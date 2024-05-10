ГУР МО предупредило украинцев об усилении российской пропаганды и ИПСО, направленной на раскол общества
Украинцев предупреждают о новых утечках вражеских ИПСО из-за обострения ситуации на фронте, направленных на дестабилизацию и раскол украинского общества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Что может готовить Россия?
"Вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использовать для этого массовые мероприятия, куда вбрасывает собственные провокации", - говорится в сообщении.
В разведке отметили, что военными целями РФ являются не только военные объекты, а также гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей.
"Попытки российских информационных кампаний с использованием политических лозунгов, разъединяющих общество - паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской России", - отметили в ГУР.
Разведчики добавили, что украинские специалисты по информационным операциям делают "все возможное для защиты нашего общества, однако нам нужны также ваши понимание и помощь".
"В это трудное время есть необходимость придерживаться внутреннего единства, поддерживать друг друга. Враг умеет прекрасно манипулировать чувствами и унынием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью", - резюмировали в пресс-службе ГУР МО.
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Порошенко барига на крові - то критика.
Зеленський барига на крові - це розкол суспільства
і провладною сворою з ОП !!
русофашистами , які не здатні чесно отримати перемогу над нашою
краіною , тому займаються брудною пропагандою , на яку ми чхати хотіли 🤬
Наше завдання вбивати москальню , яка намається окупуваити нашу країну , а нас зробити своїми рабами !!
🖕🖕🖕ось вас , кацапи кляті 🙁
Це виглядає, як мінімум, прикриттям свого ж агента і його банди в Україні. Але все це шито білими нитками і всім видно хто і за які шворки смикає цього "швондєра". Як там казав класик: "Не верю!"
Так що, ЗЄбуїни - вам на вихід і бажано...вперед ногами.
зеленські, відпустіть Червінського, не розвалюйте ЗСУ і Україну зсередини своїми антиукраїнськими вчинками і не буде ніякого "ІПСО", а тимчасово в.о. президента нехай краще заарештує дермака (хоча вони, звісно, подєльніки), якщо не бажає згодом сісти за грати за УСЕ сам чи разом з ларьочником.. ІПСО вони вигадали.... рятують бубочку..
@_rage4oK
По ухЫлянтам у государства пЫтань нЭма, всё принято, все на фарш. По офшорам возникли пЫтання и офшоры отложили до конца войны(навсегда). Вы твари
https://twitter.com/verkhovna_rada @verkhovna_rada
https://twitter.com/Kabmin_UA @Kabmin_UA
примерно такие же выродки, как и русня, только ХУЖЕ. К пустому месту
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
пЫтань давно уже нЭма
Зараз вже держане телебаченя на раше не відрізняється від марафону!
"какая разніца"
"Україна повія"
"сайтісь пасірідінє"
"свськадовська"
"незакриття рпц фсб"
а гавкіт кацапів то взагалі дрібниця
Від того ,що люди вибрали наразі менше зло -гівно , і від того ,що мале зло -гівно знімає патріотичні відосики - не робить його Добром .
І коли ГУР ,яке воює з ворогом , паралельно намагається втюхати народу ,що маленьке гівно - це шоколад . Нічого не вийде .
Нормальні люди завжди розкладають все по поличкам - Велике зло окремо , мале гівно окремо , воїни -ГРУ ,які знищують ворога окремо і сраколизи з пресслужб ГУР - окремо . І ці категорії ніколи не перетинаються .