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Почти все страны ЕС стали мишенями российской пропаганды перед выборами в Европарламент, - МИД Франции

Держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро

Большинство стран Европейского Союза подверглись влиянию пророссийской интернет-пропаганды перед выборами в Европарламент, которые состоятся в начале июня этого года.

Об этом заявил госсекретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bloomberg.

Усилиями французского правительства, направленные на борьбу с иностранным вмешательством и дезинформацией, выявлено более 30 новых веб-сайтов, распространяющих прокремлевскую пропаганду по всей Европе.

Издание отметило, что это дополняет уже обнаруженные 193 домена.

Читайте также: Россияне имеют свои пропагандистские лобби везде по миру, - Зеленский

Интернет-операции российской пропаганды

МИД Франции сообщил, что 25 из 27 стран-членов ЕС стали объектами атак за последние месяцы.

Барро отметил, что эти интернет-операции направлены на дестабилизацию общественного мнения накануне голосования. Выступая перед журналистами вместе со своими немецкими и польскими коллегами около Парижа, он призвал социальные платформы блокировать веб-сайты, которые "участвуют в операции иностранного вмешательства".

"2024 год - это год больших выборов в Европе и за ее пределами. Мы не потерпим никаких попыток вмешательства в наши демократические процессы", - заявили министры Франции, Польши и Германии.

Президент Эмманюэль Макрон, ужесточивший свою позицию в отношении Москвы, недавно активизировал усилия по противодействию российской пропаганде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция предлагает ЕС ввести новые санкции для борьбы с российской дезинформацией, - Bloomberg

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Европарламент (1795) пропаганда (3670) россия (95361) Франция (3493)


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30.04.2024 08:48 Ответить
Автори "Паттернів руйнування демократії".
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30.04.2024 08:50 Ответить
І хто ті два "щасливчики", яких оминула доля ця?
Невже Угорщина і Словаччина?
Оголосіть увесь перелік, будь ласка.
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30.04.2024 08:49 Ответить
Може взагалі відрізати ********* від мережі? Ну хоча б частково. Щось на зразок "секторальних санкцій" в сфері інформаційних технологій. Хай остаточно переорієнтовуються на постачальників контенту з Китаю...
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30.04.2024 08:51 Ответить
Так не ведіться
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30.04.2024 09:06 Ответить
Мертвечук, з кагалом, відпрацьовує своє звільнення з України!!
Тільки Патріота Червінського, Зеленський з татаровим, мордують за ґратами!!

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
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30.04.2024 09:48 Ответить
 
 