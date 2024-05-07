Ударил ножом в сердце: Рашист изнасиловал и жестоко убил 17-летнюю девушку на оккупированной Луганщине, - росСМИ. ФОТО

Уроженец Владимирской области России изнасиловал и убил 17-летнюю девушку Анастасию, которая проживала во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Что известно об убийстве

Отмечается, что несколько дней назад в городе пропала 17-летняя местная жительница Анастасия, а уже 4 мая ее тело нашли в лесополосе в поселке Дзержинский.

По подозрению в убийстве девушки задержали 33-летнего гражданина РФ Андрея Курбасова.

17-летняя жительница оккупированной Луганщины Анастасия, которую убил россиянин

Указано, что мужчина признался, что изнасиловал девушку в машине, а потом, испугавшись, что его поймают, ударил ее ножом в сердце. Тело подростка он зарыл и обложил камнями.

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