, які запускають по території нашої держави гіперзвукові ракети "Кинджал".