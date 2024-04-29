Telegram заблокував "Бот розвідки" та низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії РФ проти України, - ГУР

У месенджері Telegram заблоковано низку ботів, які допомагали протидіяти військовій агресії Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі, заблоковано "Головний бот розвідки". Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало", - йдеться в повідомленні.

В ГУР заспокоюють, що незважаючи на блокування боту - персональні дані користувачів у безпеці.

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"Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних. Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах", - зазначають в розвідці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для українських користувачів .