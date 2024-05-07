Ударил ножом в сердце: Рашист изнасиловал и жестоко убил 17-летнюю девушку на оккупированной Луганщине, - росСМИ. ФОТО
Уроженец Владимирской области России изнасиловал и убил 17-летнюю девушку Анастасию, которая проживала во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Что известно об убийстве
Отмечается, что несколько дней назад в городе пропала 17-летняя местная жительница Анастасия, а уже 4 мая ее тело нашли в лесополосе в поселке Дзержинский.
По подозрению в убийстве девушки задержали 33-летнего гражданина РФ Андрея Курбасова.
Указано, что мужчина признался, что изнасиловал девушку в машине, а потом, испугавшись, что его поймают, ударил ее ножом в сердце. Тело подростка он зарыл и обложил камнями.
Топ комментарии
+32 Яр Холодний
показать весь комментарий07.05.2024 10:33
+29 володимир омельянов #573777
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+27 Vitaliy Sander
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Помічник мого ворога мій ворог.
Минус одна сепарка, про шо тут шкодувати?
Дивишся в книгу, а бачих фігу!
Коментуни ще ті недоумки...
Далі буде.
Мабуть, я таки тричі неуважний.
Дивишся в книгу, а бачих фігу!
Передсмертні крики жертв мешканців окупованих рашистами містечок і селищ не дадуть згаснути полум'ю ненависті українських воїнів і всього українського народу до російських загарбників. І цим не дозволять угодовцям у владі припинити бойові дії та боротьбу за визволення української землі.
Отныне слово «кацап» разряжает ружьё.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьёт твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьёт тебя.
Он возьмёт твоих детей и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком.
Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит грузина и опозорит эстонку.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа! - это просит старуха-мать.
Убей кацапа! - это молит тебя дитя.
Убей кацапа! - это кричит родная земля.
Не промахнись.
Не пропусти.
Убей!