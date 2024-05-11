УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4044 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 341 31

ГУР ідентифікувало 29 російських пілотів, які обстрілюють Україну ракетами "Кинджал"

Носій гіперзвукової ракети

У Головному управлінні розвідки Міноборони України встановили імена 29 військовослужбовців РФ, які запускають по території нашої держави гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення (44 оап ОсП) дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Дані про 44 оап ОсП

Зазначається, що розвідники також ідентифікували сім офіцерів з-поміж технічного персоналу полку. Він був сформований 1 грудня 2021 року.

44 оап ОсП (в/ч 83122) було сформовано 1 грудня 2021 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР МО попередило українців про посилення російської пропаганди та ІПСО, спрямованої на розкол суспільства

Місцем постійної дислокації полку є аеродром "Саваслейка" Нижньогородської області РФ. Полк має до 24 винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К.

Встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

З повним списком ідентифікованих окупантів можна ознайомитися за посиланням.

Що відомо про гіперзвукову ракету "Кинджал"

Авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 "Кинджал" має бойову частину 500 кг, також можливе ядерне озброєння. Основне призначення - нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.

Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається шляхом розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль "першого ступеню").

У ГУР наголосили, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата.

Читайте також: В ГУР назвали кількість у Росії ракет "циркон", "онікс", "калібр" та Х-69

Автор: 

армія рф (17255) розвідка (3856) ракети (4009) ГУР (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Не ідентифікувати треба а могилізувати .
показати весь коментар
11.05.2024 11:14
+8
Вирізати разом із "радными и близкими", щоб і оградку нікому було ставити ! 👿
показати весь коментар
11.05.2024 11:50
+5
Оголосіть хоч винагороду за голову, а так, - цим списком тільки жопу підтерти...
показати весь коментар
11.05.2024 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не ідентифікувати треба а могилізувати .
показати весь коментар
11.05.2024 11:14 Відповісти
Вирізати разом із "радными и близкими", щоб і оградку нікому було ставити ! 👿
показати весь коментар
11.05.2024 11:50 Відповісти
Думаю, що над цим вже працюють, але потрібен час, бо..."помста - це блюдо, яке подається холодним".
Тут важливо не забаранити когось одного - вони там їх взагалі не цінують, а зробити так, щоб це було разом з літаком чи хоч декількох одним махом.
показати весь коментар
11.05.2024 15:20 Відповісти
І шо? Підозру на телефон відправите?
показати весь коментар
11.05.2024 11:14 Відповісти
Оголосіть хоч винагороду за голову, а так, - цим списком тільки жопу підтерти...
показати весь коментар
11.05.2024 11:15 Відповісти
Выложить их домашние адреса и предложить премии за их головы местным гопникам.
показати весь коментар
11.05.2024 11:50 Відповісти
....і за членів родини.

ці нелюдів вбивають наших дітей
показати весь коментар
11.05.2024 11:52 Відповісти
Так я давно здесь предлагал запускать дроны по офицерским городам летчиков и ракетчиков.
показати весь коментар
11.05.2024 12:01 Відповісти
Надо об этом рассказать на весь мир, чтобы их надёжнее прятали.
показати весь коментар
11.05.2024 11:16 Відповісти
Та кому вони потрібні, щоб їх ховати. Кремлівський розхідний біоматеріал, трохи звісно цінніший, від піхотинця, але все так же нікчемний.
показати весь коментар
11.05.2024 11:23 Відповісти
І знаєте де їхні сім"ї живуть?
показати весь коментар
11.05.2024 11:16 Відповісти
Треба одного витягти разом з рідними. Для прикладу. І сім'ю судити !
показати весь коментар
11.05.2024 11:19 Відповісти
Ну, и когда?
показати весь коментар
11.05.2024 11:24 Відповісти
Имена в студию. И родственников. Ну вдруг где-то встретятся, надо ж «спасибо» сделать будет
показати весь коментар
11.05.2024 11:31 Відповісти
Там ссилочка є синім шрифтом.
показати весь коментар
11.05.2024 16:22 Відповісти
А що, оту саваслєйку нічим дістати?
показати весь коментар
11.05.2024 11:41 Відповісти
Дістань, навчи інших.
показати весь коментар
11.05.2024 12:17 Відповісти
Індифікувати- мало . Це занадто демократично. Відстрілювати треба.
показати весь коментар
11.05.2024 11:46 Відповісти
На могильних табличках повинні бути ці призвіща.
показати весь коментар
11.05.2024 11:57 Відповісти
І кожне оргазмує ,коли ракета відокремлюється від літака, уявляючи понівічених дітей...
Єсть адна -а-а у льотчіка мєчта,
труп младєнца-а і кота...
показати весь коментар
11.05.2024 12:06 Відповісти
Ідентифіковані літаки,де пілоти та свиноматки які наплодили цих людожерів...
показати весь коментар
11.05.2024 12:30 Відповісти
Максимальний розголос даних про цих вбивць, щоб їхні вилупки та самиці, їдучи розважатися до Таїландів та Турцій , сто разів подумали, а повернуться вони звідти?
показати весь коментар
11.05.2024 14:28 Відповісти
А ипальники в студию???Нужно всех срочно распять в трусиках,на местной доске объявлений.Местные кацапы за бутыль самограя все что хочешь сделают.Эти садисты мышек в посадках распинали,а летчики...это ж можно и нашвабрить-развлечься
показати весь коментар
11.05.2024 14:55 Відповісти
У статті є синім шрифтом "можна ознайомитись за посиланням". Клікаєте і все побачите.
показати весь коментар
11.05.2024 16:24 Відповісти
то куда задонатити щоб ви їх вирізали
показати весь коментар
11.05.2024 15:10 Відповісти
Треба пошукати в соцмережах
показати весь коментар
11.05.2024 15:45 Відповісти
було б непогано додати, що усі ці пілоти а також члени їхніх сімей, жінки та діти будуть знищені незалежно від часу від скоєння злочину.
показати весь коментар
11.05.2024 17:33 Відповісти
я би ще батьків додав, братів та сестер.
показати весь коментар
11.05.2024 18:01 Відповісти
29, це як раз майже весь полк. Файна новина. Рано чи піздно їм кірдик, головне, щоб була політична воля. Але із шмарклею, цією російською посіпакою, справи не буде. Мало того, вона зробить усе, щоб знищить цей список.
показати весь коментар
11.05.2024 18:00 Відповісти
Ліквідувати негайно
показати весь коментар
11.05.2024 19:54 Відповісти
 
 