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На Житомирщині знайшли застреленими 7-річну дівчинку, жінку і чоловіка. За однією із версій, це зробив батько, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Житомирській області зранку 2 травня у приватному будинку було виявлено тіла чоловіка, жінки та малолітньої дитини. По одній з версій поліції, це зробив батько.

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

У поліції повідомили, що за фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження.

У селі Поліське на Житомирщині знайшли застреленими 7-річну дитину, жінку і чоловіка

"Подія сталась у селі Поліське: до Коростенського районного управління поліції Житомирщини надійшло повідомлення про те, що у будинку виявлено тіла трьох людей, серед яких дитина. Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з’явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції. На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління полії області, слідчі, оперативники, криміналісти та судово-медичний експерт", - йдеться у повідомленні.

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Попередньо встановлено, що смерть 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка наступила внаслідок вогнепального поранення. Одна із версій події: чоловік вистрелив у дитину та жінку, а потім скоїв самогубство.

Поліція розслідує вбивство родини на Житомирщині
Поліція розслідує вбивство родини на Житомирщині
Поліція розслідує вбивство родини на Житомирщині
Поліція розслідує вбивство родини на Житомирщині

Наразі встановлюються обставини події у межах кримінального провадження за п. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб та малолітньої дитини.

Вбивство родини на Житомирщині

Призначено низку експертиз. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, за даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, на руках в українців може бути до 5 мільйонів одиниць зброї.

Автор: 

Нацполіція (15164) вбивство (3088) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+14
Не всі далеко. По собі суджу і по своїх побратимах. Так, багато хто потім повернулися у військо, у багатьох сім'ї розпалтися. Але щоб якась прям агресія була - такого не бачив. Швидше тихенько вдома сьорбали оковиту. Оце була реально проблема. Інше питання - що зараз буде набагато більше учасників бойових дій. Ну і деякі персонажі підігрівають ворожнечу між цивільними і військовими
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02.05.2024 21:44
+9
А дитину за що?
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02.05.2024 21:25
+8
Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з'явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції. На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління полії області, слідчі, оперативники, криміналісти та судово-медичний експерт"

як би не поліцай. бо одразу негайно виїхало керівництво гу
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02.05.2024 21:34
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У населення декілька мільйонів офіційно зареєстрованих стволів. А чергувати можна і в приватній охороні і в медичному закладі
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02.05.2024 21:39 Відповісти
На підлозі камуфляжний бейс і служба, а не робота. Можливо ТЦК?
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02.05.2024 22:13 Відповісти
Може бути все що завгодно, чому одразу -військовий?
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02.05.2024 22:20 Відповісти
А хто стверджує, що військовий? Всі гадають. Служба, бейс, пістолетна гільза і з місця служби відразу кинулись шукати, тому варіант нелегальної зброї думаю відпадає, бо неявка озброєного колеги це НП і тому зреагували не через кілька днів. Поліція і служба охорони не в камуфляжі, залишаються варіанти - військовий або пенітенціарна служба.
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02.05.2024 22:57 Відповісти
"На підлозі камуфляжний бейс і служба, а не робота."
ЗСУ та ТЦК не носить такого, ще й до того ж щоб наклеїти наліпку на липучці на всього лоба. Це не піксель, такий камуфляжний бейсб можете на алі купити.
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02.05.2024 23:05 Відповісти
Ви в космосі мешкаєте і через блокпости не їздите? Там побачите все на головах від афганських сомбреро до кепі з алі.
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02.05.2024 23:18 Відповісти
Напевно таки у космосі. Ані у своїх побратимів, ані на блокпостах таких "кепі" не бачив. Не повезло мені.
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02.05.2024 23:44 Відповісти
Шкода що блокпости знімати не можна, я б тобі зняв відос за 300м від мого дому, який ми, громадою, побудували на другий день вторгнення і який вже не потрібен для оборони, але справно використовується щоб кошмарити водіїв і обшукувати авто військових. Як написали Ільф і Петров про дружину Остапа Бендера в відомому бестселлері - Там било всьо ...
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03.05.2024 12:08 Відповісти
сьогодні вранці там всі були - і швидка, і поліція і військові.
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02.05.2024 22:14 Відповісти
Ну то й що?
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02.05.2024 22:21 Відповісти
якби не військовий, то їх там не було б. зри в корень (с)
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02.05.2024 22:26 Відповісти
Що за маячню ти несеш?
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02.05.2024 22:45 Відповісти
Не всі. Колись в 90-х жили декілька сімей "афганців" поряд. І я вам скажу, що тільки один з 9 чоловіків шукав адреналін у кримінальних пригодах, і другий тихо зійшов з розуму, але нікого не чіпав. Інші більш менш нормально інтегруватися в мирне життя. Так і тут буде.
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02.05.2024 21:40 Відповісти
порівнювати афганську війну з цією якось недолуго...
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02.05.2024 22:14 Відповісти
Я не порівнюючи війну. Я порівнюю здатність людини вернутися у нормальний стан після неї.
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02.05.2024 22:36 Відповісти
Пане,та війна була страшна тиим що наших хлопців майже насильно гнали вбивати мирних жителів далекої і не зрозумілої країни.
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02.05.2024 23:35 Відповісти
ага, усіх прям таки "насильно гнали", не меліть дурниць!
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07.05.2024 15:25 Відповісти
Якраз в основному так і було.Примусово це не означає що всіх під конвоєм.Просто схопили,поставили перед фактом,або йдеш воювати,або кулька в потилицю.Або на колиму,15 років.І все
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07.05.2024 18:44 Відповісти
Не всі далеко. По собі суджу і по своїх побратимах. Так, багато хто потім повернулися у військо, у багатьох сім'ї розпалтися. Але щоб якась прям агресія була - такого не бачив. Швидше тихенько вдома сьорбали оковиту. Оце була реально проблема. Інше питання - що зараз буде набагато більше учасників бойових дій. Ну і деякі персонажі підігрівають ворожнечу між цивільними і військовими
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02.05.2024 21:44 Відповісти
Не деякі, а масово.
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02.05.2024 21:58 Відповісти
Та одразу всіх до купи зібрати і в місця обмеження свободи переміщення. Теж саме, що Сталін зробив із інвалідами-ветеранами, щоб не псували громадянам настрій. В нас держава не буде турбуватись про ветеранів із психічними розладами, спеціальних закладів мало. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
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02.05.2024 21:44 Відповісти
з якого дива він по вашому військовий? як на мене нікчемний дебіл-психопат! якщо хотів вкоротити собі віку, то пристрелив би себе сам! до чого тут дружина з дитиною...?
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02.05.2024 22:13 Відповісти
А дитину за що?
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02.05.2024 21:25 Відповісти
Це в голові не вкладається.
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02.05.2024 22:15 Відповісти
Птср- жорстка річ, на пропуканому диванчику цього не зрозуміти, го в 3-ю штурмову, там швидко зрозумієш, що таке екзистенціалізм
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02.05.2024 23:43 Відповісти
...тільки після того як білий вошдь закидає ОПу іграшковими зеленими жабками, не раніше!
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05.05.2024 02:07 Відповісти
Прикра подія. Але чи заслуговує вона на такий розголос під час кривавої війни?
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02.05.2024 21:26 Відповісти
Заслуговує. Потрійне вбивство ще дитина. Батько застрелив і скоїв самогубство чи якись невідомий вбивця, необхідно обов'язково з'ясувати що штовхнуло вбивцю на такий крок і розголосить змусить слідаків відпрацювати все ретельно.
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02.05.2024 22:30 Відповісти
При Сталіну про масові репресії також не писали
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02.05.2024 23:45 Відповісти
Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з'явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції. На місце події негайно виїхало керівництво Головного управління полії області, слідчі, оперативники, криміналісти та судово-медичний експерт"

як би не поліцай. бо одразу негайно виїхало керівництво гу
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02.05.2024 21:34 Відповісти
хороми ,не то що бідні депутати жебраки ..матеріалку виписують за компенсацію житла у Києві ...
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02.05.2024 22:15 Відповісти
З астрологічних показників (Венера проходила квадратуру до Плутона, ще й 23 місячний день) - вбивство на фоні сварки, гніву і ревнивості що дитина не його (жінка щось лишнє сказала, чи сам собі понакручував у психіці).
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02.05.2024 23:34 Відповісти
Якщо слідство має кілька версій, навіщо озвучувати лише одну?
Вони хоч розуміють, що це маніпуляція, чи взагалі на будь-які норми вже поклали?
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03.05.2024 01:14 Відповісти
взагалі дуже гарна версія.але тіки версія.хто він був - якщо тцк то явно замочили.
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03.05.2024 07:44 Відповісти
Саме простіше списати все на самогубство.Мусора і їх тактика на змінюються.
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03.05.2024 08:11 Відповісти
до речі сам відразу подумав про це....чудні діла твої Господні...та ще й напередодні Паски...
І справу закриють, і усім добре!
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03.05.2024 08:59 Відповісти
Списати на самогубство вже не вдасться , якщо це не самогубство .

Бо є така наука як балістика , а також физика з хімією . Усе це дає на 100% докази , або їх 100% спростування такої картини злочину .
Самостріл з вогнепалу залишає на тілі самогубця сліди порохових газів , які неможливо а ні сімітувати , а ні зтерти . Бо це на молекулярному рівні .

Так , коли рослідуються сільскі злочини можливо сфальсіфікувати по-тихому . Але коли це ********* у мас-медіа -- тут вже інша справа .
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04.05.2024 09:18 Відповісти
 
 