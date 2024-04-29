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Новини
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Повідомлено про підозру гендиректору найбільшого виробника російських "Калібрів" Абдрахманову, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на Фаріда Абдрахманова – гендиректора російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор", який сприяє агресивній війні проти України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що посадовець входить до близького оточення найвищого військово-політичного керівництва РФ та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет "Калібр".

абдрахманов,фарід

За даними слідства, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Для цього він організував серійне виробництво та безперебійні поставки ракетного озброєння для окупаційних угруповань країни-агресора. У подальшому рашисти масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні. Основними цілями ворога були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури нашої держави, зокрема житлові будинки, лікарні та енергогенеруючі підприємства.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Абдрахманову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

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Раніше у ГУР повідомили, що агресор накопичує запас крилатих ракет 3М-14 "Калібр" і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року.

Автор: 

крилаті ракети (1070) СБУ (12772) підозра (756)


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Топ коментарі
+4
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29.04.2024 16:26
+2
фарід хабібуловіч. Типовий рускій.
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29.04.2024 16:23
+2
У нас в країні повно підорафовських агентів, чиновництво краде несамовито, а браві абвгдейки оголошують (повна дурня) підозри комусь там десь, ну не дебіли...!
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29.04.2024 16:24
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Йому ця підорза до дупи...
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29.04.2024 16:23 Відповісти
фарід хабібуловіч. Типовий рускій.
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29.04.2024 16:23 Відповісти
"повідомили" через цензор?
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29.04.2024 16:24 Відповісти
У нас в країні повно підорафовських агентів, чиновництво краде несамовито, а браві абвгдейки оголошують (повна дурня) підозри комусь там десь, ну не дебіли...!
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29.04.2024 16:24 Відповісти
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29.04.2024 16:26 Відповісти
А цьому абдурахману оголосили підозру теж?
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29.04.2024 16:35 Відповісти
Ці підозри потрібні, щоб нічого не робити.
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29.04.2024 16:26 Відповісти
Чурка якась, хваміліне не скрепная.
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29.04.2024 16:34 Відповісти
підозра, від сбу, це, як мінімум, відстрелений череп!
всі інше, для любителів, "95 кварталу".
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29.04.2024 16:34 Відповісти
І він тепер припинить випуск калібрів?
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29.04.2024 16:39 Відповісти
"СБУ повідомила про раптову, передчасну смерть виробника російських "Калібрів" Абдрахманова.... "
- усе решта - буря в стаканЄ, для зеленого лохтората
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29.04.2024 16:41 Відповісти
Такі повідомлення варті чогось лише коли вони доведені безпілотником по місцю проживання.
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29.04.2024 16:55 Відповісти
Самім не смішно?
Всі ці заочні підозри та вироки - імітація роботи.
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29.04.2024 16:59 Відповісти
Манкурт Абдрахманов допомогає рашистам - окупантам його землі, вбивати й захоплювати іньші народи. Як іронічно.....
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29.04.2024 17:00 Відповісти
Українська влада разом з президентом та вся суддівська влада є владою проти України. Це все, що вони роблять це емітація. Своїх зрадників , злодіїв, корупціонерів вони не судять які є в країні, але чужим виносять вироки.
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29.04.2024 17:52 Відповісти
Атентат. І всім його виплодкам.
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29.04.2024 19:38 Відповісти
 
 