ГУР идентифицировало 29 российских пилотов, обстреливающих Украину ракетами "Кинжал"

В Главном управлении разведки Минобороны Украины установили имена 29 военнослужащих РФ, которые запускают по территории нашего государства гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"Оперативники и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали 29 человек командного, летного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения (44 оап ОсН) дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ", - говорится в сообщении.

Данные о 44 ОАП ОсН

Отмечается, что разведчики также идентифицировали семь офицеров из числа технического персонала полка. Он был сформирован 1 декабря 2021 года.

44 оап ОсН (в/ч 83122) был сформирован 1 декабря 2021 года.

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Местом постоянной дислокации полка является аэродром "Саваслейка" Нижегородской области РФ. Полк имеет до 24 истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К.

Установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

С полным списком идентифицированных оккупантов можно ознакомиться по ссылке.

Что известно о гиперзвуковой ракете "Кинжал"

Авиационно-ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" имеет боевую часть 500 кг, также возможно ядерное вооружение. Основное назначение - нанесение максимально быстрых ударов на дистанции до 2000 км.

Гиперзвуковая скорость полета ракеты на конечном участке достигается путем разгона самолета-носителя до сверхзвуковых параметров (то есть МиГ-31К выполняет роль "первой ступени").

В ГУР отметили, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие.

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