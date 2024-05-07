Ударив ножем в серце: Рашист зґвалтував та жорстоко вбив 17-річну дівчину на окупованій Луганщині, - росЗМІ. ФОТО
Уродженець Володимирської області Росії зґвалтував і вбив 17-річну дівчину Анастасію, яка проживала в тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Що відомо про вбивство
Зазначається, що кілька днів тому в місті зникла 17-річна місцева жителька Анастасія, а вже 4 травня її тіло знайшли в лісосмузі в селищі Дзержинський.
За підозрою у вбивстві дівчини затримали 33-річного громадянина РФ Андрія Курбасова.
Вказано, що чоловік зізнався, що зґвалтував дівчину в машині, а потім, злякавшись, що його спіймають, ударив її ножем у серце. Тіло підлітка він зарив і обклав камінням.
Топ коментарі
+32 Яр Холодний
показати весь коментар07.05.2024 10:33
+29 володимир омельянов #573777
показати весь коментар07.05.2024 10:01
+27 Vitaliy Sander
показати весь коментар07.05.2024 10:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Помічник мого ворога мій ворог.
Минус одна сепарка, про шо тут шкодувати?
Дивишся в книгу, а бачих фігу!
Коментуни ще ті недоумки...
Далі буде.
Мабуть, я таки тричі неуважний.
Дивишся в книгу, а бачих фігу!
Передсмертні крики жертв мешканців окупованих рашистами містечок і селищ не дадуть згаснути полум'ю ненависті українських воїнів і всього українського народу до російських загарбників. І цим не дозволять угодовцям у владі припинити бойові дії та боротьбу за визволення української землі.
Отныне слово «кацап» разряжает ружьё.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьёт твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьёт тебя.
Он возьмёт твоих детей и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком.
Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит грузина и опозорит эстонку.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа! - это просит старуха-мать.
Убей кацапа! - это молит тебя дитя.
Убей кацапа! - это кричит родная земля.
Не промахнись.
Не пропусти.
Убей!