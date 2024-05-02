На Житомирщині знайшли застреленими 7-річну дівчинку, жінку і чоловіка. За однією із версій, це зробив батько, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Житомирській області зранку 2 травня у приватному будинку було виявлено тіла чоловіка, жінки та малолітньої дитини. По одній з версій поліції, це зробив батько.

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

У поліції повідомили, що за фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження.

"Подія сталась у селі Поліське: до Коростенського районного управління поліції Житомирщини надійшло повідомлення про те, що у будинку виявлено тіла трьох людей, серед яких дитина. Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з’явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції. На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління полії області, слідчі, оперативники, криміналісти та судово-медичний експерт", - йдеться у повідомленні.

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Попередньо встановлено, що смерть 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка наступила внаслідок вогнепального поранення. Одна із версій події: чоловік вистрелив у дитину та жінку, а потім скоїв самогубство.









Наразі встановлюються обставини події у межах кримінального провадження за п. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб та малолітньої дитини.

Призначено низку експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, за даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, на руках в українців може бути до 5 мільйонів одиниць зброї.