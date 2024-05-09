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Новини Фото Війна
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Ідентифіковано російського окупанта, який розстріляв цивільну автівку у Гостомелі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру бійцю-снайперу спецпідрозділу "Заслон" військ Нацгвардії РФ по Красноярському краю за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

Що встановило слідство? 

Слідство встановило, що у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі підозрюваний окупант спільно зі співслужбовцями відкрив вогонь на ураження по цивільному автомобілю, який рухався в сторону Бучі.

За даними Офісу генпрокурора, водій транспортного засобу отримав численні вогнепальні поранення. Згодом потерпілому вдалось врятуватись.

"Наказ на вбивство цивільного населення та розстріл всіх без виключення автівок, які проїжджали повз бойові позиції по вул. Шевченка та вул. Свято-Покровській, окупанти отримали від свого командира", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано офіцера Нацгвардії РФ, який брав участь у розстрілі цивільних авто в Гостомелі, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Вбивці з Гостомеля
Вбивці з Гостомеля

Жертви ворожих розстрілів

Загалом, як зазначається окупанти із лав зазначеного загону під час перебування на позиціях в Гостомелі причетні до розстрілу 12 транспортних засобів, внаслідок чого вбито 11 громадян, а 15 - поранено.

Раніше прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно офіцера нацгвардії рф, який разом з підозрюваним брав участь в окупації Київщини та розстрілі цього авто у Гостомелі.

Також читайте: Повідомлено про підозру офіцеру Росгвардії, який влаштував катівню у морозильних камерах аеропорту Гостомеля, - прокуратура. ФОТО

Раніше повідомлялося, що в Україні судитимуть офіцера Росгвардії, який катував цивільних у морозильних камерах аеропорту Гостомеля.

Автор: 

Гостомель (140) воєнні злочини (1860) Офіс Генпрокурора (3249)


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Шо за Нацгвардія РФ?
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09.05.2024 15:45 Відповісти
Верно, нет там нацгвардии, а есть росгвардия.
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09.05.2024 17:32 Відповісти
Це скорочено, а повна назва "федеральная служба войск национальной гвардии рф"
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12.05.2024 16:40 Відповісти
Так впізнати важко, а ще морду ліца закрили.
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09.05.2024 15:48 Відповісти
90 %, тих перших кацапів, вже черви доїли...
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09.05.2024 15:51 Відповісти
Все тайное рано или поздно становится явньім… Вьіполнение преступного приказа является преступлением. Теперь до конца своих дней будут ходить оглядьіваясь.
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09.05.2024 15:51 Відповісти
А чому БМП та колорадські стрічки разом із мордами не заблюрили? А раптом хтось подумає, що це кацапи і завдасть їм моральної шкоди?
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09.05.2024 16:09 Відповісти
А ви його хоч упіймали? Що ви там судите?
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09.05.2024 16:16 Відповісти
 
 