Рашисты атаковали Полтавщину: Взрыв раздался в Миргородском районе (обновлено)
Во время воздушной тревоги в Миргороде на Полтавщине прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Местные сообщили о взрыве в Мирогородской громаде.
Воздушные силы заявили о движении ракеты в сторону Мирогорода.
Позже глава ОВА Пронин сообщил: "Враг снова атаковал Полтавщину. В Миргородском районе слышали звук взрыва. По предварительной информации, никто не пострадал, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру не зафиксировано".
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