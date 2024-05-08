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Новости Война
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Россия приняла на вооружение модифицированную версию крылатой ракеты Х-101, - британская разведка

Росія модифікувала крилату ракету Х-101

Командование авиации дальнего действия Воздушно-космических сил России повысило летальность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, поставив на вооружение AS-23 KODIAK. Ее оснастили второй боеголовкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, командование ВКС России пыталось изменить свои системы и тактику с начала полномасштабного вторжения.

В разведке Британии объясняют это тем, что многие ракеты перехватывают украинские системы ПВО, тогда как Россия стремится расширить возможности для достижения большего эффекта.

Россия хочет использовать более старые ракеты, поскольку ВКС исчерпали более современные системы в первые дни войны.

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Как отмечают в британской разведке, эта последняя модификация, вероятно, уменьшила радиус действия Х-101 вдвое. Бомбардировщикам не нужен полный диапазон, чтобы атаковать Украину.

"Вторая боеголовка предназначена для увеличения осколочного поражения цели. Вполне вероятно, что это сделает систему более эффективной для поражения незащищенных целей", - добавили в разведке Британии.

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Автор: 

Великобритания (4931) крылатые ракеты (878) россия (95393) внешняя разведка (374)


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Топ комментарии
+5
Заявлена дальність цієї ракети десь біля 5500 км. Кацапам не потрібно її пускати з такої дальності, отже можна зменшити кількість пального та на його місці розмістити додаткову бойову частину. Шо не ясно?
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08.05.2024 14:01
+2
Ну якщо так верхньорівнево аналізувати, то за всю їх історію 1991-2024 так гірко їм щє не було ніколи і буде щє гірше. Нам правда теж.
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08.05.2024 14:16
+1
Будуть бити по ближньому прикордонню або ЛБЗ.
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08.05.2024 13:58
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Бомбардувальникам не потрібен повний діапазон, щоб атакувати Україну. Джерело:

Що це означає?
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08.05.2024 13:57 Ответить
Будуть бити по ближньому прикордонню або ЛБЗ.
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08.05.2024 13:58 Ответить
А сенс бити по " ближньому прикордонню" цими ракетами, якщо є С-300?
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08.05.2024 14:01 Ответить
Ну, наприклад, для посилення руйнівного ефекту. Ну і ще для більшої точності.
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08.05.2024 14:39 Ответить
Заявлена дальність цієї ракети десь біля 5500 км. Кацапам не потрібно її пускати з такої дальності, отже можна зменшити кількість пального та на його місці розмістити додаткову бойову частину. Шо не ясно?
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08.05.2024 14:01 Ответить
Я до того, що ті хто пише таки новини не перечитує те, що написано. "Бомбардувальникам не потрібен повний діапазон, " - про ракети не йдеться...
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08.05.2024 14:06 Ответить
Автор статті виправився. Оперативно. Дякую.
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08.05.2024 14:15 Ответить
Це означає, що надлишок діапазону дальності польоту цієї ракети буде перетворений в додаткову вагу БЧ.
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08.05.2024 14:01 Ответить
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08.05.2024 13:57 Ответить
В октябре 1999 года был достигнут компромисс, согласно которому Россия заплатила 285 миллионов долларов США за восемь бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55.
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08.05.2024 14:28 Ответить
Британская разведка. Дайте угадаю, у кацапни все хуже некуда?
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08.05.2024 14:12 Ответить
Ну якщо так верхньорівнево аналізувати, то за всю їх історію 1991-2024 так гірко їм щє не було ніколи і буде щє гірше. Нам правда теж.
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08.05.2024 14:16 Ответить
Того року пам'ятаю хотіли музей збудувати, плитку перекладали, стадіони модернізували і багато іншого. Нікого не хочете посадити за державну зраду?
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08.05.2024 14:20 Ответить
А ти знаєш скільки в минулому році було створено, в державних органах, Департаментів відновлення, уяви собі цілих Департаментів з заступниками, начальниками відділів. Вони вже в 2023 році зібралися перемогти і Європейські гроші дерибанити!
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08.05.2024 14:28 Ответить
 
 