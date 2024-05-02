На Житомирщине нашли застреленными 7-летнюю девочку, женщину и мужчину. По одной из версий, это сделал отец, - полиция. ВИДЕО+ФОТО
В Житомирской области утром 2 мая в частном доме были обнаружены тела мужчины, женщины и малолетнего ребенка. По одной из версий полиции, это сделал отец.
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.
В полиции сообщили, что по факту умышленного убийства начато уголовное производство.
"Происшествие произошло в селе Полесское: в Коростенсконе районное управление полиции Житомирщины поступило сообщение о том, что в доме обнаружены тела трех человек, среди которых ребенок. Мужчина должен был заступить на суточное дежурство, но на службу не появился и на звонки не отвечал. Проведав его по месту жительства, коллеги обнаружили семью мертвой и сообщили о трагедии в полицию. На место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления полиции области, следователи, оперативники, криминалисты и судебно-медицинский эксперт", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что смерть 7-летней девочки, 43-летней женщины и 43-летнего мужчины наступила в результате огнестрельного ранения. Одна из версий произошедшего: мужчина выстрелил в ребенка и женщину, а затем совершил самоубийство.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства по п. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство двух или более лиц и малолетнего ребенка.
Назначен ряд экспертиз. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
Напомним, по данным министра внутренних дел Игоря Клименко, на руках у украинцев может быть до 5 миллионов единиц оружия.
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ЗСУ та ТЦК не носить такого, ще й до того ж щоб наклеїти наліпку на липучці на всього лоба. Це не піксель, такий камуфляжний бейсб можете на алі купити.
як би не поліцай. бо одразу негайно виїхало керівництво гу
Вони хоч розуміють, що це маніпуляція, чи взагалі на будь-які норми вже поклали?
І справу закриють, і усім добре!
Бо є така наука як балістика , а також физика з хімією . Усе це дає на 100% докази , або їх 100% спростування такої картини злочину .
Самостріл з вогнепалу залишає на тілі самогубця сліди порохових газів , які неможливо а ні сімітувати , а ні зтерти . Бо це на молекулярному рівні .
Так , коли рослідуються сільскі злочини можливо сфальсіфікувати по-тихому . Але коли це ********* у мас-медіа -- тут вже інша справа .