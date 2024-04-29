Вбивство українських військових у Німеччині: один із загиблих служив у Десантно-штурмових військах
Одним з українських військових, які загинули у Німеччині 27 квітня, був військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Встановлено особу одного із військовослужбовців, які загинули у Німеччині у місті Мурнау. Ним є наш побратим – військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, у 2023 році він був поранений у боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію в Німеччині.
27 квітня десантник помер від ножових поранень. Поранень йому завдав громадянин Росії. Підозрюваного у нападі затримали німецькі правоохоронні органи.
Командування приносить щирі співчуття родичам та друзям загиблого військовослужбовця.
Вбивство українських військових у Німеччині. Що відомо?
Раніше повідомлялося, що в Німеччині в приміщенні торгового центру в Мурнау (Верхня Баварія, Німеччина) було вбито двох чоловіків 36 і 23 років з України. Згодом МЗС України уточнило, що загиблі є військовими, які проходили в Німеччині реабілітацію після поранень. Підозрюваний Юрій Ж. затриманий, слідчий суддя видав ордер на його арешт за підозрою у подвійному вбивстві.
Українські дипломати тримають ситуацію на особливому контролі.
Будь ласка, зачекайте...
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ХЗ
Там були свідчення одного німці про те, що вони бухали разом і навпаки - свідчення кілької інших, що цього не було, а кацап і ранійше агресував до українців.
Не маю звички сидіти в телеграмі але і до мене через знайомих долітає...
Хоча походу, для Вас і плита - то гіперболоїд інженера Гаріна..
немцарусского !
Так убей же русского, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
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За знание оригинала стиха за 42-ой год
ти не розумієш, чому хлопці бухали з кацапом? бо дурні як ти. за що і поплатились. з кубком Дарвіна тебе і їх. по твоїм коментам видно, що ти б теж з кацапом бухав би.
ось тоді рожева європа здригнеться, від нашої щирості при зустрічі з кацапами, та їм подібними.
дуже сподіваюсь, на лояльність європейської поліції.
а от український криміналітет, дуже буде задоволений відібрати кацапський бізнес.
а стара грвардія врачєй лікує не людину і, навіть, не хворобу, а бореться із симптомами.. от це намага -в.. -ла.. лося висловити мавка лісовий.. воно всьо понімає, тільки сказати не може.. як собака
Де дії?
Як представники жертв злочину, вони мають право впливати на досудове розслідування; можуть провести альтернативне розслідування, залучивши приватних детективів/журналістів.
Натомість- черговий пустопорожній виЗЕр.