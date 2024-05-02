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На Житомирщине нашли застреленными 7-летнюю девочку, женщину и мужчину. По одной из версий, это сделал отец, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В Житомирской области утром 2 мая в частном доме были обнаружены тела мужчины, женщины и малолетнего ребенка. По одной из версий полиции, это сделал отец.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

В полиции сообщили, что по факту умышленного убийства начато уголовное производство.

У селі Поліське на Житомирщині знайшли застреленими 7-річну дитину, жінку і чоловіка

"Происшествие произошло в селе Полесское: в Коростенсконе районное управление полиции Житомирщины поступило сообщение о том, что в доме обнаружены тела трех человек, среди которых ребенок. Мужчина должен был заступить на суточное дежурство, но на службу не появился и на звонки не отвечал. Проведав его по месту жительства, коллеги обнаружили семью мертвой и сообщили о трагедии в полицию. На место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления полиции области, следователи, оперативники, криминалисты и судебно-медицинский эксперт", - говорится в сообщении.

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Предварительно установлено, что смерть 7-летней девочки, 43-летней женщины и 43-летнего мужчины наступила в результате огнестрельного ранения. Одна из версий произошедшего: мужчина выстрелил в ребенка и женщину, а затем совершил самоубийство.

Поліція розслідує вбивство родини на Житомирщині
Поліція розслідує вбивство родини на Житомирщині
Поліція розслідує вбивство родини на Житомирщині
Поліція розслідує вбивство родини на Житомирщині

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства по п. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство двух или более лиц и малолетнего ребенка.

Вбивство родини на Житомирщині

Назначен ряд экспертиз. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Напомним, по данным министра внутренних дел Игоря Клименко, на руках у украинцев может быть до 5 миллионов единиц оружия.

Автор: 

Нацполиция (16459) убийство (6484) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+14
Не всі далеко. По собі суджу і по своїх побратимах. Так, багато хто потім повернулися у військо, у багатьох сім'ї розпалтися. Але щоб якась прям агресія була - такого не бачив. Швидше тихенько вдома сьорбали оковиту. Оце була реально проблема. Інше питання - що зараз буде набагато більше учасників бойових дій. Ну і деякі персонажі підігрівають ворожнечу між цивільними і військовими
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02.05.2024 21:44
+9
А дитину за що?
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02.05.2024 21:25
+8
Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з'явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції. На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління полії області, слідчі, оперативники, криміналісти та судово-медичний експерт"

як би не поліцай. бо одразу негайно виїхало керівництво гу
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02.05.2024 21:34
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У населення декілька мільйонів офіційно зареєстрованих стволів. А чергувати можна і в приватній охороні і в медичному закладі
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02.05.2024 21:39 Ответить
На підлозі камуфляжний бейс і служба, а не робота. Можливо ТЦК?
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02.05.2024 22:13 Ответить
Може бути все що завгодно, чому одразу -військовий?
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02.05.2024 22:20 Ответить
А хто стверджує, що військовий? Всі гадають. Служба, бейс, пістолетна гільза і з місця служби відразу кинулись шукати, тому варіант нелегальної зброї думаю відпадає, бо неявка озброєного колеги це НП і тому зреагували не через кілька днів. Поліція і служба охорони не в камуфляжі, залишаються варіанти - військовий або пенітенціарна служба.
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02.05.2024 22:57 Ответить
"На підлозі камуфляжний бейс і служба, а не робота."
ЗСУ та ТЦК не носить такого, ще й до того ж щоб наклеїти наліпку на липучці на всього лоба. Це не піксель, такий камуфляжний бейсб можете на алі купити.
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02.05.2024 23:05 Ответить
Ви в космосі мешкаєте і через блокпости не їздите? Там побачите все на головах від афганських сомбреро до кепі з алі.
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02.05.2024 23:18 Ответить
Напевно таки у космосі. Ані у своїх побратимів, ані на блокпостах таких "кепі" не бачив. Не повезло мені.
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02.05.2024 23:44 Ответить
Шкода що блокпости знімати не можна, я б тобі зняв відос за 300м від мого дому, який ми, громадою, побудували на другий день вторгнення і який вже не потрібен для оборони, але справно використовується щоб кошмарити водіїв і обшукувати авто військових. Як написали Ільф і Петров про дружину Остапа Бендера в відомому бестселлері - Там било всьо ...
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03.05.2024 12:08 Ответить
сьогодні вранці там всі були - і швидка, і поліція і військові.
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02.05.2024 22:14 Ответить
Ну то й що?
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02.05.2024 22:21 Ответить
якби не військовий, то їх там не було б. зри в корень (с)
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02.05.2024 22:26 Ответить
Що за маячню ти несеш?
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02.05.2024 22:45 Ответить
Не всі. Колись в 90-х жили декілька сімей "афганців" поряд. І я вам скажу, що тільки один з 9 чоловіків шукав адреналін у кримінальних пригодах, і другий тихо зійшов з розуму, але нікого не чіпав. Інші більш менш нормально інтегруватися в мирне життя. Так і тут буде.
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02.05.2024 21:40 Ответить
порівнювати афганську війну з цією якось недолуго...
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02.05.2024 22:14 Ответить
Я не порівнюючи війну. Я порівнюю здатність людини вернутися у нормальний стан після неї.
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02.05.2024 22:36 Ответить
Пане,та війна була страшна тиим що наших хлопців майже насильно гнали вбивати мирних жителів далекої і не зрозумілої країни.
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02.05.2024 23:35 Ответить
ага, усіх прям таки "насильно гнали", не меліть дурниць!
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07.05.2024 15:25 Ответить
Якраз в основному так і було.Примусово це не означає що всіх під конвоєм.Просто схопили,поставили перед фактом,або йдеш воювати,або кулька в потилицю.Або на колиму,15 років.І все
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07.05.2024 18:44 Ответить
Не всі далеко. По собі суджу і по своїх побратимах. Так, багато хто потім повернулися у військо, у багатьох сім'ї розпалтися. Але щоб якась прям агресія була - такого не бачив. Швидше тихенько вдома сьорбали оковиту. Оце була реально проблема. Інше питання - що зараз буде набагато більше учасників бойових дій. Ну і деякі персонажі підігрівають ворожнечу між цивільними і військовими
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02.05.2024 21:44 Ответить
Не деякі, а масово.
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02.05.2024 21:58 Ответить
Та одразу всіх до купи зібрати і в місця обмеження свободи переміщення. Теж саме, що Сталін зробив із інвалідами-ветеранами, щоб не псували громадянам настрій. В нас держава не буде турбуватись про ветеранів із психічними розладами, спеціальних закладів мало. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
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02.05.2024 21:44 Ответить
з якого дива він по вашому військовий? як на мене нікчемний дебіл-психопат! якщо хотів вкоротити собі віку, то пристрелив би себе сам! до чого тут дружина з дитиною...?
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02.05.2024 22:13 Ответить
А дитину за що?
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02.05.2024 21:25 Ответить
Це в голові не вкладається.
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02.05.2024 22:15 Ответить
Птср- жорстка річ, на пропуканому диванчику цього не зрозуміти, го в 3-ю штурмову, там швидко зрозумієш, що таке екзистенціалізм
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02.05.2024 23:43 Ответить
...тільки після того як білий вошдь закидає ОПу іграшковими зеленими жабками, не раніше!
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05.05.2024 02:07 Ответить
Прикра подія. Але чи заслуговує вона на такий розголос під час кривавої війни?
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02.05.2024 21:26 Ответить
Заслуговує. Потрійне вбивство ще дитина. Батько застрелив і скоїв самогубство чи якись невідомий вбивця, необхідно обов'язково з'ясувати що штовхнуло вбивцю на такий крок і розголосить змусить слідаків відпрацювати все ретельно.
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02.05.2024 22:30 Ответить
При Сталіну про масові репресії також не писали
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02.05.2024 23:45 Ответить
Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з'явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції. На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління полії області, слідчі, оперативники, криміналісти та судово-медичний експерт"

як би не поліцай. бо одразу негайно виїхало керівництво гу
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02.05.2024 21:34 Ответить
хороми ,не то що бідні депутати жебраки ..матеріалку виписують за компенсацію житла у Києві ...
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02.05.2024 22:15 Ответить
З астрологічних показників (Венера проходила квадратуру до Плутона, ще й 23 місячний день) - вбивство на фоні сварки, гніву і ревнивості що дитина не його (жінка щось лишнє сказала, чи сам собі понакручував у психіці).
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02.05.2024 23:34 Ответить
Якщо слідство має кілька версій, навіщо озвучувати лише одну?
Вони хоч розуміють, що це маніпуляція, чи взагалі на будь-які норми вже поклали?
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03.05.2024 01:14 Ответить
взагалі дуже гарна версія.але тіки версія.хто він був - якщо тцк то явно замочили.
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03.05.2024 07:44 Ответить
Саме простіше списати все на самогубство.Мусора і їх тактика на змінюються.
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03.05.2024 08:11 Ответить
до речі сам відразу подумав про це....чудні діла твої Господні...та ще й напередодні Паски...
І справу закриють, і усім добре!
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03.05.2024 08:59 Ответить
Списати на самогубство вже не вдасться , якщо це не самогубство .

Бо є така наука як балістика , а також физика з хімією . Усе це дає на 100% докази , або їх 100% спростування такої картини злочину .
Самостріл з вогнепалу залишає на тілі самогубця сліди порохових газів , які неможливо а ні сімітувати , а ні зтерти . Бо це на молекулярному рівні .

Так , коли рослідуються сільскі злочини можливо сфальсіфікувати по-тихому . Але коли це ********* у мас-медіа -- тут вже інша справа .
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04.05.2024 09:18 Ответить
 
 