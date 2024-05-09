Судитимуть трьох військових РФ, які катували цивільних під час окупації Київщини, - Офіс генпрокурора

Трьох російських військових судитимуть в Україні через незаконне ув’язнення та катування цивільних під час окупації села Здвижівка у Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Які злочини вчинили?

Слідством встановлено, що обвинувачені обіймали посади командира, заступника командира та військового спецзагону Федеральної служби військ нацгвардії РФ по Красноярському краю.

У лютому-березні 2022 року під час окупації с. Здвижівка Бучанського району Київщини вони та інші російські військовослужбовці позбавляли волі та катували цивільне населення.

"19 березня 2022 року біля приватного будинку у с. Здвижівка бійці під керівництвом командира загону затримали 4 цивільних осіб, заборонивши їм рухатись та змусивши лягти на землю. З метою залякування та придушення опору, демонструючи наміри відкрити вогонь на ураження, вони розстріляли собаку одного із них", - йдеться у повідомленні.

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Катування цивільного

Після цього окупанти вивезли потерпілих на околицю села, зв’язали їм руки, закрили очі й обмотали голови клейкою стрічкою та утримували в нелюдських умовах.

Надалі один із обвинувачених разом з іншими військовими РФ відвіз одного із затриманих до лісу, де катував, змушуючи зізнатись у співпраці з ЗСУ.

"Він погрожував вбивством, імітуючи утоплення в колодязі, розстріл, спалення, здійснивши кілька пострілів з автоматичної зброї та обливши легкозаймистою рідиною. Також потерпілому було завдано численних ударів ногами та іншими предметами по різних частинах тіла", - розповіли в генпрокуратурі.

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Що загрожує

Щодо трьох військових РФ скерували до суду обвинувальний акт через порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.