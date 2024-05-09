Идентифицирован российский оккупант, расстрелявший гражданский автомобиль в Гостомеле, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры идентифицировано и заочно сообщено о подозрении бойцу-снайперу спецподразделения "Заслон" войск Нацгвардии РФ по Красноярскому краю по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

Следствие установило, что в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле подозреваемый оккупант совместно с сослуживцами открыл огонь на поражение по гражданскому автомобилю, который двигался в сторону Бучи.

По данным Офиса генпрокурора, водитель транспортного средства получил многочисленные огнестрельные ранения. Впоследствии пострадавшему удалось спастись.

"Приказ на убийство гражданского населения и расстрел всех без исключения автомобилей, которые проезжали мимо боевых позиций по ул. Шевченко и ул. Свято-Покровской, оккупанты получили от своего командира", - говорится в сообщении.

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Жертвы вражеских расстрелов

В общем, как отмечается оккупанты из рядов указанного отряда во время пребывания на позициях в Гостомеле причастны к расстрелу 12 транспортных средств, в результате чего убиты 11 граждан, а 15 - ранены.

Ранее прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении офицера нацгвардии рф, который вместе с подозреваемым участвовал в оккупации Киевщины и расстреле этого авто в Гостомеле.

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Ранее сообщалось, что в Украине будут судить офицера Росгвардии, который пытал гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомель.