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Новини Війна
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Росія прийняла на озброєння модифіковану версію крилатої ракети Х-101, - британська розвідка

Росія модифікувала крилату ракету Х-101

Командування авіації дальньої дії Повітряно-космічних сил Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101, поставивши на озброєння AS-23 KODIAK. Її оснастили другою боєголовкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, командування ПКС Росії намагалося змінити свої системи та тактику з початку повномасштабного вторгнення. 

У розвідці Британії пояснюють це тим, що багато ракет перехоплюють українські системи ППО, тоді як Росія прагне розширити можливості для досягнення більшого ефекту.

Росія хоче використовувати старіші ракети, оскільки ПКС вичерпали більш сучасні системи в перші дні війни.

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Як зазначають у британській розвідці, ця остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії Х-101 вдвічі. Аналітики стверджують, що ПКС Росії не потрібна її повна дальність, щоб вразити всю територію України.

"Друга боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей", - додали в розвідці Британії.

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Автор: 

Велика Британія (5553) крилаті ракети (1070) росія (64958) зовнішня розвідка (464)


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Топ коментарі
+5
Заявлена дальність цієї ракети десь біля 5500 км. Кацапам не потрібно її пускати з такої дальності, отже можна зменшити кількість пального та на його місці розмістити додаткову бойову частину. Шо не ясно?
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08.05.2024 14:01
+2
Ну якщо так верхньорівнево аналізувати, то за всю їх історію 1991-2024 так гірко їм щє не було ніколи і буде щє гірше. Нам правда теж.
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08.05.2024 14:16
+1
Будуть бити по ближньому прикордонню або ЛБЗ.
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08.05.2024 13:58
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Бомбардувальникам не потрібен повний діапазон, щоб атакувати Україну. Джерело:

Що це означає?
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08.05.2024 13:57 Відповісти
Будуть бити по ближньому прикордонню або ЛБЗ.
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08.05.2024 13:58 Відповісти
А сенс бити по " ближньому прикордонню" цими ракетами, якщо є С-300?
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08.05.2024 14:01 Відповісти
Ну, наприклад, для посилення руйнівного ефекту. Ну і ще для більшої точності.
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08.05.2024 14:39 Відповісти
Заявлена дальність цієї ракети десь біля 5500 км. Кацапам не потрібно її пускати з такої дальності, отже можна зменшити кількість пального та на його місці розмістити додаткову бойову частину. Шо не ясно?
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08.05.2024 14:01 Відповісти
Я до того, що ті хто пише таки новини не перечитує те, що написано. "Бомбардувальникам не потрібен повний діапазон, " - про ракети не йдеться...
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08.05.2024 14:06 Відповісти
Автор статті виправився. Оперативно. Дякую.
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08.05.2024 14:15 Відповісти
Це означає, що надлишок діапазону дальності польоту цієї ракети буде перетворений в додаткову вагу БЧ.
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08.05.2024 14:01 Відповісти
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08.05.2024 13:57 Відповісти
В октябре 1999 года был достигнут компромисс, согласно которому Россия заплатила 285 миллионов долларов США за восемь бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55.
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08.05.2024 14:28 Відповісти
Британская разведка. Дайте угадаю, у кацапни все хуже некуда?
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08.05.2024 14:12 Відповісти
Ну якщо так верхньорівнево аналізувати, то за всю їх історію 1991-2024 так гірко їм щє не було ніколи і буде щє гірше. Нам правда теж.
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08.05.2024 14:16 Відповісти
Того року пам'ятаю хотіли музей збудувати, плитку перекладали, стадіони модернізували і багато іншого. Нікого не хочете посадити за державну зраду?
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08.05.2024 14:20 Відповісти
А ти знаєш скільки в минулому році було створено, в державних органах, Департаментів відновлення, уяви собі цілих Департаментів з заступниками, начальниками відділів. Вони вже в 2023 році зібралися перемогти і Європейські гроші дерибанити!
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08.05.2024 14:28 Відповісти
 
 