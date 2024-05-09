Россияне снова начали использовать "калибры", но имеют технические проблемы с ракетоносителями, - Братчук

8 мая, в четвертый раз за последние полгода, российские захватчики нанесли удар ракетами "Калибр" по территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

"Враг начал использовать "Калибры" для массированных атак. В четвертый раз за полгода россияне использовали "Калибры". Все они были уничтожены. На дежурство в Черное море враг пытается выводить, прежде всего, подводные лодки", - сказал спикер.

При этом, добавил он, россияне пытаются выводить на дежурство подводные корабли, локацию которых определить труднее.

"Враг пытается показать присутствие в Черном море, но у них возникает или уже возникла проблема с использованием ракетоносителей: они не так активно их применяют и, возможно, есть проблема с пусковыми установками на самих кораблях", - добавил Братчук.

Также читайте: Россияне снова активно используют КАБы для ударов по Херсонщине, - Братчук

Массированный ракетный обстрел 8 мая

В ночь на 8 мая российские силы нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА, применив 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Враг атаковал энергетические объекты Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Крылатыми ракетами россияне нанесли удар по Киеву с разных направлений, все цели были уничтожены. В Броварском районе Киевской области горел объект гражданской инфраструктуры, пострадали два человека.

В результате ночной атаки на Полтавщине возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Власти Винницкой области также сообщали о попадании.

В Ивано-Франковской области горел энергообъект. В Кировоградской области повреждена критическая инфраструктура, ранен 8-летний ребенок.

В результате массированного ракетного обстрела в Запорожье зафиксировано разрушение объектов инфраструктуры. Утром российские ракеты попали в объекты генерации энергии в Червоноградском районе и критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.