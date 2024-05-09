Будут судить трех военных РФ, которые пытали гражданских во время оккупации Киевщины, - Офис генпрокурора

Трех российских военных будут судить в Украине за незаконное заключение и пытки гражданских во время оккупации села Здвижевка в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Какие преступления совершили?

Следствием установлено, что обвиняемые занимали должности командира, заместителя командира и военного спецотряда Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Красноярскому краю.

В феврале-марте 2022 года во время оккупации с. Здвижевка Бучанского района Киевской области они и другие российские военнослужащие лишали свободы и пытали гражданское население.

"19 марта 2022 года возле частного дома в с. Здвижевка бойцы под руководством командира отряда задержали 4 гражданских лиц, запретив им двигаться и заставив лечь на землю. С целью запугивания и подавления сопротивления, демонстрируя намерения открыть огонь на поражение, они расстреляли собаку одного из них", - говорится в сообщении.

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Пытки гражданского

После этого оккупанты вывезли пострадавших на окраину села, связали им руки, закрыли глаза и обмотали головы клейкой лентой и удерживали в нечеловеческих условиях.

В дальнейшем один из обвиняемых вместе с другими военными РФ отвез одного из задержанных в лес, где пытал, заставляя признаться в сотрудничестве с ВСУ.

"Он угрожал убийством, имитируя утопление в колодце, расстрел, сожжение, осуществив несколько выстрелов из автоматического оружия и облив легковоспламеняющейся жидкостью. Также потерпевшему были нанесены многочисленные удары ногами и другими предметами по различным частям тела", - рассказали в генпрокуратуре.

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Что грозит

В отношении трех военных РФ направлен в суд обвинительный акт за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.