Telegram заблокировал "Бот разведки" и ряд официальных ботов, противодействовавших военной агрессии РФ против Украины, - ГУР
В мессенджере Telegram заблокирован ряд ботов, которые помогали противодействовать военной агрессии России против Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Главного управления разведки Министерства обороны.
"Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе, заблокирован "Главный бот разведки". Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало", - говорится в сообщении.
В ГУР успокаивают, что несмотря на блокировку бота - персональные данные пользователей в безопасности.
"Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не присылайте на них никаких персональных данных. Мы уже восстанавливаем работу бота на других платформах", - отмечают в разведке.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для украинских пользователей.
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клоуни. Яка може бути безпека в телеграм....
І це ГУР.