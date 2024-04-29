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Telegram заблокировал "Бот разведки" и ряд официальных ботов, противодействовавших военной агрессии РФ против Украины, - ГУР

блокировка,telegram,телеграм

В мессенджере Telegram заблокирован ряд ботов, которые помогали противодействовать военной агрессии России против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Главного управления разведки Министерства обороны.

"Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе, заблокирован "Главный бот разведки". Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало", - говорится в сообщении.

В ГУР успокаивают, что несмотря на блокировку бота - персональные данные пользователей в безопасности.

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"Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не присылайте на них никаких персональных данных. Мы уже восстанавливаем работу бота на других платформах", - отмечают в разведке.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для украинских пользователей.

Автор: 

блокирование (461) Telegram (111) ГУР (412)


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Топ комментарии
+19
"В ГУР заспокоюють, що незважаючи на блокування боту - персональні дані користувачів у безпеці..."


клоуни. Яка може бути безпека в телеграм....
І це ГУР.
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29.04.2024 00:40
+15
А что эти дебилы скажут? Что они сами приложили руку к блокировке своими тупыми заявами? Аж десять раз.
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29.04.2024 01:03
+14
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29.04.2024 01:19
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В ноябре 2023 года пользование Telegram https://www.bfmtv.com/tech/cybersecurite/matignon-interdit-aux-ministres-d-utiliser-whatsapp-telegram-ou-signal_AV-202311290886.html ограничили во Франции . В частности, членов правительства обязали удалить приложение со своих устройств, поскольку его не одобрило Национальное агентство безопасности информационных систем (ANSSI).
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29.04.2024 09:41 Ответить
Недавно був глобальний збій в Київстарі.Хто знає що там реально сталося?
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29.04.2024 09:36 Ответить
рос. подібний бот "Ванька по югу" теж заблоковано, принаймі так пишуть. Я хз для чого було мусолити ту тему із телеграмом, якщо у вас все працювало більше двох років.
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29.04.2024 09:59 Ответить
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