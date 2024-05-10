ГУР МО попередило українців про посилення російської пропаганди та ІПСО, спрямованої на розкол суспільства
Українців попереджають про нові витоки ворожих ІПСО через загострення ситуації на фронті, що спрямовані на дестабілізацію та розкол українського суспільства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Що може готувати Росія?
"Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації", - йдеться у повідомленні.
У розвідці наголосили, що військовими цілями РФ є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.
"Спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство - паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської Росії", - зауважили в ГУР.
Розвідники додали, що українські фахівці з інформаційних операцій роблять "усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога".
"У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею", - резюмували в пресслужбі ГУР МО.
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Порошенко барига на крові - то критика.
Зеленський барига на крові - це розкол суспільства
і провладною сворою з ОП !!
русофашистами , які не здатні чесно отримати перемогу над нашою
краіною , тому займаються брудною пропагандою , на яку ми чхати хотіли 🤬
Наше завдання вбивати москальню , яка намається окупуваити нашу країну , а нас зробити своїми рабами !!
🖕🖕🖕ось вас , кацапи кляті 🙁
Це виглядає, як мінімум, прикриттям свого ж агента і його банди в Україні. Але все це шито білими нитками і всім видно хто і за які шворки смикає цього "швондєра". Як там казав класик: "Не верю!"
Так що, ЗЄбуїни - вам на вихід і бажано...вперед ногами.
зеленські, відпустіть Червінського, не розвалюйте ЗСУ і Україну зсередини своїми антиукраїнськими вчинками і не буде ніякого "ІПСО", а тимчасово в.о. президента нехай краще заарештує дермака (хоча вони, звісно, подєльніки), якщо не бажає згодом сісти за грати за УСЕ сам чи разом з ларьочником.. ІПСО вони вигадали.... рятують бубочку..
@_rage4oK
По ухЫлянтам у государства пЫтань нЭма, всё принято, все на фарш. По офшорам возникли пЫтання и офшоры отложили до конца войны(навсегда). Вы твари
https://twitter.com/verkhovna_rada @verkhovna_rada
https://twitter.com/Kabmin_UA @Kabmin_UA
примерно такие же выродки, как и русня, только ХУЖЕ. К пустому месту
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
пЫтань давно уже нЭма
Зараз вже держане телебаченя на раше не відрізняється від марафону!
"какая разніца"
"Україна повія"
"сайтісь пасірідінє"
"свськадовська"
"незакриття рпц фсб"
а гавкіт кацапів то взагалі дрібниця
Від того ,що люди вибрали наразі менше зло -гівно , і від того ,що мале зло -гівно знімає патріотичні відосики - не робить його Добром .
І коли ГУР ,яке воює з ворогом , паралельно намагається втюхати народу ,що маленьке гівно - це шоколад . Нічого не вийде .
Нормальні люди завжди розкладають все по поличкам - Велике зло окремо , мале гівно окремо , воїни -ГРУ ,які знищують ворога окремо і сраколизи з пресслужб ГУР - окремо . І ці категорії ніколи не перетинаються .