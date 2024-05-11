РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4973 посетителя онлайн
Новости Война
5 341 31

ГУР идентифицировало 29 российских пилотов, обстреливающих Украину ракетами "Кинжал"

Носій гіперзвукової ракети

В Главном управлении разведки Минобороны Украины установили имена 29 военнослужащих РФ, которые запускают по территории нашего государства гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"Оперативники и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали 29 человек командного, летного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения (44 оап ОсН) дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ", - говорится в сообщении.

Данные о 44 ОАП ОсН

Отмечается, что разведчики также идентифицировали семь офицеров из числа технического персонала полка. Он был сформирован 1 декабря 2021 года.

44 оап ОсН (в/ч 83122) был сформирован 1 декабря 2021 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР МО предупредило украинцев об усилении российской пропаганды и ИПСО, направленной на раскол общества

Местом постоянной дислокации полка является аэродром "Саваслейка" Нижегородской области РФ. Полк имеет до 24 истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К.

Установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

С полным списком идентифицированных оккупантов можно ознакомиться по ссылке.

Что известно о гиперзвуковой ракете "Кинжал"

Авиационно-ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" имеет боевую часть 500 кг, также возможно ядерное вооружение. Основное назначение - нанесение максимально быстрых ударов на дистанции до 2000 км.

Гиперзвуковая скорость полета ракеты на конечном участке достигается путем разгона самолета-носителя до сверхзвуковых параметров (то есть МиГ-31К выполняет роль "первой ступени").

В ГУР отметили, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие.

Читайте также: В ГУР назвали количество у России ракет "циркон", "оникс", "калибр" и Х-69

Автор: 

армия РФ (19106) разведка (4170) ракеты (3557) ГУР (417)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Не ідентифікувати треба а могилізувати .
показать весь комментарий
11.05.2024 11:14
+8
Вирізати разом із "радными и близкими", щоб і оградку нікому було ставити ! 👿
показать весь комментарий
11.05.2024 11:50
+5
Оголосіть хоч винагороду за голову, а так, - цим списком тільки жопу підтерти...
показать весь комментарий
11.05.2024 11:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не ідентифікувати треба а могилізувати .
показать весь комментарий
11.05.2024 11:14 Ответить
Вирізати разом із "радными и близкими", щоб і оградку нікому було ставити ! 👿
показать весь комментарий
11.05.2024 11:50 Ответить
Думаю, що над цим вже працюють, але потрібен час, бо..."помста - це блюдо, яке подається холодним".
Тут важливо не забаранити когось одного - вони там їх взагалі не цінують, а зробити так, щоб це було разом з літаком чи хоч декількох одним махом.
показать весь комментарий
11.05.2024 15:20 Ответить
І шо? Підозру на телефон відправите?
показать весь комментарий
11.05.2024 11:14 Ответить
Оголосіть хоч винагороду за голову, а так, - цим списком тільки жопу підтерти...
показать весь комментарий
11.05.2024 11:15 Ответить
Выложить их домашние адреса и предложить премии за их головы местным гопникам.
показать весь комментарий
11.05.2024 11:50 Ответить
....і за членів родини.

ці нелюдів вбивають наших дітей
показать весь комментарий
11.05.2024 11:52 Ответить
Так я давно здесь предлагал запускать дроны по офицерским городам летчиков и ракетчиков.
показать весь комментарий
11.05.2024 12:01 Ответить
Надо об этом рассказать на весь мир, чтобы их надёжнее прятали.
показать весь комментарий
11.05.2024 11:16 Ответить
Та кому вони потрібні, щоб їх ховати. Кремлівський розхідний біоматеріал, трохи звісно цінніший, від піхотинця, але все так же нікчемний.
показать весь комментарий
11.05.2024 11:23 Ответить
І знаєте де їхні сім"ї живуть?
показать весь комментарий
11.05.2024 11:16 Ответить
Треба одного витягти разом з рідними. Для прикладу. І сім'ю судити !
показать весь комментарий
11.05.2024 11:19 Ответить
Ну, и когда?
показать весь комментарий
11.05.2024 11:24 Ответить
Имена в студию. И родственников. Ну вдруг где-то встретятся, надо ж «спасибо» сделать будет
показать весь комментарий
11.05.2024 11:31 Ответить
Там ссилочка є синім шрифтом.
показать весь комментарий
11.05.2024 16:22 Ответить
А що, оту саваслєйку нічим дістати?
показать весь комментарий
11.05.2024 11:41 Ответить
Дістань, навчи інших.
показать весь комментарий
11.05.2024 12:17 Ответить
Індифікувати- мало . Це занадто демократично. Відстрілювати треба.
показать весь комментарий
11.05.2024 11:46 Ответить
На могильних табличках повинні бути ці призвіща.
показать весь комментарий
11.05.2024 11:57 Ответить
І кожне оргазмує ,коли ракета відокремлюється від літака, уявляючи понівічених дітей...
Єсть адна -а-а у льотчіка мєчта,
труп младєнца-а і кота...
показать весь комментарий
11.05.2024 12:06 Ответить
Ідентифіковані літаки,де пілоти та свиноматки які наплодили цих людожерів...
показать весь комментарий
11.05.2024 12:30 Ответить
Максимальний розголос даних про цих вбивць, щоб їхні вилупки та самиці, їдучи розважатися до Таїландів та Турцій , сто разів подумали, а повернуться вони звідти?
показать весь комментарий
11.05.2024 14:28 Ответить
А ипальники в студию???Нужно всех срочно распять в трусиках,на местной доске объявлений.Местные кацапы за бутыль самограя все что хочешь сделают.Эти садисты мышек в посадках распинали,а летчики...это ж можно и нашвабрить-развлечься
показать весь комментарий
11.05.2024 14:55 Ответить
У статті є синім шрифтом "можна ознайомитись за посиланням". Клікаєте і все побачите.
показать весь комментарий
11.05.2024 16:24 Ответить
то куда задонатити щоб ви їх вирізали
показать весь комментарий
11.05.2024 15:10 Ответить
Треба пошукати в соцмережах
показать весь комментарий
11.05.2024 15:45 Ответить
було б непогано додати, що усі ці пілоти а також члени їхніх сімей, жінки та діти будуть знищені незалежно від часу від скоєння злочину.
показать весь комментарий
11.05.2024 17:33 Ответить
я би ще батьків додав, братів та сестер.
показать весь комментарий
11.05.2024 18:01 Ответить
29, це як раз майже весь полк. Файна новина. Рано чи піздно їм кірдик, головне, щоб була політична воля. Але із шмарклею, цією російською посіпакою, справи не буде. Мало того, вона зробить усе, щоб знищить цей список.
показать весь комментарий
11.05.2024 18:00 Ответить
Ліквідувати негайно
показать весь комментарий
11.05.2024 19:54 Ответить
 
 