ГУР МО попередило українців про посилення російської пропаганди та ІПСО, спрямованої на розкол суспільства

Українців попереджають про нові витоки ворожих ІПСО через загострення ситуації на фронті, що спрямовані на дестабілізацію та розкол українського суспільства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Що може готувати Росія?

"Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що військовими цілями РФ є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.

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"Спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство - паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської Росії", - зауважили в ГУР.

Розвідники додали, що українські фахівці з інформаційних операцій роблять "усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога".

"У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею", - резюмували в пресслужбі ГУР МО.

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