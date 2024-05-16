Рашисты атаковали Полтавщину: Взрыв раздался в Миргородском районе (обновлено)

Во время воздушной тревоги в Миргороде на Полтавщине прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Местные сообщили о взрыве в Мирогородской громаде.

Воздушные силы заявили о движении ракеты в сторону Мирогорода.

Позже глава ОВА Пронин сообщил: "Враг снова атаковал Полтавщину. В Миргородском районе слышали звук взрыва. По предварительной информации, никто не пострадал, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру не зафиксировано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне совершили ракетную атаку по Миргородскому району Полтавщины, - ОВА