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ГУР МО попередило українців про посилення російської пропаганди та ІПСО, спрямованої на розкол суспільства

ГУР МО попередило про нові провокації РФ в рамках ІПСО

Українців попереджають про нові витоки ворожих ІПСО через загострення ситуації на фронті, що спрямовані на дестабілізацію та розкол українського суспільства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Що може готувати Росія?

"Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що військовими цілями РФ є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже всі країни ЄС стали мішенями російської пропаганди перед виборами до Європарламенту, - МЗС Франції

"Спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство - паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської Росії", - зауважили в ГУР.

Розвідники додали, що українські фахівці з інформаційних операцій роблять "усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога".

"У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею", - резюмували в пресслужбі ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Telegram заблокував "Бот розвідки" та низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії РФ проти України, - ГУР

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пропаганда (2797) розвідка (3856) росія (64969) ГУР (491)


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Топ коментарі
+22
Вова Зеленський кароший, Вова Зеленський патріот України, грощі з допомоги Заходу і гумдопомоги ніколи не крав, корупціонерів і ригів на керуючи посади в областях не ставив, ракетні програми не закривав, про попередження про широкомаштабний наступ кремля не ігнорував, Чонгар не розміновував, вагнерівців не видавав кремлю, агента фсб дЄрмака не ставив керувати Україною. То б то все що творить Зеленський пропонують вважати нормою.
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10.05.2024 12:53
+22
Ніщо так не розколює суспільство, як недолугі дії наших можновладців та їхнє лицемірство, при спробі продати людям справедливість. Вірю, що і їх хтось відловить на березі умовної Тиси, бо що посієш, то й пожнеш...
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10.05.2024 12:54
+11
та кацапи там моляться , щоб гундосого з єрмаком не зняли
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10.05.2024 12:55
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Вова Зеленський кароший, Вова Зеленський патріот України, грощі з допомоги Заходу і гумдопомоги ніколи не крав, корупціонерів і ригів на керуючи посади в областях не ставив, ракетні програми не закривав, про попередження про широкомаштабний наступ кремля не ігнорував, Чонгар не розміновував, вагнерівців не видавав кремлю, агента фсб дЄрмака не ставив керувати Україною. То б то все що творить Зеленський пропонують вважати нормою.
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10.05.2024 12:53 Відповісти
Ніщо так не розколює суспільство, як недолугі дії наших можновладців та їхнє лицемірство, при спробі продати людям справедливість. Вірю, що і їх хтось відловить на березі умовної Тиси, бо що посієш, то й пожнеш...
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10.05.2024 12:54 Відповісти
Запам'ятайте !

Порошенко барига на крові - то критика.

Зеленський барига на крові - це розкол суспільства

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10.05.2024 13:54 Відповісти
та кацапи там моляться , щоб гундосого з єрмаком не зняли
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10.05.2024 12:55 Відповісти
Ох тиж мать твою.Тупе бидло забуло про слово "бариги",алігархи.У оскотиненого стада з'явилося нове слово(абрівеатура)-ІПСО.
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10.05.2024 12:55 Відповісти
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10.05.2024 12:57 Відповісти
Вона так об'днує українців між спробами взяти на поруки Беню
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10.05.2024 12:58 Відповісти
МосейЧукча - це не журналістка , а проплачена хвойда Коломойським
і провладною сворою з ОП !!
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10.05.2024 13:01 Відповісти
Нехай ідуть на....ху.....й з своїми попередженнями з такими законами скоро реально може бунт початися.
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10.05.2024 12:57 Відповісти
Ми вже звикли до провокацій і обливанням брудом Украінців
русофашистами , які не здатні чесно отримати перемогу над нашою
краіною , тому займаються брудною пропагандою , на яку ми чхати хотіли 🤬
Наше завдання вбивати москальню , яка намається окупуваити нашу країну , а нас зробити своїми рабами !!

🖕🖕🖕ось вас , кацапи кляті 🙁
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10.05.2024 12:58 Відповісти
Тому суспільство треба лікувати з допомогою масованої дози галоперідолу, тьху ти, телемарахвону
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10.05.2024 12:59 Відповісти
Ну, своє саме ефективне ІПСО вони провернули ще в 19-му і поставили "своєго на 100% парня" у нас до влади. І ніхто не повірить, що вони щось там задумали проти хрипатого "справжнього українця", якого самі ж і допомогли привести до влади. Тобто, хтось намагається нам тут, в черговий раз, втюхати, що москальня хоче щось зробити проти свого ж агента, з яким утвердили плани ще в Омані?
Це виглядає, як мінімум, прикриттям свого ж агента і його банди в Україні. Але все це шито білими нитками і всім видно хто і за які шворки смикає цього "швондєра". Як там казав класик: "Не верю!"
Так що, ЗЄбуїни - вам на вихід і бажано...вперед ногами.
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10.05.2024 13:07 Відповісти
соромно має бути притомним Українцям з ГУР МО за те, що вони толерують, вже навіть неприкриті, зраду та мародерство дермаківсько-зеленської банди..
зеленські, відпустіть Червінського, не розвалюйте ЗСУ і Україну зсередини своїми антиукраїнськими вчинками і не буде ніякого "ІПСО", а тимчасово в.о. президента нехай краще заарештує дермака (хоча вони, звісно, подєльніки), якщо не бажає згодом сісти за грати за УСЕ сам чи разом з ларьочником.. ІПСО вони вигадали.... рятують бубочку..
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10.05.2024 13:08 Відповісти
Не розумію, коли росія топила в 19-му за чотирижди ухилянта то було вороже іпсо чи дружня підтримка найвеличнішого лідера?
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10.05.2024 13:20 Відповісти
K0✙EGAR

@_rage4oK

По ухЫлянтам у государства пЫтань нЭма, всё принято, все на фарш. По офшорам возникли пЫтання и офшоры отложили до конца войны(навсегда). Вы твари

https://twitter.com/verkhovna_rada @verkhovna_rada

https://twitter.com/Kabmin_UA @Kabmin_UA
примерно такие же выродки, как и русня, только ХУЖЕ. К пустому месту

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
пЫтань давно уже нЭма
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10.05.2024 13:37 Відповісти
Так чому зє зі своїми посіпаками не хочуть зупинитись розколювати суспільство?!
Зараз вже держане телебаченя на раше не відрізняється від марафону!
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10.05.2024 13:42 Відповісти
Ich bin enttäuscht, total enttäuscht.
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10.05.2024 13:46 Відповісти
Те що ми не зробили вчора маємо робити сьогодні і завтра. То ж трохи оптимізму і конструктиву не завадить. Не варто постійно валити на те що вже сталось, наприклад вибори блазня. Ну от вибрали і тепер маємо змушувати зелене падло служити народу України. Колись відсторонемо і посадимо а зараз потрібно всіляко протидіяти ворогам, а не каятись за дурість в минулому...
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10.05.2024 13:48 Відповісти
Розкол суспільства це в першу чергу :
"какая разніца"
"Україна повія"
"сайтісь пасірідінє"
"свськадовська"
"незакриття рпц фсб"

а гавкіт кацапів то взагалі дрібниця
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10.05.2024 13:56 Відповісти
Що робило ГУРМО 2022? Чому не застерігало людей про напад?
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10.05.2024 14:04 Відповісти
П"ять років зевлади тільки підтверджують присів"я: не так страшні роССійські вощі, як українські ЗЕГНИДИ !
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10.05.2024 14:22 Відповісти
Більш ніж зелені упирі при владі, та їх жополизи, типу мосейчучки, ніхто суспільство не розколе.
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10.05.2024 14:44 Відповісти
Є велике ЗЛО -гівно , і є мале зло -гівно .

Від того ,що люди вибрали наразі менше зло -гівно , і від того ,що мале зло -гівно знімає патріотичні відосики - не робить його Добром .

І коли ГУР ,яке воює з ворогом , паралельно намагається втюхати народу ,що маленьке гівно - це шоколад . Нічого не вийде .

Нормальні люди завжди розкладають все по поличкам - Велике зло окремо , мале гівно окремо , воїни -ГРУ ,які знищують ворога окремо і сраколизи з пресслужб ГУР - окремо . І ці категорії ніколи не перетинаються .
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10.05.2024 15:44 Відповісти
Вон воно що, а я то думав, що це Конституція гарантує президенту виконання обов'язків тільки 5 років, бо він вибирається на 5 років, а далі він нелегітімний, але виходить що це проіски кацапів. Як своєчасно то попередили. Тепер знаю, що ще у 90-х роках кацапи внесли ІПСО в статтю 103 Конституції України. Ти ба які негодяї?
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10.05.2024 21:44 Відповісти
 
 