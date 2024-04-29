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Telegram заблокував "Бот розвідки" та низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії РФ проти України, - ГУР

блокировка,telegram,телеграм

У месенджері Telegram заблоковано низку ботів, які допомагали протидіяти військовій агресії Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі, заблоковано "Головний бот розвідки". Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало", - йдеться в повідомленні.

В ГУР заспокоюють, що незважаючи на блокування боту - персональні дані користувачів у безпеці.

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"Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних. Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах", - зазначають в розвідці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для українських користувачів .

Автор: 

блокування (644) Telegram (278) ГУР (486)


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Топ коментарі
+19
"В ГУР заспокоюють, що незважаючи на блокування боту - персональні дані користувачів у безпеці..."


клоуни. Яка може бути безпека в телеграм....
І це ГУР.
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29.04.2024 00:40
+15
А что эти дебилы скажут? Что они сами приложили руку к блокировке своими тупыми заявами? Аж десять раз.
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29.04.2024 01:03
+14
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29.04.2024 01:19
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В ноябре 2023 года пользование Telegram https://www.bfmtv.com/tech/cybersecurite/matignon-interdit-aux-ministres-d-utiliser-whatsapp-telegram-ou-signal_AV-202311290886.html ограничили во Франции . В частности, членов правительства обязали удалить приложение со своих устройств, поскольку его не одобрило Национальное агентство безопасности информационных систем (ANSSI).
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29.04.2024 09:41 Відповісти
Недавно був глобальний збій в Київстарі.Хто знає що там реально сталося?
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29.04.2024 09:36 Відповісти
рос. подібний бот "Ванька по югу" теж заблоковано, принаймі так пишуть. Я хз для чого було мусолити ту тему із телеграмом, якщо у вас все працювало більше двох років.
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29.04.2024 09:59 Відповісти
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