Ідентифіковано російського окупанта, який розстріляв цивільну автівку у Гостомелі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру бійцю-снайперу спецпідрозділу "Заслон" військ Нацгвардії РФ по Красноярському краю за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

Слідство встановило, що у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі підозрюваний окупант спільно зі співслужбовцями відкрив вогонь на ураження по цивільному автомобілю, який рухався в сторону Бучі.

За даними Офісу генпрокурора, водій транспортного засобу отримав численні вогнепальні поранення. Згодом потерпілому вдалось врятуватись.

"Наказ на вбивство цивільного населення та розстріл всіх без виключення автівок, які проїжджали повз бойові позиції по вул. Шевченка та вул. Свято-Покровській, окупанти отримали від свого командира", - йдеться у повідомленні.

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Жертви ворожих розстрілів

Загалом, як зазначається окупанти із лав зазначеного загону під час перебування на позиціях в Гостомелі причетні до розстрілу 12 транспортних засобів, внаслідок чого вбито 11 громадян, а 15 - поранено.

Раніше прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно офіцера нацгвардії рф, який разом з підозрюваним брав участь в окупації Київщини та розстрілі цього авто у Гостомелі.

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Раніше повідомлялося, що в Україні судитимуть офіцера Росгвардії, який катував цивільних у морозильних камерах аеропорту Гостомеля.