Telegram заблокував "Бот розвідки" та низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії РФ проти України, - ГУР
У месенджері Telegram заблоковано низку ботів, які допомагали протидіяти військовій агресії Росії проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони.
"Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі, заблоковано "Головний бот розвідки". Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало", - йдеться в повідомленні.
В ГУР заспокоюють, що незважаючи на блокування боту - персональні дані користувачів у безпеці.
"Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних. Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах", - зазначають в розвідці.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для українських користувачів .
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клоуни. Яка може бути безпека в телеграм....
І це ГУР.