Убийство украинских военных в Германии: один из погибших служил в Десантно-штурмовых войсках
Одним из украинских военных, погибших в Германии 27 апреля, был военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"Установлена личность одного из военнослужащих, погибших в Германии в городе Мурнау. Им является наш побратим - военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в 2023 году он был ранен в боях за Белогоровку, после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии.
27 апреля десантник скончался от ножевых ранений. Ранения ему нанес гражданин России. Подозреваемого в нападении задержали немецкие правоохранительные органы.
Командование приносит искренние соболезнования родственникам и друзьям погибшего военнослужащего.
Убийство украинских военных в Германии. Что известно?
Ранее сообщалось, что в Германии в помещении торгового центра в Мурнау (Верхняя Бавария, Германия) были убиты двое мужчин 36 и 23 лет из Украины. Впоследствии МИД Украины уточнил, что погибшие являются военными, которые проходили в Германии реабилитацию после ранений. Подозреваемый Юрий Ж. задержан, следственный судья выдал ордер на его арест по подозрению в двойном убийстве.
Украинские дипломаты держат ситуацию на особом контроле.
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ХЗ
Там були свідчення одного німці про те, що вони бухали разом і навпаки - свідчення кілької інших, що цього не було, а кацап і ранійше агресував до українців.
Не маю звички сидіти в телеграмі але і до мене через знайомих долітає...
Хоча походу, для Вас і плита - то гіперболоїд інженера Гаріна..
немцарусского !
Так убей же русского, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
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За знание оригинала стиха за 42-ой год
ти не розумієш, чому хлопці бухали з кацапом? бо дурні як ти. за що і поплатились. з кубком Дарвіна тебе і їх. по твоїм коментам видно, що ти б теж з кацапом бухав би.
ось тоді рожева європа здригнеться, від нашої щирості при зустрічі з кацапами, та їм подібними.
дуже сподіваюсь, на лояльність європейської поліції.
а от український криміналітет, дуже буде задоволений відібрати кацапський бізнес.
а стара грвардія врачєй лікує не людину і, навіть, не хворобу, а бореться із симптомами.. от це намага -в.. -ла.. лося висловити мавка лісовий.. воно всьо понімає, тільки сказати не може.. як собака
Де дії?
Як представники жертв злочину, вони мають право впливати на досудове розслідування; можуть провести альтернативне розслідування, залучивши приватних детективів/журналістів.
Натомість- черговий пустопорожній виЗЕр.