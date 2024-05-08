Росія прийняла на озброєння модифіковану версію крилатої ракети Х-101, - британська розвідка

Командування авіації дальньої дії Повітряно-космічних сил Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101, поставивши на озброєння AS-23 KODIAK. Її оснастили другою боєголовкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, командування ПКС Росії намагалося змінити свої системи та тактику з початку повномасштабного вторгнення.

У розвідці Британії пояснюють це тим, що багато ракет перехоплюють українські системи ППО, тоді як Росія прагне розширити можливості для досягнення більшого ефекту.

Росія хоче використовувати старіші ракети, оскільки ПКС вичерпали більш сучасні системи в перші дні війни.

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Як зазначають у британській розвідці, ця остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії Х-101 вдвічі. Аналітики стверджують, що ПКС Росії не потрібна її повна дальність, щоб вразити всю територію України.

"Друга боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей", - додали в розвідці Британії.

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