РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11196 посетителей онлайн
Новости
2 288 24

ГУР МО предупредило украинцев об усилении российской пропаганды и ИПСО, направленной на раскол общества

ГУР МО попередило про нові провокації РФ в рамках ІПСО

Украинцев предупреждают о новых утечках вражеских ИПСО из-за обострения ситуации на фронте, направленных на дестабилизацию и раскол украинского общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Что может готовить Россия?

"Вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использовать для этого массовые мероприятия, куда вбрасывает собственные провокации", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что военными целями РФ являются не только военные объекты, а также гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти все страны ЕС стали мишенями российской пропаганды перед выборами в Европарламент, - МИД Франции

"Попытки российских информационных кампаний с использованием политических лозунгов, разъединяющих общество - паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской России", - отметили в ГУР.

Разведчики добавили, что украинские специалисты по информационным операциям делают "все возможное для защиты нашего общества, однако нам нужны также ваши понимание и помощь".

"В это трудное время есть необходимость придерживаться внутреннего единства, поддерживать друг друга. Враг умеет прекрасно манипулировать чувствами и унынием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью", - резюмировали в пресс-службе ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Telegram заблокировал "Бот разведки" и ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии РФ против Украины, - ГУР

Автор: 

пропаганда (3671) разведка (4170) россия (95393) ГУР (417)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Вова Зеленський кароший, Вова Зеленський патріот України, грощі з допомоги Заходу і гумдопомоги ніколи не крав, корупціонерів і ригів на керуючи посади в областях не ставив, ракетні програми не закривав, про попередження про широкомаштабний наступ кремля не ігнорував, Чонгар не розміновував, вагнерівців не видавав кремлю, агента фсб дЄрмака не ставив керувати Україною. То б то все що творить Зеленський пропонують вважати нормою.
показать весь комментарий
10.05.2024 12:53
+22
Ніщо так не розколює суспільство, як недолугі дії наших можновладців та їхнє лицемірство, при спробі продати людям справедливість. Вірю, що і їх хтось відловить на березі умовної Тиси, бо що посієш, то й пожнеш...
показать весь комментарий
10.05.2024 12:54
+11
та кацапи там моляться , щоб гундосого з єрмаком не зняли
показать весь комментарий
10.05.2024 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вова Зеленський кароший, Вова Зеленський патріот України, грощі з допомоги Заходу і гумдопомоги ніколи не крав, корупціонерів і ригів на керуючи посади в областях не ставив, ракетні програми не закривав, про попередження про широкомаштабний наступ кремля не ігнорував, Чонгар не розміновував, вагнерівців не видавав кремлю, агента фсб дЄрмака не ставив керувати Україною. То б то все що творить Зеленський пропонують вважати нормою.
показать весь комментарий
10.05.2024 12:53 Ответить
Ніщо так не розколює суспільство, як недолугі дії наших можновладців та їхнє лицемірство, при спробі продати людям справедливість. Вірю, що і їх хтось відловить на березі умовної Тиси, бо що посієш, то й пожнеш...
показать весь комментарий
10.05.2024 12:54 Ответить
Запам'ятайте !

Порошенко барига на крові - то критика.

Зеленський барига на крові - це розкол суспільства

показать весь комментарий
10.05.2024 13:54 Ответить
та кацапи там моляться , щоб гундосого з єрмаком не зняли
показать весь комментарий
10.05.2024 12:55 Ответить
Ох тиж мать твою.Тупе бидло забуло про слово "бариги",алігархи.У оскотиненого стада з'явилося нове слово(абрівеатура)-ІПСО.
показать весь комментарий
10.05.2024 12:55 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2024 12:57 Ответить
Вона так об'днує українців між спробами взяти на поруки Беню
показать весь комментарий
10.05.2024 12:58 Ответить
МосейЧукча - це не журналістка , а проплачена хвойда Коломойським
і провладною сворою з ОП !!
показать весь комментарий
10.05.2024 13:01 Ответить
Нехай ідуть на....ху.....й з своїми попередженнями з такими законами скоро реально може бунт початися.
показать весь комментарий
10.05.2024 12:57 Ответить
Ми вже звикли до провокацій і обливанням брудом Украінців
русофашистами , які не здатні чесно отримати перемогу над нашою
краіною , тому займаються брудною пропагандою , на яку ми чхати хотіли 🤬
Наше завдання вбивати москальню , яка намається окупуваити нашу країну , а нас зробити своїми рабами !!

🖕🖕🖕ось вас , кацапи кляті 🙁
показать весь комментарий
10.05.2024 12:58 Ответить
Тому суспільство треба лікувати з допомогою масованої дози галоперідолу, тьху ти, телемарахвону
показать весь комментарий
10.05.2024 12:59 Ответить
Ну, своє саме ефективне ІПСО вони провернули ще в 19-му і поставили "своєго на 100% парня" у нас до влади. І ніхто не повірить, що вони щось там задумали проти хрипатого "справжнього українця", якого самі ж і допомогли привести до влади. Тобто, хтось намагається нам тут, в черговий раз, втюхати, що москальня хоче щось зробити проти свого ж агента, з яким утвердили плани ще в Омані?
Це виглядає, як мінімум, прикриттям свого ж агента і його банди в Україні. Але все це шито білими нитками і всім видно хто і за які шворки смикає цього "швондєра". Як там казав класик: "Не верю!"
Так що, ЗЄбуїни - вам на вихід і бажано...вперед ногами.
показать весь комментарий
10.05.2024 13:07 Ответить
соромно має бути притомним Українцям з ГУР МО за те, що вони толерують, вже навіть неприкриті, зраду та мародерство дермаківсько-зеленської банди..
зеленські, відпустіть Червінського, не розвалюйте ЗСУ і Україну зсередини своїми антиукраїнськими вчинками і не буде ніякого "ІПСО", а тимчасово в.о. президента нехай краще заарештує дермака (хоча вони, звісно, подєльніки), якщо не бажає згодом сісти за грати за УСЕ сам чи разом з ларьочником.. ІПСО вони вигадали.... рятують бубочку..
показать весь комментарий
10.05.2024 13:08 Ответить
Не розумію, коли росія топила в 19-му за чотирижди ухилянта то було вороже іпсо чи дружня підтримка найвеличнішого лідера?
показать весь комментарий
10.05.2024 13:20 Ответить
K0✙EGAR

@_rage4oK

По ухЫлянтам у государства пЫтань нЭма, всё принято, все на фарш. По офшорам возникли пЫтання и офшоры отложили до конца войны(навсегда). Вы твари

https://twitter.com/verkhovna_rada @verkhovna_rada

https://twitter.com/Kabmin_UA @Kabmin_UA
примерно такие же выродки, как и русня, только ХУЖЕ. К пустому месту

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
пЫтань давно уже нЭма
показать весь комментарий
10.05.2024 13:37 Ответить
Так чому зє зі своїми посіпаками не хочуть зупинитись розколювати суспільство?!
Зараз вже держане телебаченя на раше не відрізняється від марафону!
показать весь комментарий
10.05.2024 13:42 Ответить
Ich bin enttäuscht, total enttäuscht.
показать весь комментарий
10.05.2024 13:46 Ответить
Те що ми не зробили вчора маємо робити сьогодні і завтра. То ж трохи оптимізму і конструктиву не завадить. Не варто постійно валити на те що вже сталось, наприклад вибори блазня. Ну от вибрали і тепер маємо змушувати зелене падло служити народу України. Колись відсторонемо і посадимо а зараз потрібно всіляко протидіяти ворогам, а не каятись за дурість в минулому...
показать весь комментарий
10.05.2024 13:48 Ответить
Розкол суспільства це в першу чергу :
"какая разніца"
"Україна повія"
"сайтісь пасірідінє"
"свськадовська"
"незакриття рпц фсб"

а гавкіт кацапів то взагалі дрібниця
показать весь комментарий
10.05.2024 13:56 Ответить
Що робило ГУРМО 2022? Чому не застерігало людей про напад?
показать весь комментарий
10.05.2024 14:04 Ответить
П"ять років зевлади тільки підтверджують присів"я: не так страшні роССійські вощі, як українські ЗЕГНИДИ !
показать весь комментарий
10.05.2024 14:22 Ответить
Більш ніж зелені упирі при владі, та їх жополизи, типу мосейчучки, ніхто суспільство не розколе.
показать весь комментарий
10.05.2024 14:44 Ответить
Є велике ЗЛО -гівно , і є мале зло -гівно .

Від того ,що люди вибрали наразі менше зло -гівно , і від того ,що мале зло -гівно знімає патріотичні відосики - не робить його Добром .

І коли ГУР ,яке воює з ворогом , паралельно намагається втюхати народу ,що маленьке гівно - це шоколад . Нічого не вийде .

Нормальні люди завжди розкладають все по поличкам - Велике зло окремо , мале гівно окремо , воїни -ГРУ ,які знищують ворога окремо і сраколизи з пресслужб ГУР - окремо . І ці категорії ніколи не перетинаються .
показать весь комментарий
10.05.2024 15:44 Ответить
Вон воно що, а я то думав, що це Конституція гарантує президенту виконання обов'язків тільки 5 років, бо він вибирається на 5 років, а далі він нелегітімний, але виходить що це проіски кацапів. Як своєчасно то попередили. Тепер знаю, що ще у 90-х роках кацапи внесли ІПСО в статтю 103 Конституції України. Ти ба які негодяї?
показать весь комментарий
10.05.2024 21:44 Ответить
 
 