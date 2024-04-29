Вбивство українських військових у Німеччині: один із загиблих служив у Десантно-штурмових військах

Одним з українських військових, які загинули у Німеччині 27 квітня, був військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Встановлено особу одного із військовослужбовців, які загинули у Німеччині у місті Мурнау. Ним є наш побратим – військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2023 році він був поранений у боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію в Німеччині.

27 квітня десантник помер від ножових поранень. Поранень йому завдав громадянин Росії. Підозрюваного у нападі затримали німецькі правоохоронні органи.

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Командування приносить щирі співчуття родичам та друзям загиблого військовослужбовця.

Вбивство українських військових у Німеччині. Що відомо?

Раніше повідомлялося, що в Німеччині в приміщенні торгового центру в Мурнау (Верхня Баварія, Німеччина) було вбито двох чоловіків 36 і 23 років з України. Згодом МЗС України уточнило, що загиблі є військовими, які проходили в Німеччині реабілітацію після поранень. Підозрюваний Юрій Ж. затриманий, слідчий суддя видав ордер на його арешт за підозрою у подвійному вбивстві.

Українські дипломати тримають ситуацію на особливому контролі.