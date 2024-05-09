Росіяни знову почали використовувати "Калібри", проте мають технічні проблеми з ракетоносіями, - Братчук

8 травня, вчетверте за останні пів року, російські загарбники завдали удару ракетами "Калібр" по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

"Ворог почав використовувати "Калібри" для масованих атак. Вчетверте за пів року росіяни використали "Калібри". Всі вони були знищені. На чергування у Чорне море ворог намагається виводити перш за все підводні човни", – сказав речник.

При цьому, він додав, росіяни намагаються виводити на чергування підводні кораблі, локацію яких визначити важче.

"Ворог намагається показати присутність у Чорному морі, але у них виникає або уже виникла проблема з використанням ракетоносіїв, адже вони не так активно їх застосовують і, можливо, є проблема з пусковими установками на самих кораблях", - додав Братчук.

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Масований ракетний обстріл 8 травня

У ніч на 8 травня російські сили завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА, застосувавши 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Ворог атакував енергетичні об'єкти України. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Крилатими ракетами росіяни завдали удару по Києву з різних напрямків, всі цілі було знищено. У Броварському районі на Київщині горів обʼєкт цивільної інфраструктури, постраждали двоє людей.

Внаслідок нічної атаки на Полтавщині виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Влада Вінницької області також повідомляла про влучання.

В Івано-Франківській області горів енергооб'єкт. У Кіровоградській області пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено 8-річну дитину.

Внаслідок масованого ракетного обстрілу в Запоріжжі зафіксовано руйнування об’єктів інфраструктури. Зранку російські ракети влучили в обʼєкти генерації енергії у Червоноградському районі та критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.