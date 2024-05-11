ГУР ідентифікувало 29 російських пілотів, які обстрілюють Україну ракетами "Кинджал"

У Головному управлінні розвідки Міноборони України встановили імена 29 військовослужбовців РФ, які запускають по території нашої держави гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення (44 оап ОсП) дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Дані про 44 оап ОсП

Зазначається, що розвідники також ідентифікували сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку. Він був сформований 1 грудня 2021 року.

44 оап ОсП (в/ч 83122) було сформовано 1 грудня 2021 року.

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Місцем постійної дислокації полку є аеродром "Саваслейка" Нижньогородської області РФ. Полк має до 24 винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.

Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

З повним списком ідентифікованих окупантів можна ознайомитися за посиланням.

Що відомо про гіперзвукову ракету "Кинджал"

Авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "Кинджал" має бойову частину 500 кг, також можливе ядерне озброєння. Основне призначення - нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.

Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається шляхом розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль "першого ступеню").

У ГУР наголосили, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата.

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