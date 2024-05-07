Ударив ножем в серце: Рашист зґвалтував та жорстоко вбив 17-річну дівчину на окупованій Луганщині, - росЗМІ. ФОТО

Уродженець Володимирської області Росії зґвалтував і вбив 17-річну дівчину Анастасію, яка проживала в тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Що відомо про вбивство

Зазначається, що кілька днів тому в місті зникла 17-річна місцева жителька Анастасія, а вже 4 травня її тіло знайшли в лісосмузі в селищі Дзержинський.

За підозрою у вбивстві дівчини затримали 33-річного громадянина РФ Андрія Курбасова.

17-річна мешканка окупованої Луганщини Анастасія, яку вбив росіянин

Вказано, що чоловік зізнався, що зґвалтував дівчину в машині, а потім, злякавшись, що його спіймають, ударив її ножем у серце. Тіло підлітка він зарив і обклав камінням.

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