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Вбивство українських військових у Німеччині: один із загиблих служив у Десантно-штурмових військах

свічка,свіча

Одним з українських військових, які загинули у Німеччині 27 квітня, був військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Встановлено особу одного із військовослужбовців, які загинули у Німеччині у місті Мурнау. Ним є наш побратим – військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2023 році він був поранений у боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію в Німеччині.

27 квітня десантник помер від ножових поранень. Поранень йому завдав громадянин Росії. Підозрюваного у нападі затримали німецькі правоохоронні органи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянин зарізав двох українців у Німеччині

Військових убили в Німеччині

Командування приносить щирі співчуття родичам та друзям загиблого військовослужбовця.

Вбивство українських військових у Німеччині. Що відомо?

Раніше повідомлялося, що в Німеччині в приміщенні торгового центру в Мурнау (Верхня Баварія, Німеччина) було вбито двох чоловіків 36 і 23 років з України. Згодом МЗС України уточнило, що загиблі є військовими, які проходили в Німеччині реабілітацію після поранень. Підозрюваний Юрій Ж. затриманий, слідчий суддя видав ордер на його арешт за підозрою у подвійному вбивстві. 

Українські дипломати тримають ситуацію на особливому контролі.

Автор: 

Німеччина (7320) вбивство (3080) військовослужбовці (4706)


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Топ коментарі
+24
нажаль, українці в ставленні до кацапів схильні до невиправданого гуманізму
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29.04.2024 20:21
+16
Наивные украинцы воспринимают рашистов как людей.
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29.04.2024 19:58
+13
Убей немца русского !

Так убей же русского, чтоб он,

А не ты на земле лежал,

Не в твоем дому чтобы стон,

А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина,-

Пусть горит его дом, а не твой,

И пускай не твоя жена,

А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!
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29.04.2024 20:36
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Не розумію, чому наші хлопці сіли пити пиво з тим кацапом.
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29.04.2024 19:55 Відповісти
Наивные украинцы воспринимают рашистов как людей.
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29.04.2024 19:58 Відповісти
З чого Ви вирішили, що вони разом пиво пили?
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29.04.2024 20:24 Відповісти
Різні телегрампомийки таке розганяють...
ХЗ
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29.04.2024 20:30 Відповісти
А ви вірите всім телеграм-помийкам?
Там були свідчення одного німці про те, що вони бухали разом і навпаки - свідчення кілької інших, що цього не було, а кацап і ранійше агресував до українців.
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29.04.2024 20:49 Відповісти
Вірю-не вірю, швидше не виключаю, що могло бути і таке. Кацап цілком міг скористатися довірою, щоб при нагоді таке зробити...

Не маю звички сидіти в телеграмі але і до мене через знайомих долітає...
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29.04.2024 21:42 Відповісти
На те вони і помийки. Ще напишуть - що руські мальчікі в трусіках пригощали пивом укрофашиздів. А коли укри полізли в бійку, підсковзнулись і невдало впали на столові прибори, бо руські ще від жалощів накормили укров...
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29.04.2024 20:57 Відповісти
Ви забагато часу проводите біля плити.
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29.04.2024 20:32 Відповісти
По собі не судіть))

Хоча походу, для Вас і плита - то гіперболоїд інженера Гаріна..
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29.04.2024 20:53 Відповісти
То ви біля плити ще й фантастику читаєте?
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29.04.2024 21:00 Відповісти
Заздріть мовчки.
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29.04.2024 21:31 Відповісти
Мені вас шкода.
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29.04.2024 22:38 Відповісти
Себе пошкодуйте - бо відсутність мізків - то таке у вас собі життя))
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29.04.2024 23:20 Відповісти
Убей немца русского !

Так убей же русского, чтоб он,

А не ты на земле лежал,

Не в твоем дому чтобы стон,

А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина,-

Пусть горит его дом, а не твой,

И пускай не твоя жена,

А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!
https://lyricstranslate.com/ru/konstantin-simonov-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-lyrics.html https://lyricstranslate.com
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29.04.2024 20:36 Відповісти
+++
За знание оригинала стиха за 42-ой год
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29.04.2024 20:52 Відповісти
Рузсских у прыроде не бывает: "русский" калька с мардовскава "рускань" то есть из руске - самоназвание мардвы. Мардва ане - мардовские людоеды.
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30.04.2024 01:15 Відповісти
учи мат часть: русский - слово к мордве пришедшее (навязанное) из библии кирила и мефодия, русский у них означало религия. когда мордву и другие племена вокруг москвьі начали собирать в управляемое стадо, то их всех загнали в церкви, где службу правили по библии кирила и мефодия, а те бьіли болгарами. сам русский язьік єто 60% староболгарского.
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30.04.2024 07:03 Відповісти
не мордву, а мєря.. а все інше пересказало ніби правильно
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30.04.2024 11:32 Відповісти
і мордву (мокш і ерзя) і меря. Верующие - в основном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5 православные, тобіш русские
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30.04.2024 13:30 Відповісти
хаха, ти намагалося не впасти в самого в себе в очах - примітивно в тебе вийшло. тобі показали, що слово прийшло не з русскіх ******, а з європейської цивілізації. але ти всрався що тебе поправили і переплигнув на іншу тему - классика русскомозгло-совковості.
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30.04.2024 13:35 Відповісти
ти хоч розрізняєш коментаторів по нікам? чи для тебе то всьо - одно.. тіпа, сіноніми
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30.04.2024 13:46 Відповісти
ви обоє як із одного контейнера випали. або один на двох ніках. теми різні, але ляпаєте однаково.
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30.04.2024 22:52 Відповісти
Мавик з полоныны, йды вивци трахай и не гунди.
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01.05.2024 18:05 Відповісти
Русский это калька с мардовского "рускань", "руске", с мардовскава: род, племя, народ. Соответственно производное "рускань" переводиться как "из руске", т.е. из мардвы. И вааще чувак учи мастосраный и калякамц и кликамц на мастосраном. Опамц опамц але опамц как зависчал фофка сифилитик. 🤣🤣🤣
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01.05.2024 18:04 Відповісти
ти ж наче притомний, ***** кацапську дезу транслюєш?
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29.04.2024 21:32 Відповісти
ха, а як можна у поїзді віддати кацапу усі свої документи - хвасталася- а він потім сказав " не віддам. а скажеш полціаям -сядеш, бо ти без документів"
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29.04.2024 22:36 Відповісти
Не дуже зрозуміло, хоча дуже цікаво.
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29.04.2024 22:39 Відповісти
зараховано, як варіант сказати що ти тупе.
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30.04.2024 06:58 Відповісти
Ну звісно. Хто тут може зрівнятись з твоїм рівнем IQ ? )))
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30.04.2024 07:57 Відповісти
слухай, тобі явно краще дрочити ніж по клаві стукати.

ти не розумієш, чому хлопці бухали з кацапом? бо дурні як ти. за що і поплатились. з кубком Дарвіна тебе і їх. по твоїм коментам видно, що ти б теж з кацапом бухав би.
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30.04.2024 08:14 Відповісти
Я не п'ю, тобто не бухаю по-вашому. Я - інтелігентна людина з вищою освітою. А у вашому оточенні, очевидно, багато алкоголіків.
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30.04.2024 08:41 Відповісти
ааа, ти такий дурний і без алкоголя. не знаю, співчувати чи ржать. откуда ти таке недоклепане? ну диплом не показник. ти педкороноване? чи жертва педкоронованих? ти свій диплом в туалеті повісь. і взагалі, те, про ти зараз дискутуєш, диплом не дає. а що ти ним махаєш, говорить про те, що ти ще той совок. так що кубок Дарвіна цілком твій
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30.04.2024 10:18 Відповісти
І ще одне: кубка Дарвіна не існує.
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30.04.2024 08:44 Відповісти
капец, яке ти дурне. ти стьоба не розумієш
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30.04.2024 10:15 Відповісти
Я вашого підліткового сленгу не розумію.
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30.04.2024 10:16 Відповісти
ну воно і видно, що ти ********* і малорозвинуте. давай ще, поржу з совкового динозавра.
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30.04.2024 10:19 Відповісти
Поправ сідло і ржи хоч цілий день.
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30.04.2024 10:21 Відповісти
ой, у мене ручна дворняга. Голос, собако, голос.
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30.04.2024 10:40 Відповісти
Вавка у тебе в голові.
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30.04.2024 10:41 Відповісти
голос, інтелегентний собако, голос!
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30.04.2024 13:38 Відповісти
*підказка: не кубок, а премія. На кшталт шНобєлівської
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30.04.2024 11:29 Відповісти
в даному випадку це синоніми. нагорода. твій мозок не вміє групувати? ох, скільки вас таких недоробків української освіти набігло у Європу.
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30.04.2024 13:39 Відповісти
получи ордєн дарвіна за "вміння" путати гуй з пєрстом, дізорієнтіроване
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30.04.2024 13:42 Відповісти
ой як ти точно про себе. обожнюю самокритиків.
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30.04.2024 22:53 Відповісти
коли закінчиться війна, дуже багато українських чоловіків поїдуть до своїх сімей, і взагалі, "відпочити".
ось тоді рожева європа здригнеться, від нашої щирості при зустрічі з кацапами, та їм подібними.
дуже сподіваюсь, на лояльність європейської поліції.
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29.04.2024 19:56 Відповісти
І знаєш чим це насправді закінчиться? Тим що українцям заборонять відвідувати Європу, а кацарилі продовжать бути любими гостями всіляких сіньйорів та херів.
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29.04.2024 20:06 Відповісти
ні! не заборонять. бо рожеві єдинороги дуже демократичні, та пацифістичні.
а от український криміналітет, дуже буде задоволений відібрати кацапський бізнес.
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29.04.2024 20:16 Відповісти
причина заборони? ти ж не в Україні, де совки не можуть логічно побудувати логічну цепочку. не можуть заборонити - не займаються геноцидами.
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29.04.2024 22:40 Відповісти
може стати реальністю й інша думка. коли закінчиться війна, то у Європі вже може і не бути кацапів. принаймні, упоротих. хоча, на жаль, да закінчення війни ще далеченько.
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30.04.2024 00:56 Відповісти
нажаль, українці в ставленні до кацапів схильні до невиправданого гуманізму
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29.04.2024 20:21 Відповісти
Це факт.Українці дуже добрі до кацапів
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29.04.2024 20:38 Відповісти
самовбивча схильність.. потрібно переосмислювати
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29.04.2024 20:45 Відповісти
Просто українці люди,на відміну від кацапських виродків
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30.04.2024 07:00 Відповісти
а пока Європа ******* від безлогічності і невмінні думати.
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29.04.2024 22:38 Відповісти
іхати на реабілітацію у Німеччину - е майже як їхати на реабілітацію у Казахстан.
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29.04.2024 20:12 Відповісти
ну ди прийгяли безкошьлвно і забезпечили високий рівень туди і поїхали. Я був у тих місцях в Баварії. Гарні туристичні місця
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29.04.2024 21:33 Відповісти
ну так. Я знаю багато місць, де росіяни можуть вбити безкоштовно. Та і місця теж туристичні, і з цівілізацією, і без. На всі смаки.
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29.04.2024 21:45 Відповісти
німці фано деагностують але лікувати - не завжди. вони не лікують, вони слідують інструкціям. українці можуть полікувати. але чим далі будуть наслідувати несрвкову систему, тим більше буде зникати це вміння.
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29.04.2024 22:42 Відповісти
улыбнуло,вовремя и точно поставленый диагноз это и есть фундамент успеха лечения.(самому не смешно??,,українці можуть полікувати"что они могут ,,пол1кувати"не имея диагноза??)
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29.04.2024 22:54 Відповісти
тю, ти не в темі, томі у тебе така каша в голові. у мене не написано, що українці не вміють ставити діагнози. русский делает мозг узким. не сочувствую.
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30.04.2024 06:56 Відповісти
точний діагноз - 99% лікування. Далі - за протоколом.
а стара грвардія врачєй лікує не людину і, навіть, не хворобу, а бореться із симптомами.. от це намага -в.. -ла.. лося висловити мавка лісовий.. воно всьо понімає, тільки сказати не може.. як собака
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30.04.2024 11:25 Відповісти
це не в контексті теми, але скажу... німці гарно діагностують, лікують...так, по протоколу...але гарно і дууууже добре поставлена реабілітація...це прям "перфект" і якщо у пораненого воїна є можливість проходити реабілітацію в Німечині то це навіть не обговорюється... ось "термін" отримати це задачка...і хай не вводить в оману мій ІР, знаю про що кажу
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30.04.2024 16:21 Відповісти
не бачу дуже доброї фізіотерапії - гроші на вітер, навіть якщо каса платить.
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30.04.2024 22:51 Відповісти
найгірше, шо може статися в цій справі - германські німці віддадуть вбивцю відбувати покарання на родіну, а родіна, понятноє дєло, героїзує різника
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29.04.2024 20:28 Відповісти
та були вже героїзовани. одна шалава вже в Дубаях. бриснула пів року на родінє, застрімила відео як пагано на парашці і все с#*******.
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29.04.2024 22:43 Відповісти
класик рекомендував: не можеш не коментувати - не пнись
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29.04.2024 23:12 Відповісти
як ти точно про себе. обожнюю самокритиків.
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30.04.2024 06:53 Відповісти
не перехвалюй себе. тобі до класика як до Києва рачки.
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30.04.2024 07:06 Відповісти
я-то до Києва, а ти ж в протилежному напрямку повзеш
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30.04.2024 11:19 Відповісти
Чого вартий "особливий контроль" кульомівських псевдодипломатів?
Де дії?
Як представники жертв злочину, вони мають право впливати на досудове розслідування; можуть провести альтернативне розслідування, залучивши приватних детективів/журналістів.
Натомість- черговий пустопорожній виЗЕр.
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29.04.2024 20:32 Відповісти
Ризикну уявити, що наші хлопці, чомусь, сприйняли кацапа за людину і вирішили випити з ним. Далі слово за слово…
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29.04.2024 21:15 Відповісти
та годі ***** писати! Не пили вони з ним! Якщо кацапську дезу так у нас охоче трансюють що ж в німецькому інформ просторі?!
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29.04.2024 21:35 Відповісти
Хлопців вбив кацапський мерзотник. Усе інше промосковська пропаганда.
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29.04.2024 21:56 Відповісти
Рівень українських десантно-штурмових військ???
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29.04.2024 22:25 Відповісти
важкі рани.. хлопці скалічені, скоріше всього з ампутованими кінцівками, бо в німецькі єрманії їдуть за протезуванням
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29.04.2024 23:18 Відповісти
 
 