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Ударив ножем в серце: Рашист зґвалтував та жорстоко вбив 17-річну дівчину на окупованій Луганщині, - росЗМІ. ФОТО

Уродженець Володимирської області Росії зґвалтував і вбив 17-річну дівчину Анастасію, яка проживала в тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Що відомо про вбивство

Зазначається, що кілька днів тому в місті зникла 17-річна місцева жителька Анастасія, а вже 4 травня її тіло знайшли в лісосмузі в селищі Дзержинський.

За підозрою у вбивстві дівчини затримали 33-річного громадянина РФ Андрія Курбасова.

Мешканка окупованої Луганщини Анастасія, яку вбив росіянин
17-річна мешканка окупованої Луганщини Анастасія, яку вбив росіянин

Вказано, що чоловік зізнався, що зґвалтував дівчину в машині, а потім, злякавшись, що його спіймають, ударив її ножем у серце. Тіло підлітка він зарив і обклав камінням.

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Автор: 

зґвалтування (385) окупація (6687) вбивство (3088) воєнні злочини (1860) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+32
Хтось дивується? Я - ні! Покійна бабця якось розказувала сусідці - а я випадково чув Вона була "остарбайтером" у Німеччині Працювала з подружкою з Полтавщини, у бауера Коли прийшла Червона Армія, вони наварили борщу та у бідоні відвезли солдатам Ті напилися спиртного, поїли борщ, а потім полізли до них Бабка втекла, а подруга - ні Повернулася під ранок Напівзамордована Три дні пролежала у комірчині, а потім - повісилася Так що "асвабадітєлі" залишилися такими самими
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07.05.2024 10:33
+29
Ось такі вони "асвабадітелі" тому рашиську погань треба знищувати де тільки можна.
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07.05.2024 10:01
+27
Все нормально. Це їй подякували за допомогу.
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07.05.2024 10:10
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Ось такі вони "асвабадітелі" тому рашиську погань треба знищувати де тільки можна.
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07.05.2024 10:01 Відповісти
але ж не місцеві хіба їх запрошували "путін віді вайска"?
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07.05.2024 10:25 Відповісти
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07.05.2024 10:04 Відповісти
Цю також в машину силою не затягували
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07.05.2024 10:09 Відповісти
Все нормально. Це їй подякували за допомогу.
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07.05.2024 10:10 Відповісти
Хтось дивується? Я - ні! Покійна бабця якось розказувала сусідці - а я випадково чув Вона була "остарбайтером" у Німеччині Працювала з подружкою з Полтавщини, у бауера Коли прийшла Червона Армія, вони наварили борщу та у бідоні відвезли солдатам Ті напилися спиртного, поїли борщ, а потім полізли до них Бабка втекла, а подруга - ні Повернулася під ранок Напівзамордована Три дні пролежала у комірчині, а потім - повісилася Так що "асвабадітєлі" залишилися такими самими
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07.05.2024 10:33 Відповісти
ця теж "знакомим воєнним" (солдати НАТО, мабуть?) борщ варила
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07.05.2024 10:38 Відповісти
До 2010 року мабуть четверта частина країни по заробіткам їздила по москвах. А до цього по всьому союзу, сибірах і тд. То що, теж всім кинутись допомагати ублюдкам? Це всраті ждуни. І отримують вони те, про що так мріяли. В колеги тітка теж ждала асвабадітєлєй, бігала їм підкидала в Маріуполі. Потім її будино розвалили, вистроїли новий а її виставили на вулицю без житла. В результаті взяла і повісилась. Карма вона така.
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07.05.2024 11:41 Відповісти
И никто ни разу реально тему работы или шабашек у кацапов не повернул в реальную плоскость. А почему не находилось работы у себя в стране и за та те деньги как платили у кацапов? А ведь ездили и при совке туда и много и давно и тоже зарабатывали не плохо. Не ищите причины далеко, они ,причины, под ногами или за окном своего дома. Наша старая беда и вечная проблема.
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07.05.2024 16:39 Відповісти
Якщо хижак довго тримає жертву в пазурах а потім вона якось викручуєтся з тих пазур, якою та жертва буде в найближчий час? Стомленою і пораненою. Особливо якщо за нею продовжують спостерігати і притискувати лапою щоб далеко не втекла. Тому оце все лайно прокацапське що ви тут понаписували, залиште любителям совка і пристарілим ностальгуючим по кілометрових чергах за зеленими бананами.
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07.05.2024 16:53 Відповісти
Ой Виталик удивил. Да ладно. Где там лайно кацапское в моём коменте? Да ладно. Мне Виталик вот 5 мая 71 пасочку чуть скушать довелось. Но совдепию не люблю. 10 лет с 74-84г провёл на пасфлоте ЧМП, служба ресторана, бармен, повар. Наших не катали. Далеко уходили. Круизы от Саутгемтона, Генуи, Нью Йорка, Сиднея, Венеции итд. Тлетворное влияние запада как в сов-кинухе Мордюкова Никулину сказала---видал ту комедию про руку с бриликами? Не понту ради это. Пора давно проблему что в теме анонса той новости была реально решать. С себя начинать---классика жанра любого успеха и любой победы. А с хуторянскими замашками пока нихера не пошло. Ну не пошло.
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13.05.2024 22:20 Відповісти
Ок, на ваше - "А почему не находилось работы у себя в стране и за та те деньги как платили у кацапов? А ведь ездили и при совке туда и много и давно и тоже зарабатывали не плохо." Зустрічні питання вашому поколінню. А пачєму ви продовжили обирати проросійських політиків ставши незалежними? Пачєму коли віддавали ядерку, ракети, літаки бойові, ви не робили ні ху я? Ви, єдині представники влади, народ. Пачєму допускали пропаганду, рускій язик в школах? І у вас навіть не виникло паралелі, що можливо якраз все і робилося для того, щоб тут було гірше ніж там. І ви не зробили ні ху я, щоб тут стало краще в ті часи і в майбутньому для ваших дітей і внуків. Ви закладували за воротнік і по барах круїзах шлялись. Шукали де шо урвать, розтягнуть те, що залишилось. Замість того щоб збудувати щось нове. Тож рекомендація абсолютно рівнозначна, треба дивитись під свого носа. І ви цього не робили. Тому і не вам зараз щось нам розказувати. Ви покоління пережитку совка, які в більшості своїй все просрали. А ми зараз розгрібаємо в тому числі і вашу бездіяльність. В мене все.
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14.05.2024 11:15 Відповісти
Так разгребать кучи после предыдущего поколения вечная тема совка! Может мне стоило зачитать претензию кто с той войны большой пришёл в 45 г, почему насмотревшись на Европу грузина не прибили! Бред несёшь. Я как увидел в программе предвыборной у В Черновола всего один пункт о переходе на муниципальную систему управления (вместо райисполкомов) по сути самоуправление, что работает в мире уже лет 75 запросто, больше кроме как за него и не голосовал, пока он и не погиб! Там одна причина была--он прекрасно знал куда перебежали комуняки после 19 партконференции в 88г---перебежали с райкомов в исполкомы и далее по возрастающей с горкома, обкома итд! В исполнительную власть перескочили! Там лучше знали где, что и почём доходы а где дотация! Убогую тему ,,папередников, разрабатываешь! Они и доконала засратые достижения этих 30 лет последних. И поезд ушёл кстати теперь. Не захотевшие стать нацией станут населением, теми и остались. И война только по этому. У меня тоже всё. Но по иной причине--старый. Не дождусь уже светлых лет. И в догон. События 1917---1920 гг идеально точно отобразили истинное положение вещей у народа Украины уже тогда. Всё наши события просто повторяют идеально не желание строить государство. А страна понятие географическое. Жаль---но это так.
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14.05.2024 17:06 Відповісти
Не будьте чортами, їй було 7 років коли її захопили дикуни, це ми повинні були захищати наших людей. А тепер ви пишете цю хрінь.
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07.05.2024 12:08 Відповісти
Оперативно Ви розкопали бекграунд жертви!!!
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07.05.2024 10:28 Відповісти
Не, это уже другая, не та про которую новость.
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07.05.2024 10:36 Відповісти
Кримінальні злочинці є в кожній країні. Дівчину шкода, але огидно те, що вбита допомагала військовим москалям які вбивають українців та знущаються над полоненими солдатами.
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07.05.2024 10:13 Відповісти
Чому шкода?
Помічник мого ворога мій ворог.
Минус одна сепарка, про шо тут шкодувати?
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07.05.2024 10:17 Відповісти
Вєрнулась дура в рассєю,з чим її і поздоровляємо.
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07.05.2024 10:23 Відповісти
Абсолютно не шкода. Кацапизм это диагноз, ветеренары пока не нашли способов лечения. Только усиплять.
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07.05.2024 11:54 Відповісти
Це про іншу в коментах...
Дивишся в книгу, а бачих фігу!
Коментуни ще ті недоумки...
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07.05.2024 23:42 Відповісти
Дочекалась асвабадителей.
Далі буде.
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07.05.2024 10:16 Відповісти
"изнасиловал девушку в машине" - дорослу дівчину в автівку просто так не затягнеш, сама сіла
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07.05.2024 10:29 Відповісти
Можливо, запропонував підвезти. Є варіанти.
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07.05.2024 10:51 Відповісти
Ви не уважні. У статі написано шо вона з 3,14дорами САМА, ДОБРОВІЛЬНО, поїхала на прЯроду, отдохнуть.
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07.05.2024 10:59 Відповісти
Ще двічі перечитав - бачу лише "...кілька днів тому в місті зникла 17-річна місцева жителька Анастасія, а вже 4 травня її тіло знайшли в лісосмузі в селищі Дзержинський." Джерело:

Мабуть, я таки тричі неуважний.
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07.05.2024 11:08 Відповісти
Пробачте, то у , третій пост з початку.
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07.05.2024 11:39 Відповісти
Вона сама поїхала з ними на прЯроду.
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07.05.2024 10:58 Відповісти
Це про іншу в коментах...
Дивишся в книгу, а бачих фігу!
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07.05.2024 23:40 Відповісти
батьки-какаразніци - лауреати премії Дарвіна
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07.05.2024 10:16 Відповісти
Війна притягнула в Україну всі наймерзенніші істоти з території пітьми, що переповнені пристрастями до вбивст, катувань і згвалтувань.
Передсмертні крики жертв мешканців окупованих рашистами містечок і селищ не дадуть згаснути полум'ю ненависті українських воїнів і всього українського народу до російських загарбників. І цим не дозволять угодовцям у владі припинити бойові дії та боротьбу за визволення української землі.
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07.05.2024 10:20 Відповісти
Кацапи всі такі, всі наймерзенніши, там інших нема.
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07.05.2024 10:55 Відповісти
Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово «кацап» разряжает ружьё.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьёт твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьёт тебя.
Он возьмёт твоих детей и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком.
Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит грузина и опозорит эстонку.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа! - это просит старуха-мать.
Убей кацапа! - это молит тебя дитя.
Убей кацапа! - это кричит родная земля.
Не промахнись.
Не пропусти.
Убей!
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07.05.2024 10:28 Відповісти
Десь це вже чув чи читав. Тут здається просто слово "нємца" поміняли на кацапа. Годиться.
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07.05.2024 10:37 Відповісти
в німців була військова поліція
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07.05.2024 10:40 Відповісти
Здається, Еренбург.
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07.05.2024 10:52 Відповісти
Оккупированная луганщина, Ровеньки, мелитопольский соцфонд... Какая-то географическая хня.
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07.05.2024 10:39 Відповісти
Когда разговариваешь с ватниками или просто с рашистскими кацапами то они начинают рассказывать, что Буча или другие села и местечки Киевщины где они творили геноцид украинцев, это фейк созданный украми, что мол русский солдат на такое не способен, он мол милосерден и человечен, потому как это заложено в «русской душе». На что я смеюсь и сразу вспоминаю им про чисто «русских» полковника Буданова который изнасиловал и убил ни в чем не повинную чеченскую девушку, чисто русского рядового пермякова , который вырезал целую армянскую семью вместе с немовлятами, многочисленныевоенные преступления «русских» против мирняка в Грузии, в Чечне, в Армении. Похождения русских героев вернувшихся в родные места рашки после войны в Украине и т.д. Упыри вы так называемые «человечные русские солдаты» - людоеды, убийцы, вампиры, палачи, гандоны и лицемеры брехливые!!!
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07.05.2024 11:00 Відповісти
Знаю одного такого з Чернігова. Був колись адекватним а потім зв'язався з церквою (московський сатанат). Але не розумію- він пережив бомбардування міста і оточення, під Черніговом також по селах були свої концтабори і міні-Бучі. Зараз він в США і ******* що звірства московитів прибільшують. Я не можу осягнути що у таких в голові
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07.05.2024 20:49 Відповісти
тут цікаваіше питання, як він опинився і в сша? нащо такий довгий шлях, коли улюблена кацапія була за 100 км? оце непостижимо!
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07.05.2024 23:22 Відповісти
Мізкив нема зрозуміти що в коменті про іншу особу ніж у статті?
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07.05.2024 23:43 Відповісти
За своими мизками следи, дятел.
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08.05.2024 09:09 Відповісти
А как ви паддєрживалі пріход расіі?))Аралкамі)
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07.05.2024 11:14 Відповісти
Памятаю ,як у Слов'янську в 2014 мамашки з колясочками в чергу строїтись ,щоб з бандою гіркіна сфотографуватись.
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07.05.2024 11:46 Відповісти
Немецкие войска которые зашли на киевщину в 1941 году, теперь кажутся ангелами в сравнении с российским быдлом которое зашло в Бучу и другие населенные пункты Украины....Бабушка и мама рассказывали что они деткам и ко взрослым нормально относились , а кацапня вонючая насиловала и издевалась а потом убивала.
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07.05.2024 13:17 Відповісти
Помʼятаєте був в цих самих Ровеньках такий здоровий дебіл парикмахтер який кричав що «укрів треба тупо убивать». Цікаво його самого ще не вбили. По-друге - а чого ви чекали га лугандонівці? Ви ж самі гукали той руський мир до себе, ну то їжте не заплямуйтесь…
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07.05.2024 13:19 Відповісти
Колись читав, що до "звільнених" чешок та сербок-хорваток кацаблюдки ставилися нітрохи не краще від переможених німкень: так само по-звірячому гвалтували та вбивали. (У дещо "пом'якшеній формі про це згадував і О.Гончар у своїх "Щоденниках", том1). Справа дійшла до того, що керівництву найвищого рівня "звільнених" країн довелося звернутися аж до Сталіна! Але тут їх таваріщ Сталін привів до тями: "Ми тут вас звільнили, а вам впадлу ноги розсунути?" Гадаю, саме тоді навіть югославькі комуністи зрозуміли, що таке кацапсятина. Попри те, що самого Тіто аж ніяк до святих не зарахуєш, він утямив, що найконченіший з їхніх співвітчизників не зрівняється з пересічним кацапом. І на подальші вимоги Сталіна щодо "інтеграції"до соцтабору рішуче відмовив - аж до готовності військової відсічі.
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07.05.2024 14:53 Відповісти
 
 