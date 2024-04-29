Убийство украинских военных в Германии: один из погибших служил в Десантно-штурмовых войсках

Одним из украинских военных, погибших в Германии 27 апреля, был военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Установлена личность одного из военнослужащих, погибших в Германии в городе Мурнау. Им является наш побратим - военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2023 году он был ранен в боях за Белогоровку, после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии.

27 апреля десантник скончался от ножевых ранений. Ранения ему нанес гражданин России. Подозреваемого в нападении задержали немецкие правоохранительные органы.

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Командование приносит искренние соболезнования родственникам и друзьям погибшего военнослужащего.

Убийство украинских военных в Германии. Что известно?

Ранее сообщалось, что в Германии в помещении торгового центра в Мурнау (Верхняя Бавария, Германия) были убиты двое мужчин 36 и 23 лет из Украины. Впоследствии МИД Украины уточнил, что погибшие являются военными, которые проходили в Германии реабилитацию после ранений. Подозреваемый Юрий Ж. задержан, следственный судья выдал ордер на его арест по подозрению в двойном убийстве.

Украинские дипломаты держат ситуацию на особом контроле.