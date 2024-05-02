На Житомирщине нашли застреленными 7-летнюю девочку, женщину и мужчину. По одной из версий, это сделал отец, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В Житомирской области утром 2 мая в частном доме были обнаружены тела мужчины, женщины и малолетнего ребенка. По одной из версий полиции, это сделал отец.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

В полиции сообщили, что по факту умышленного убийства начато уголовное производство.

"Происшествие произошло в селе Полесское: в Коростенсконе районное управление полиции Житомирщины поступило сообщение о том, что в доме обнаружены тела трех человек, среди которых ребенок. Мужчина должен был заступить на суточное дежурство, но на службу не появился и на звонки не отвечал. Проведав его по месту жительства, коллеги обнаружили семью мертвой и сообщили о трагедии в полицию. На место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления полиции области, следователи, оперативники, криминалисты и судебно-медицинский эксперт", - говорится в сообщении.

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Предварительно установлено, что смерть 7-летней девочки, 43-летней женщины и 43-летнего мужчины наступила в результате огнестрельного ранения. Одна из версий произошедшего: мужчина выстрелил в ребенка и женщину, а затем совершил самоубийство.









Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства по п. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство двух или более лиц и малолетнего ребенка.

Назначен ряд экспертиз. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Напомним, по данным министра внутренних дел Игоря Клименко, на руках у украинцев может быть до 5 миллионов единиц оружия.