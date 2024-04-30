Почти все страны ЕС стали мишенями российской пропаганды перед выборами в Европарламент, - МИД Франции
Большинство стран Европейского Союза подверглись влиянию пророссийской интернет-пропаганды перед выборами в Европарламент, которые состоятся в начале июня этого года.
Об этом заявил госсекретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bloomberg.
Усилиями французского правительства, направленные на борьбу с иностранным вмешательством и дезинформацией, выявлено более 30 новых веб-сайтов, распространяющих прокремлевскую пропаганду по всей Европе.
Издание отметило, что это дополняет уже обнаруженные 193 домена.
Интернет-операции российской пропаганды
МИД Франции сообщил, что 25 из 27 стран-членов ЕС стали объектами атак за последние месяцы.
Барро отметил, что эти интернет-операции направлены на дестабилизацию общественного мнения накануне голосования. Выступая перед журналистами вместе со своими немецкими и польскими коллегами около Парижа, он призвал социальные платформы блокировать веб-сайты, которые "участвуют в операции иностранного вмешательства".
"2024 год - это год больших выборов в Европе и за ее пределами. Мы не потерпим никаких попыток вмешательства в наши демократические процессы", - заявили министры Франции, Польши и Германии.
Президент Эмманюэль Макрон, ужесточивший свою позицию в отношении Москвы, недавно активизировал усилия по противодействию российской пропаганде.
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