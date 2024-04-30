Майже всі країни ЄС стали мішенями російської пропаганди перед виборами до Європарламенту, - МЗС Франції
Більшість країн Європейського Союзу зазнали впливу проросійської інтернет-пропаганди перед виборами до Європарламенту, які відбудуться на початку червня цього року.
Про це заявив держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Bloomberg.
Зусилля французького уряду, спрямовані на боротьбу з іноземним втручанням і дезінформацією, виявили понад 30 нових веб-сайтів, які поширюють прокремлівську пропаганду по всій Європі.
Видання зазначило, що це доповнює вже виявлені 193 домени.
Інтернет-операції російської пропаганди
МЗС Франції повідомило, що 25 із 27 країн-членів ЄС стали об'єктами атак упродовж останніх місяців;
Барро зазначив, що ці інтернет-операції спрямовані на дестабілізацію громадської думки напередодні голосування. Виступаючи перед журналістами разом зі своїми німецькими та польськими колегами поблизу Парижа, він закликав соціальні платформи блокувати веб-сайти, які "беруть участь в операції іноземного втручання".
"2024 рік - це рік великих виборів у Європі та за її межами. Ми не потерпимо жодних спроб втручання в наші демократичні процеси", - заявили міністри Франції, Польщі та Німеччини.
Президент Емманюель Макрон, який посилив свою позицію щодо Москви, нещодавно активізував зусилля з протидії російській пропаганді.
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