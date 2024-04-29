Повідомлено про підозру гендиректору найбільшого виробника російських "Калібрів" Абдрахманову, - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на Фаріда Абдрахманова – гендиректора російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор", який сприяє агресивній війні проти України.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що посадовець входить до близького оточення найвищого військово-політичного керівництва РФ та очолює підприємство, яке є головним виробником крилатих ракет "Калібр".

За даними слідства, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Для цього він організував серійне виробництво та безперебійні поставки ракетного озброєння для окупаційних угруповань країни-агресора. У подальшому рашисти масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні. Основними цілями ворога були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури нашої держави, зокрема житлові будинки, лікарні та енергогенеруючі підприємства.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Абдрахманову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

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Раніше у ГУР повідомили, що агресор накопичує запас крилатих ракет 3М-14 "Калібр" і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року.