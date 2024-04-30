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Майже всі країни ЄС стали мішенями російської пропаганди перед виборами до Європарламенту, - МЗС Франції

Держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро

Більшість країн Європейського Союзу зазнали впливу проросійської інтернет-пропаганди перед виборами до Європарламенту, які відбудуться на початку червня цього року.

Про це заявив держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Bloomberg.

Зусилля французького уряду, спрямовані на боротьбу з іноземним втручанням і дезінформацією, виявили понад 30 нових веб-сайтів, які поширюють прокремлівську пропаганду по всій Європі.

Видання зазначило, що це доповнює вже виявлені 193 домени.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Палаті представників заявили, що пропаганда РФ "інфікувала" Конгрес США: Це ускладнює передачу допомоги Україні

Інтернет-операції російської пропаганди

МЗС Франції повідомило, що 25 із 27 країн-членів ЄС стали об'єктами атак упродовж останніх місяців;

Барро зазначив, що ці інтернет-операції спрямовані на дестабілізацію громадської думки напередодні голосування. Виступаючи перед журналістами разом зі своїми німецькими та польськими колегами поблизу Парижа, він закликав соціальні платформи блокувати веб-сайти, які "беруть участь в операції іноземного втручання".

"2024 рік - це рік великих виборів у Європі та за її межами. Ми не потерпимо жодних спроб втручання в наші демократичні процеси", - заявили міністри Франції, Польщі та Німеччини.

Президент Емманюель Макрон, який посилив свою позицію щодо Москви, нещодавно активізував зусилля з протидії російській пропаганді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція пропонує ЄС ввести нові санкції для боротьби з російською дезінформацією, - Bloomberg

Автор: 

Європарламент (1041) пропаганда (2796) росія (64923) Франція (3044)


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30.04.2024 08:48 Відповісти
Автори "Паттернів руйнування демократії".
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30.04.2024 08:50 Відповісти
І хто ті два "щасливчики", яких оминула доля ця?
Невже Угорщина і Словаччина?
Оголосіть увесь перелік, будь ласка.
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30.04.2024 08:49 Відповісти
Може взагалі відрізати ********* від мережі? Ну хоча б частково. Щось на зразок "секторальних санкцій" в сфері інформаційних технологій. Хай остаточно переорієнтовуються на постачальників контенту з Китаю...
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30.04.2024 08:51 Відповісти
Так не ведіться
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30.04.2024 09:06 Відповісти
Мертвечук, з кагалом, відпрацьовує своє звільнення з України!!
Тільки Патріота Червінського, Зеленський з татаровим, мордують за ґратами!!

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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30.04.2024 09:48 Відповісти
 
 