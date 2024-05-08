Россия приняла на вооружение модифицированную версию крылатой ракеты Х-101, - британская разведка

Командование авиации дальнего действия Воздушно-космических сил России повысило летальность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, поставив на вооружение AS-23 KODIAK. Ее оснастили второй боеголовкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, командование ВКС России пыталось изменить свои системы и тактику с начала полномасштабного вторжения.

В разведке Британии объясняют это тем, что многие ракеты перехватывают украинские системы ПВО, тогда как Россия стремится расширить возможности для достижения большего эффекта.

Россия хочет использовать более старые ракеты, поскольку ВКС исчерпали более современные системы в первые дни войны.

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Как отмечают в британской разведке, эта последняя модификация, вероятно, уменьшила радиус действия Х-101 вдвое. Бомбардировщикам не нужен полный диапазон, чтобы атаковать Украину.

"Вторая боеголовка предназначена для увеличения осколочного поражения цели. Вполне вероятно, что это сделает систему более эффективной для поражения незащищенных целей", - добавили в разведке Британии.

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