ГУР МО предупредило украинцев об усилении российской пропаганды и ИПСО, направленной на раскол общества

Украинцев предупреждают о новых утечках вражеских ИПСО из-за обострения ситуации на фронте, направленных на дестабилизацию и раскол украинского общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Что может готовить Россия?

"Вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использовать для этого массовые мероприятия, куда вбрасывает собственные провокации", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что военными целями РФ являются не только военные объекты, а также гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей.

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"Попытки российских информационных кампаний с использованием политических лозунгов, разъединяющих общество - паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской России", - отметили в ГУР.

Разведчики добавили, что украинские специалисты по информационным операциям делают "все возможное для защиты нашего общества, однако нам нужны также ваши понимание и помощь".

"В это трудное время есть необходимость придерживаться внутреннего единства, поддерживать друг друга. Враг умеет прекрасно манипулировать чувствами и унынием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью", - резюмировали в пресс-службе ГУР МО.

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