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Новости Фото Война
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Идентифицирован российский оккупант, расстрелявший гражданский автомобиль в Гостомеле, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры идентифицировано и заочно сообщено о подозрении бойцу-снайперу спецподразделения "Заслон" войск Нацгвардии РФ по Красноярскому краю по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

Следствие установило, что в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле подозреваемый оккупант совместно с сослуживцами открыл огонь на поражение по гражданскому автомобилю, который двигался в сторону Бучи.

По данным Офиса генпрокурора, водитель транспортного средства получил многочисленные огнестрельные ранения. Впоследствии пострадавшему удалось спастись.

"Приказ на убийство гражданского населения и расстрел всех без исключения автомобилей, которые проезжали мимо боевых позиций по ул. Шевченко и ул. Свято-Покровской, оккупанты получили от своего командира", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идентифицирован офицер Нацгвардии РФ, участвовавший в расстреле гражданских авто в Гостомеле, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

Вбивці з Гостомеля
Вбивці з Гостомеля

Жертвы вражеских расстрелов

В общем, как отмечается оккупанты из рядов указанного отряда во время пребывания на позициях в Гостомеле причастны к расстрелу 12 транспортных средств, в результате чего убиты 11 граждан, а 15 - ранены.

Ранее прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении офицера нацгвардии рф, который вместе с подозреваемым участвовал в оккупации Киевщины и расстреле этого авто в Гостомеле.

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Ранее сообщалось, что в Украине будут судить офицера Росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомель.

Автор: 

Гостомель (106) военные преступления (1435) Офис Генпрокурора (2467)


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Шо за Нацгвардія РФ?
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09.05.2024 15:45 Ответить
Верно, нет там нацгвардии, а есть росгвардия.
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09.05.2024 17:32 Ответить
Це скорочено, а повна назва "федеральная служба войск национальной гвардии рф"
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12.05.2024 16:40 Ответить
Так впізнати важко, а ще морду ліца закрили.
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09.05.2024 15:48 Ответить
90 %, тих перших кацапів, вже черви доїли...
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09.05.2024 15:51 Ответить
Все тайное рано или поздно становится явньім… Вьіполнение преступного приказа является преступлением. Теперь до конца своих дней будут ходить оглядьіваясь.
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09.05.2024 15:51 Ответить
А чому БМП та колорадські стрічки разом із мордами не заблюрили? А раптом хтось подумає, що це кацапи і завдасть їм моральної шкоди?
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09.05.2024 16:09 Ответить
А ви його хоч упіймали? Що ви там судите?
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09.05.2024 16:16 Ответить
 
 